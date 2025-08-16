হংকং, ১ 16 আগস্ট (সিনহুয়া)-হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এইচকেএসএআর) সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তিক ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সিএনএন) সহ কিছু বিদেশী মিডিয়া আউটলেটগুলির দ্বারা করা লাইনের মামলার আদালতের শুনানিতে আদালতের শুনানির বিষয়ে দৃ cont ়তার বাইরে এবং ফ্যাক্ট-টুইস্টিং রিপোর্টের তীব্র নিন্দা করেছে।
শুক্রবার এইচকেএসআর সরকারের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এই জাতীয় প্রতিবেদনে জনগণকে এই বিশ্বাস করে যে লাই চ-আইং তার প্রয়োজনীয় চিকিত্সা যত্ন গ্রহণ করেনি, হংকংয়ের জাতীয় সুরক্ষা আইন সম্পর্কিত লই চি-আইংয়ের মামলার পাশাপাশি তাকে প্রদত্ত চিকিত্সা পরিষেবা এবং তাকে প্রদত্ত চিকিত্সা পরিষেবাগুলি বদনাম করার জন্য।
শুক্রবারের ওপেন কোর্টের শুনানি চলাকালীন, লাই সিনিয়র পরামর্শদাতা লাই চি-আইংয়ের প্রতিনিধিত্বকারী আদালতের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে সংশোধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি লাই চ-ইংয়ের জন্য দৈনিক মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা করেছে এবং সেখানে যে চিকিত্সা যত্ন নেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই, মুখপাত্র বলেছেন।
আদালতে যোগদানের আগে, লাই চি-ইয়িং মেডিকেল ডাক্তারদের দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে যে তিনি আদালতের শুনানির জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মুখপাত্র উল্লেখ করেছেন, সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবস্থানরত চিকিত্সকরা এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত লাই চি-আইংয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর অনুসরণ করেন।
“লাইক চী-ইয়িং হেফাজতে প্রাপ্ত চিকিত্সা যত্ন পর্যাপ্ত এবং ব্যাপক,” মুখপাত্র বলেছেন।