এইচকে চেংদুতে ওয়ার্ল্ড গেমসে চতুর্থ পদক জিতেছে

হংকং চেংদুতে ওয়ার্ল্ড গেমসে চতুর্থ পদক জিতেছে, অ্যাথলিট হ্যারি চেং একটি ওয়েক সার্ফিং ইভেন্টে ব্রোঞ্জের সাথে ব্রোঞ্জের সাথে।
রবিবার মেনস ওয়েক সার্ফ স্কিমে চেং তৃতীয় স্থানে এসেছিলেন, তার থাই প্রতিযোগীকে দুটি পয়েন্টে পরাজিত করেছিলেন।
তার জয়ের পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছে, 25 বছর বয়সী ড ক্যান্টোনিজে যে তিনি ছিলেন “খুব সংবেদনশীল।”
তিনি আরও বলেছিলেন, “আমি যখন ফলাফলগুলি জানতে পেরেছিলাম তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম আমি কেঁদেছিলাম।”
বৃহস্পতিবার গেমস শুরু হওয়ার পর থেকে হংকং তিনটি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছে।
উশু তার অভিনয় করেছেন লিডিয়া শাম এবং অ্যান্টনি ইয়েং শনিবার তাদের ইভেন্টগুলিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। শুক্রবার, চার বছর আগে টোকিও অলিম্পিকের সময় ব্রোঞ্জের পদক অর্জনকারী কারাতেকা গ্রেস লাউ – মহিলা কাটা ইভেন্টে স্বর্ণ জিতেছিলেন।
চেং বলেছিলেন যে ওয়ার্ল্ড গেমস তার প্রথমবারের মতো একটি বৃহত আকারের আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল এবং তিনি বিশ্বজুড়ে শীর্ষ অ্যাথলিটদের পাশাপাশি প্রতিযোগিতা করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।
“আসলে, আমি মনে করি আমি আরও ভাল পারফর্ম করতে পারতাম। তবে আমি এখনও আমার প্রতিযোগিতার মানসিকতায় কাজ করছি, কারণ আমার এখনও প্রতিযোগিতার খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আশা করি ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় আমি আরও ভাল করতে পারি, কারণ আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে।”
ওয়ার্ল্ড গেমস গত সপ্তাহে সিচুয়ান প্রদেশের চেংদুতে যাত্রা শুরু করেছিল এবং রবিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
অলিম্পিকের মতো, ওয়ার্ল্ড গেমস প্রতি চার বছরে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী শীর্ষ অ্যাথলিটদের জন্য একটি অভিজাত প্রতিযোগিতা হিসাবে দেখা হয়। তবে পরবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি আরও কুলুঙ্গি ক্রীড়া যা অলিম্পিকের অংশ নয়, যেমন ফিস্টবলের প্রায়শই ভলিবলের সাথে তুলনা করা হয়; ওরিয়েন্টিয়ারিং; এবং যুদ্ধের টাগ।
এই বছর প্রথমবারের মতো ওয়াকসুরফিংকে ওয়ার্ল্ড গেমসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
বিলিয়ার্ডস, স্কোয়াশ এবং ওরিয়েন্টিয়ারিংয়ে প্রতিযোগিতা সহ ওয়ার্ল্ড গেমসে মোট ২২ জন অ্যাথলিট হংকংয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন।
কনিষ্ঠতম অ্যাথলিট হলেন 17 বছর বয়সী কোয়ান চুন-ইয়ান, যিনি ড্রোন রেসিংয়ে প্রতিযোগিতা করছেন-এমন একটি খেলা যেখানে অ্যাথলিটরা রেডিও-নিয়ন্ত্রিত বিমানটি একটি রেসিং সার্কিট নেভিগেট করে উড়ায়। এটা প্রথম ছিল পরিচয় করিয়ে দেওয়া 2022 সালে পূর্ববর্তী ওয়ার্ল্ড গেমসে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহাম, আলাবামায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন
সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন