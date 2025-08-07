এইচকে ট্যাক্সি ইউনিয়ন ক্যাবিদের জন্য আইনজীবিদের অবসর গ্রহণের বয়সের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে

এই সপ্তাহে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার পরে, শহরের বার্ধক্যজনিত ট্যাক্সি শিল্পের উপর নতুন করে স্পটলাইট রেখেছিল, একটি হংকং ট্যাক্সি ইউনিয়ন আইনজীবিদের পরামর্শে ফিরে এসেছে যে প্রবীণ ক্যাব ড্রাইভারদের অবসর নিতে বাধ্য করা হবে।
বৃহস্পতিবার মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ট্যাক্সি শাখার ভাইস ডিরেক্টর সান-টংকে বলেছিলেন, অনেক ক্যাবি যারা এখনও গাড়ি চালাতে পারে তারা সরকারী কল্যাণ ভর্তুকির উপর নির্ভর করার চেয়ে কাজ চালিয়ে যেতে চায়।
“এই (পরামর্শ) আমাদের খুব রাগান্বিত করে তোলে। যদি তারা সকলেই অবসর নিতে বাধ্য হয় তবে তারা কী করবে?” 75 বছর বয়সী ক্যান্টোনিজের এইচকেএফপিকে বলেছেন। “এদিকে, আইন প্রণেতারা এত উচ্চ মাসিক বেতন অর্জন করেন। আমাদের কী?”
কমপক্ষে দু’জন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আইন প্রণেতারা মঙ্গলবার সসুয়েন ওয়ানের নিনা হোটেলের বাইরে তার গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার পরে ট্যাক্সি চালকদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়সকে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন, ফিলিপিনো পর্যটককে হত্যা করে।
বৃহস্পতিবার ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের উন্নয়নের ও অগ্রগতির জন্য আইন প্রণেতা চ্যান হক-ফুং বৃহস্পতিবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ৮০ বা তার বেশি বয়সের যারা ট্যাক্সি এবং মিনিবাস চালানো থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত।
অ্যাড্রিয়ান হো, নতুন পিপলস পার্টি থেকেও ড সরকারকে একটি বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ করা উচিত, যদিও তিনি বয়স নির্দিষ্ট করেননি।
বৃহস্পতিবার এইচকেএফপির সাথে কথা বলা, – যিনি ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন – বলেছিলেন যে এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তা প্রবীণ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জীবিকার উপর বড় প্রভাব ফেলবে।
সরকারের কল্যাণ কর্মসূচী বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “আমরা অনেকেই সিএসএসএর উপর নির্ভর করার পরিবর্তে এখনও করতে পারলেও কাজ করতে চাই।”
স্বাস্থ্য পরীক্ষা
তবে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জন্য আরও কঠোর স্বাস্থ্য চেক সম্পর্কিত আইন প্রণেতাদের পরামর্শের সাথে একমত হয়েছেন।
বর্তমানে, ট্যাক্সি ড্রাইভার সহ সমস্ত ড্রাইভার – 70 বছরের বেশি বয়সী অবশ্যই পরিবহন বিভাগকে একটি মেডিকেল পরীক্ষা দিতে হবে শংসাপত্র একজন নিবন্ধিত মেডিকেল প্র্যাকটিশনার দ্বারা কমপক্ষে প্রতি তিন বছরে একবার একবার সম্পন্ন হয়।
ট্রান্সপোর্ট বিভাগকে বর্তমানে পরীক্ষাগুলির একটি সেট তালিকা পরিচালনা করার জন্য মেডিকেল পরীক্ষকদের প্রয়োজন হয় না, যার ফলে মূল্যায়নটি পরিচালনা করে তার উপর নির্ভর করে পরীক্ষার বিস্তৃততায় পার্থক্য তৈরি করে।
তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সরকার চিকিত্সা পরীক্ষাগুলিকে মানিক করতে পারে এবং চালকদের সরকারী হাসপাতালে যাওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজন।
আইন প্রণেতাদের মতামত প্রতিধ্বনিত করার জন্য যে পরীক্ষাগুলিতে চালকদের জন্য প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
সরকারের প্রতি তিন বছরে পরিবর্তে প্রতি দুই বছরে ড্রাইভারদের পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে, এটি বলা যেতে পারে।
আইন প্রণেতা মাইকেল টিয়েনের মতে, সরকার ২০২৩ সালে বার্ষিক প্রয়োজনীয়তা আরও জোরদার করার প্রস্তাব করেছিল, তবে এখন অবধি কোনও অগ্রগতি হয়নি।
বাধ্যতামূলক অবসর সম্পর্কিত, টিয়ান ড ফেসবুকে: “আশেপাশের অঞ্চলে বাণিজ্যিক যানবাহন চালকদের ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়স রয়েছে – উদাহরণস্বরূপ, মূল ভূখণ্ডের চীনে 60০, তাইওয়ানে 65, এবং জাপান এবং সিঙ্গাপুরে 75 জন।”
পরিবহন বিভাগের মতে ডেটা ২০২২ সাল থেকে হংকং ট্যাক্সি ড্রাইভারদের প্রায় 60০ শতাংশ বয়স 60০ বা তার বেশি বয়সী ছিল। প্রবীণ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সাথে জড়িত দুর্ঘটনাগুলি প্রায়শই তাদের গাড়ি চালানোর উপযুক্ততা সম্পর্কে কথোপকথনটি নতুন করে তৈরি করে।
জানুয়ারিতে, নববর্ষের দিনের প্রথম দিকে তার গাড়িটির সাথে সংঘর্ষের পরে একটি 65 বছর বয়সী ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার ফলে তিনজন মারা গিয়েছিল এবং আরও চারজন আহত হয়।
