হংকং, 9 আগস্ট (সিনহুয়া) – হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এইচকেএসএআর) সরকার শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাতটি র্যাপিড রেসপন্স মেকানিজম (জি 7 আরআরএম) এর গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি জি 7 আরআরএম অ্যাসোসিয়েট সদস্যদের সিকিউরিটি ওয়েটডেডের কাছ থেকে আওতায় আনার জন্য অসত্য ও পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যকে দৃ strongly ়তার সাথে বিরোধিতা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এইচকেএসএআর সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, “হংকংয়ের” নামক একটি বিপর্যয়কর সংস্থা এইচকেএসএআর -এর বাইরে হংকংয়ের জাতীয় সুরক্ষা আইনের আওতায় অপরাধ করেছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে ১৯ জন পলাতক। হংকং পুলিশ বাহিনীর আবেদনের পরে আদালত এই ১৯ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি করেছে।
হংকংয়ের জাতীয় সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করে বা হংকংয়ের বাইরে জাতীয় সুরক্ষাকে বিপন্ন করে এমন অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে আইন অনুসারে এইচকেএসআর সরকারের দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব রয়েছে, তিনি বলেছেন, এই মুখপাত্র বলেছেন।
মুখপাত্র বলেছেন, “নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাগুলি তাদের অবৈধ কাজের জন্য আইনী পরিণতি থেকে সুরক্ষিত হওয়া উচিত এমন কোনও পরামর্শ আইন ভাঙার জন্য বিশেষ সুযোগ -সুবিধার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া থেকে আলাদা নয় এবং এটি পুরোপুরি আইনের শাসনের চেতনার বিপরীতে চলে,” মুখপাত্র বলেছেন।
শনিবার, এইচকেএসএআর -তে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিশনার অফিসের একজন মুখপাত্রও দৃ firm ় বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন এবং পুলিশের আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপের গন্ধের জন্য জি 7 আরআরএম সদস্যদের দৃ strongly ়ভাবে নিন্দা করেছেন।
মুখপাত্র জানিয়েছেন, চীনবিরোধী উপাদানগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। তারা হংকংয়ের জাতীয় সুরক্ষা আইনকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেছে এবং অবশ্যই কঠোর শাস্তি পেতে হবে।
মুখপাত্র প্রাসঙ্গিক দেশগুলিকে হংকংয়ের বিষয়গুলিতে তাত্ক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যে কোনও অজুহাতে।