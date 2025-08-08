এইচকে অবজারভেটরি এআই পূর্বাভাস মডেলগুলির ব্যবহার প্রসারিত করতে দেখায়

হংকং অবজারভেটরি চরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পূর্বাভাস মডেলগুলির ব্যবহারকে প্রসারিত করার বিষয়ে বিবেচনা করছে, একজন আবহাওয়াবিদ বলেছেন, মডেলগুলির মঙ্গলবারের মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়ার পরে।
শুক্রবার অবজারভেটরির ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তিনি ইউহেং বলেছিলেন যে এআই মডেলগুলি গত সপ্তাহান্তে গুয়াংডং প্রদেশের উপকূলকে প্রভাবিত করে এবং মঙ্গলবার একটি কালো রেইনস্টর্মের সতর্কতার সূত্রপাত করেছিল এমন এক পশ্চিমাঞ্চলীয় রেইনব্যান্ডের চলাচলের আগে এক সপ্তাহ আগে পূর্বাভাস দিয়েছে।
শুক্রবার আরটিকে -তে বক্তব্য রেখে তিনি বলেছিলেন যে এআই পূর্বাভাস সরঞ্জামগুলির সাথে করা বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টি বিতরণের পূর্বাভাস পুরোপুরি নির্ভুল নাও হতে পারে তবে এখনও অবজারভেটরটিকে পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করবে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা 5 টায় হংকং তার তাসিম শ সসুই সদর দফতরে ৩৫৮.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের রেকর্ড করার পরে আবহাওয়াবিদদের মন্তব্য এসেছে, ১৮৮৪ সালে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে আগস্টে সর্বোচ্চ দৈনিক বৃষ্টিপাতের উপলক্ষে।
মঙ্গলবার রেইনস্টর্মটি চতুর্থবারের মতো ব্ল্যাক রেইনস্টর্ম সিগন্যাল চিহ্নিত করেছে, শহরের সর্বোচ্চ বৃষ্টির সতর্কতা, এই বছর উত্তোলন করা হয়েছিল – সবই এক সপ্তাহের মধ্যে।
হংকং অবজারভেটরিটি এই সপ্তাহের শুরুতে ছয় ঘন্টার মধ্যে দু’বার কালো বৃষ্টিপাতের সংকেত উত্থাপন করেছিল: সোমবার রাত ১১.৪৫ টায়, মঙ্গলবার সকাল ২.১০ মিনিটে লাল বৃষ্টিপাতের সতর্কতা থেকে নামিয়ে দেওয়ার আগে, আবার, আবার, তিন ঘণ্টারও বেশি পরে, সকাল 5:50 এ।
দ্বিতীয় কালো রেইনস্টর্ম সিগন্যালটি 11 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল, যার ফলে শহর জুড়ে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল।
তিনি বলেন, অবজারভেটরিটি ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে একটি পরীক্ষার ভিত্তিতে এআই মডেলগুলি ব্যবহার শুরু করে, তিনি বলেছিলেন। তিনি বলেন, এখন, এআই মডেলগুলি ঠিক ততটা সক্ষম, যদি না হয় তবে এটি বড় আকারের আবহাওয়া সংক্রান্ত নিদর্শনগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে, একটি অ্যান্টিসাইক্লোন অ্যালফট বা সাবট্রপিকাল রিজের অঞ্চল বা তীব্রতা সহ, তিনি বলেছিলেন।
আবহাওয়াবিদ বলেছেন, এআইয়ের অবজারভেটরির ব্যবহার এখনও একটি “প্রাথমিক পর্যায়ে” রয়েছে তবে এআই মডেলগুলি “প্রচলিত পদ্ধতির স্তর” পৌঁছেছে – বা এমনকি কিছুটা ছাড়িয়ে গেছে – “আবহাওয়াবিদ বলেছেন।
তিনি আরও বলেছিলেন যে এআই মডেলগুলি traditional তিহ্যবাহী মডেলগুলির জন্য 500 থেকে 800 কিলোমিটারের তুলনায় পাঁচ দিনের গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় পাথের পাঁচ দিনের পূর্বাভাস উত্পাদন করার সময় 300 থেকে 500 কিলোমিটারের মধ্যে ত্রুটির একটি ছোট মার্জিন গর্বিত করেছিল।
তিনি বলেন, টাইফুনগুলির তীব্রতার পূর্বাভাস দেওয়া তবে এআই মডেলগুলির একটি দুর্বল বিষয় ছিল, তিনি বলেছিলেন।
এদিকে, মঙ্গলবারের বর্ষণে ট্রিগার করা একটি ভূমিধসের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ নতুন অঞ্চলগুলির একটি বড় রাস্তা আংশিকভাবে পুনরায় চালু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাইওয়ে বিভাগ ঘোষণা করেছে যে ব্রাইডের পুল রোডের একটি একক লেন দ্বি-মুখী ট্র্যাফিকের জন্য ফিরে এসেছে।
সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন
সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন
সংশোধন:
সংশোধন 9/8/25, 12.01 pm: এই নিবন্ধটির একটি প্রাথমিক সংস্করণটি এআই মডেলগুলির সাথে প্রথম অনুচ্ছেদে ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এক সপ্তাহের বিপরীতে, এক মাসের বিপরীতে, এক মাসে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়। আমরা ত্রুটির জন্য আফসোস করি।