এইচকে কর্মী জোশুয়া ওয়াংয়ের ২ য় নাট। এসইসি কেস হাই কোর্টে স্থানান্তরিত হবে
এইচকে কর্মী জোশুয়া ওয়াংয়ের ২ য় নাট। এসইসি কেস হাই কোর্টে স্থানান্তরিত হবে

হংকংয়ের কর্মী জোশুয়া ওয়াংয়ের দ্বিতীয় জাতীয় সুরক্ষা মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হবে, যেখানে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।

পশ্চিম কাউলুন ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের বাইরে বাধা, হংকংয়ে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
পশ্চিম কাউলুন ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের বাইরে বাধা, হংকংয়ে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

একটি সাদা টি-শার্ট এবং একটি কালো জ্যাকেট পরে ওয়াং শুক্রবার ওয়েস্ট কাউলুন ম্যাজিস্ট্রেটস আদালতে হাজির হয়েছিল।

তিনি বর্তমানে বেসরকারী প্রাথমিকের সাথে যুক্ত একটি মামলায় বেইজিং-আরোপিত জাতীয় সুরক্ষা আইনের আওতায় প্রায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ডে দায়িত্ব পালন করছেন।

কারাগারে থাকাকালীন তাকে জুনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় জাতীয় সুরক্ষা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ২৮ বছর বয়সী এই যুবকের বিরুদ্ধে হংকং বা চীনের বিরুদ্ধে বৈরী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য বিদেশ বা ব্যক্তিদের অনুরোধ করার জন্য স্ব-নির্বাসিত কর্মী নাথান আইন এবং “অন্যান্য ব্যক্তিদের অজানা” নিয়ে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

জাতীয় সুরক্ষা বিচারক ভিক্টর তাই নিশ্চিত করেছেন যে ওওংয়ের মামলাটি 5 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কমিটির কার্যক্রমের জন্য স্থগিত করা হবে মামলাটি নগরীর সর্বনিম্ন স্তরের আদালত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার আগে।

তিনি কীভাবে আবেদন করবেন তা ওয়াং ইঙ্গিত দেয়নি। হংকংয়ের বেশিরভাগ জাতীয় সুরক্ষা আইন মামলা হাইকোর্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আসামিরা দোষী সাব্যস্ত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মুখোমুখি হয়।

জোশুয়া ওয়াংজোশুয়া ওয়াং
জোশুয়া ওয়াং। ফাইল ফটো স্টুডিও ইনসেন্ডো।

হংকংয়ের অন্যতম হাই-প্রোফাইল-গণতন্ত্রপন্থী কর্মী, ওয়াং ২০১২ সালে স্থানীয় বিদ্যালয়ে “নৈতিক ও জাতীয় শিক্ষা” প্রবর্তনের সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময়, তিনি যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন এবং পরে ২০১৪ সালে ছাতা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার পরে, কয়েক সপ্তাহ পরে, তিনি শিক্ষার্থী নেতা হিসাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

শুক্রবার আদালতের শুনানিতে ইইউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সহ বিদেশী কনস্যুলেটের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আদালত ভবনের আশেপাশে একটি ভারী-সাধারণ পুলিশ উপস্থিতিও ছিল, কমপক্ষে একটি পুলিশ কুকুরকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ওয়াং ২০১২ সালের ২৩ শে নভেম্বর থেকে রিমান্ডে রয়েছেন, ২০১২ সালের প্রতিবাদ-সম্পর্কিত মামলার তুলনায়, যার ফলে সে বছরের ডিসেম্বরে ১৩.৫ মাসের জেল সাজা হয়েছিল।

তিনি নগরীর বৃহত্তম জাতীয় সুরক্ষা মামলায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং নভেম্বরে তাকে চার বছর আট মাসের সাজা দেওয়া হয়েছিল।

