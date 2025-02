এইচকেএফপি পুলিশকে মিথ্যা অভিযোগ এবং অংশীদারদের হয়রানির প্রতিবেদন করেছে

এইচকেএফপি পুলিশকে হয়রানির বেশ কয়েকটি নতুন মামলা জানিয়েছে এবং একটি নতুন শূন্য-সহনশীলতা নীতি চালু করেছে।

পশ্চিমা থানা, সাই ওয়ান। ফাইল ফটো: টম গ্রুন্ডি/এইচকেএফপি।

হংকং পুলিশ এইচকেএফপি সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের কাছে করা জাল অভিযোগের পাশাপাশি তার পূর্ববর্তী সংস্থার সচিবকে পাঠানো হুমকিপূর্ণ বার্তা তদন্ত করছে।

In late 2024, a text message containing false claims about the newspaper was sent to the company’s secretarial firm demanding they “immediately review” cooperation with HKFP. গত নভেম্বরে চালু হওয়া হয়রানির বিষয়ে একটি উন্মুক্ত তদন্তের অংশ হিসাবে মঙ্গলবার পুলিশে প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল।

হংকংয়ের সাংবাদিকরা। ফাইল ফটো: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

এইচকেএফপি ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আরও 50 টি বোতল বিক্রয়ের জন্য রেখেছিল। সব মিলিয়ে বিক্রয় এইচকে $ 22,450 আয় করেছে।

এইচকেএফপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জড়িত মামলাগুলি বন্ধ ছিল। ছবি: এইচকেএফপি।

Last September, the HKFP director’s landlord and local property agencies were sent anonymous letters containing defamatory claims, falsities and threats of “unimaginable consequences” and “collateral damage” unless he was evicted from his property and the district. তার ভাড়া যোগাযোগের পরে কোনও ঘটনা ছাড়াই পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছিল।

নতুন শূন্য-সহনশীলতা নীতি

বৃহস্পতিবার, এইচকেএফপি স্মিয়ার প্রচারণা, ট্রোলিং, নজরদারি, মানহানি, ডক্সিক্সিং, সাইবারেটট্যাকস, কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা অভিযোগ, ছদ্মবেশ, পাশাপাশি নিউজ আউটলেটের সাথে সংযুক্ত তৃতীয় পক্ষগুলিকে লক্ষ্যযুক্ত হুমকি বা চাপের বিরুদ্ধে একটি নতুন “শূন্য সহনশীলতা” নীতি চালু করেছে।

নতুন নীতিমালার অধীনে, হয়রানির সমস্ত ঘটনা – যতই তাৎপর্যপূর্ণ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হোক না কেন – পুলিশকে জানানো হবে। যেখানে প্রাসঙ্গিক, অন্যান্য সংস্থা যেমন ব্যক্তিগত ডেটা এবং প্রেস ফ্রিডম এনজিওগুলির জন্য গোপনীয়তা কমিশনার অফিসের অফিসকে অবহিত করা হবে।

এইচকেএফপি বেসরকারী তদন্তকারীদের নিয়োগের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং আইনটি লঙ্ঘন করেছে বলে বিশ্বাস করা লোকদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য এর আইনী প্রতিরক্ষা তহবিল ব্যবহার করার অধিকারের সাথে প্রমাণগুলি লগইন করা হবে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরে রাখা হবে। এদিকে, এই বসন্তে প্রকাশিত ঘটনার একটি পাবলিক লগ প্রকাশিত হবে।

‘পদ্ধতিগত এবং সংগঠিত’ হয়রানি

গত সেপ্টেম্বরে, কমপক্ষে ১৩ টি স্থানীয় মিডিয়া আউটলেটগুলির সাংবাদিকরা বলেছিলেন যে নগরীর বৃহত্তম প্রেস ইউনিয়ন অনুসারে তাদের অনলাইনে এবং অফলাইনকে “নিয়মতান্ত্রিক ও সংগঠিত আক্রমণ” বলে মনে হয়েছিল।

সেলিনা চেং, হংকং সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন, ১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

হংকং সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন (এইচকেজেএ) চেয়ারপারসন সেলিনা চেং বলেছেন যে কয়েক ডজন সাংবাদিক তাদের বাড়ির ঠিকানা, কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য স্থানগুলিতে মানহানিকর সামগ্রী সহ ইমেল এবং চিঠি পেয়েছিলেন। এই লক্ষ্যবস্তুতে এইচকেএফপি, ইনমিডিয়া, এইচকে বৈশিষ্ট্য এবং এইচকেজেএর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পনেরো সাংবাদিক পরিবারের সদস্য, বাড়িওয়ালা, নিয়োগকর্তা এবং সম্পর্কিত সংস্থাগুলিতে পাঠানো অভিযোগ দেখেছিলেন। কিছু অভিযোগ প্রাপকদের হুমকি দিয়েছিল যে তারা যদি সাংবাদিকদের সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখে তবে তারা জাতীয় সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করতে পারে।

প্রেস স্বাধীনতা উদ্বেগ

কর্তৃপক্ষের অবশ্য আছে রক্ষণাবেক্ষণ এই প্রেসের স্বাধীনতা হংকংয়ে “সম্মানিত এবং সুরক্ষিত”।

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকদের জন্য প্রেস ফ্রিডম এবং এইচকেএফপি মুক্ত রাখতে সহায়তা করুন