এইচকেএসআর প্রধান নির্বাহী historical তিহাসিক সচেতনতা, দেশপ্রেমকে জোর দিয়েছেন

হংকং, ২২ আগস্ট (সিনহুয়া) – জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের যুদ্ধের যুদ্ধে বিজয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে চীনের হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এইচকেএসএআর) শুক্রবার একটি স্মরণীয় পদক উপস্থাপনা অনুষ্ঠান করেছে।
হংকংয়ের বেঁচে থাকা প্রবীণ সৈন্য, প্রবীণ নায়ক, প্রতিরোধ কমান্ডার বা তাদের বংশধরদের সম্মান জানাতে, এইচকেএসআর সরকার দেশকে তাদের দ্বারা প্রদত্ত স্মরণীয় পদকগুলি উপস্থাপন করে, প্রতিরোধের চেতনা প্রচার এবং ইতিহাসের সমাজের সচেতনতার পাশাপাশি দেশপ্রেমিক মন্থনকে আরও গভীর করার লক্ষ্যে।
এই উপলক্ষটিকে সম্বোধন করে এইচকেএসএআরএআর -এর প্রধান নির্বাহী জন লি বলেছিলেন, “হংকংয়ের লোকেরা মাতৃভূমিতে আমাদের স্বদেশীদের সাথে অটল দৃ determination ় সংকল্প এবং ত্যাগের নির্ভীকতার সাথে একত্রিত হয়েছিল এবং আমাদের স্বদেশের রক্ষার জন্য প্রতিরোধের যুদ্ধের সম্মুখভাগে সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিবেদিত করেছিল।”
“তাদের মধ্যে অনেক হংকংয়ের নাগরিক ইস্ট রিভার কলাম এবং হংকং-কোউলুন ব্রিগেডে যোগ দিয়েছেন। প্রতিটি সদস্য আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে লড়াই করেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধে পুরোপুরি নিযুক্ত ছিলেন এবং আটকে থাকা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং মিত্র সদস্যদের বারবার উদ্ধার করেছিলেন, একটি দৃ firm ় এবং অবমূল্যায়নকারী দেশপ্রেমিক চেতনা প্রদর্শন করে,” লি বলেছেন।
“কেবল আমাদের ইতিহাস জানার মাধ্যমে এবং আমাদের দেশকে ভালবাসে, দেশপ্রেমের শিখা কি করা যেতে পারে। কেবল ইতিহাস স্মরণ করেই আমরা ভবিষ্যত তৈরি করতে পারি। চীনের পুত্র ও কন্যাদের প্রতিরোধের চেতনা আমাদের জাতির একটি মূল্যবান আধ্যাত্মিক ধন। এটি একটি শক্তিশালী শক্তি যা আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন।
তিনি বলেন, এইচকেএসএআর সরকার সমস্ত ক্ষেত্রকে একের পর এক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একত্রিত করছে, হংকংয়ের সমস্ত নাগরিককে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে তাদের অবিচ্ছিন্ন দেশপ্রেম এবং জাতির প্রতি গভীর ভালবাসা জোরদার ও গড়ে তুলতে সক্ষম করে, তিনি বলেছিলেন।
এইচকেএসআর সরকার ৩ সেপ্টেম্বর একটি সরকারী অনুষ্ঠান, পাশাপাশি শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিং সহ একাধিক স্মরণীয় কার্যক্রমের আয়োজন করছিল।