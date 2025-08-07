এইচএসএস তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন বিকাশে তাজ ব্যাংকের সাথে দেখা করে

বুধবার নাইজেরিয়ার জাতীয় হাজজ কমিশনের (এনএইচসিএন) হজ সেভিংস স্কিম (এইচএসএস) বিভাগ বুধবার আবুজার হজ হাউসে বোর্ডরুমে তাজ ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সাথে একটি কৌশলগত বৈঠক করেছে।
বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটি ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনটির বিকাশের অন্বেষণ করা যা হজ রেজিস্ট্রেশন এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য সঞ্চয় প্রক্রিয়া সহজ করবে।
টিএজে ব্যাংকের প্রতিনিধি দলের মধ্যে সাদিক, আবদুলহাকিম আবদুল, ন’র গারবা এবং ইউসুফ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা সকলেই সুরক্ষিত এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে সমর্থন করার জন্য ব্যাংকের ক্ষমতার বিষয়ে প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেছিলেন।
নাহকনকে ডঃ আলিয়ু আ এস এসকিউ, আলহাজি রবিউ না’আল্লাহ, আলহাজি আউল কাজার এবং হজ স্কিম (এইচএসএস) বিভাগ এবং আইসিটি ইউনিটের অফারদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
কমিশনের দলটি একটি স্বজ্ঞাত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছে যা নাইজেরিয়া জুড়ে সমস্ত বিভাগের তীর্থযাত্রীদের চাহিদা পূরণ করে।
উভয় পক্ষই বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন, ই-পেমেন্ট সিস্টেমস, ডেটা সুরক্ষা এবং হজ-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলির রিয়েল-টাইম আপডেট সহ অ্যাপের প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্যগুলিতে বিশদ আলোচনায় জড়িত।
সহযোগিতাটি নাহকনের ক্রিয়াকলাপগুলিতে ডিজিটাল দক্ষতার একটি নতুন যুগের সূচনা করবে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।