হংকং, আগস্ট 17 (সিনহুয়া) – শনিবার সন্ধ্যায় চীনের হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এইচকেএসএআর) সরকার যে কোনও দেশ কর্তৃক যে কোনও রূপে অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে দৃ strong ় অস্বীকৃতি ও বিরোধিতা প্রকাশ করার জন্য একটি বিবৃতি দিয়েছে।
এইচকেএসআর সরকার জোর দিয়েছিল যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাগুলি তাদের অবৈধ কাজের জন্য আইনী পরিণতি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত এমন কোনও পরামর্শ আইন ভাঙার জন্য বিশেষ সুযোগ -সুবিধা দেওয়ার পক্ষে আলাদা নয় এবং এটি সম্পূর্ণ আইনের শাসনের চেতনার বিপরীতে চলে।
মুখপাত্র বলেছেন যে “ব্ল্যাক ক্লেড হিংস্রতা” এবং 2019 সালে “রঙ বিপ্লব” এর হংকংয়ের সংস্করণ অনুসরণ করার পরে, বেশ কয়েকটি অপরাধী যারা জাতীয় সুরক্ষাকে বিপন্ন করে তুলেছে গুরুতর অপরাধ করেছে। পলাতক চলাকালীন তারা জাতীয় সুরক্ষাকে বিপন্ন করে এমন আইনগুলিতে স্পষ্টভাবে জড়িত থাকতে থাকে। এগুলি আউট-আউট-আউট লজ্জাজনক এবং কাপুরুষোচিত কাজ।
মুখপাত্র বলেছেন যে হংকংয়ে কোনও গ্রেপ্তার ও মামলা -মোকদ্দমা ফৌজদারি আইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অবস্থান, পটভূমি বা চিন্তাভাবনার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রেপ্তার এবং মামলা -মোকদ্দমা তথ্য এবং প্রমাণের ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। হংকংয়ের চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমতা সহ একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেকেই একটি মেলা এবং ন্যায়বিচারের বিচার গ্রহণ করবে।
যে কোনও দেশ হংকংয়ের অপরাধীদের যে কোনও রূপে আশ্রয় দেয় সে আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞার দেখায়, হংকংয়ের আইনী ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে অসম্মান করে এবং হংকংয়ের বিষয়গুলিতে বর্বরভাবে হস্তক্ষেপ করে, মুখপাত্র বলেছেন যে, তাদের এই আইন -শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য অবহেলার জন্য দায়বদ্ধ করা হবে এবং এই আইনগুলির জন্য আইনী আইন প্রয়োগের জন্য দায়বদ্ধ হবে।
মুখপাত্র পুনর্বিবেচনা করেছিলেন যে জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন করা একটি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। এইচকেএসআর সরকার সম্ভাব্য সমস্ত কিছু করবে এবং জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন করার পাশাপাশি তাদের জবাবদিহি করার জন্য অপরাধীদের অনুসরণ ও মোকাবেলায় সমস্ত আইনী উপায় ব্যবহার করবে, যার ফলে জাতীয় সুরক্ষা রক্ষা করবে।