এইচকেএসএআর এর নির্বাচন কমিটির সাবেক্টর উপস্থাপক উপাসনার জন্য 100 জন প্রার্থী বৈধভাবে মনোনীত

হংকং, ১১ ই আগস্ট (সিনহুয়া)-হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এইচকেএসএআর) এর প্রার্থী যোগ্যতা পর্যালোচনা কমিটি (সিইআরসি) সোমবার ঘোষণা করেছে যে নির্বাচন কমিটির (ইসি) সাবেক্টর বাই-নির্বাচনের জন্য ১০০ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।
এছাড়াও, ইসি সদস্যদের জন্য 10 টি মনোনয়ন এবং প্রাক্তন অফিসিয়ো ইসি সদস্যদের আটটি নিবন্ধগুলি সিইআরসি দ্বারা বৈধ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
২০২৫ সালের নির্বাচন কমিটির সাবেক্টর উপ-নির্বাচনের জন্য মনোনয়নের সময়কাল ২২ শে জুলাই থেকে ৪ আগস্টের মধ্যে ছিল। উপ-নির্বাচনগুলি ইসির সদস্যপদে মোট ৯৩ টি শূন্যপদ পূরণ করবে ২৮ টি সাবেক্টর জড়িত নির্বাচনের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর মনোনয়নের মাধ্যমে পাঁচটি উপকূলের সাথে জড়িত আরও ১০ টি শূন্যপদের দ্বারা মনোনীত দেহের মাধ্যমে পরিপূরক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।
নির্বাচন কমিটি, ১,৫০০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত, পাঁচটি সেক্টরের অধীনে ৪০ টি সাবেক্টর নিয়ে গঠিত। এর সদস্যরা এইচকেএসআর প্রধান নির্বাহী প্রার্থীদের মনোনীত করার জন্য, এইচকেএসএআর প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত, এইচকেএসএআর -এর আইনসভা কাউন্সিলের (লেগকো) ৪০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে এবং লেগকো প্রার্থীদের মনোনীত করার জন্য দায়বদ্ধ।
ইসি, প্রধান নির্বাহী এবং লেগকো নির্বাচনের প্রার্থীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন ও বৈধতা দেওয়ার জন্য সিইআরসি দায়বদ্ধ।