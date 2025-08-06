You are Here
এইচকে নির্বাচন কমিটির প্রায় 80% উপ-নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা
News

এইচকে নির্বাচন কমিটির প্রায় 80% উপ-নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হংকংয়ের নির্বাচন কমিটির ৯৩ টি শূন্যপদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ-যা নগরীর নেতা মনোনীত ও নির্বাচন করে-পরের মাসের উপ-নির্বাচনে কোনও প্রতিযোগিতা দেখতে পাবে না।

নির্বাচন কমিটি উপ-নির্বাচন
নির্বাচন কমিটির সাবেক্টর উপস্থাপক উপাসনার প্রচারের একটি পোস্টার। ছবি: সাংবিধানিক এবং মূল ভূখণ্ড বিষয়ক ব্যুরো, ফেসবুকের মাধ্যমে।

২২ জুলাই থেকে সোমবার পর্যন্ত মনোনয়নের সময়কালে, সরকার ২৮ টি সেক্টর জুড়ে ৯৩ টি শূন্যপদের জন্য ১০১ টি মনোনয়ন পেয়েছিল, সোমবার জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। উপনির্বাচনগুলি September সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

মঙ্গলবার স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে ২২ টি সেক্টর জুড়ে 72২ টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবে, মনোনীতরা জাতীয় সুরক্ষা পরীক্ষা -নিরীক্ষা করার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রত্যাশা করে।

প্রতিযোগিতায় যে ছয়টি সেক্টর হবে তাদের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক (তৃতীয়), স্থাপত্য, জরিপ, পরিকল্পনা ও ল্যান্ডস্কেপ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, শ্রম, পাশাপাশি হংকং দ্বীপে তিনটি সরকার-নিযুক্ত কমিটির প্রতিনিধি, কাউলুন এবং নতুন অঞ্চলগুলির মতে, HK01

মিং পাও রিপোর্ট এই 25 জন মনোনীত প্রার্থী ছিলেন জেলা কাউন্সিলর, ডেমোক্র্যাটিক জোটের জন্য হংকংয়ের (ডিএবি) উন্নতির জন্য এবং নগরীর বৃহত্তম প্রতিষ্ঠাতা পক্ষের দল-সর্বাধিক প্রার্থীদের ফিল্ডিং করা।

আরও দেখুন: ব্যাখ্যাকারী: হংকংয়ের নির্বাচন কমিটি নির্ধারণ করে যে শহরটি কে নেতৃত্ব দেয় – এটি কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

হংকং ২০২১ সালে তার নির্বাচনী ব্যবস্থাটি পুনর্নির্মাণের পরে নির্বাচন কমিটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এর আকার ১,২০০ থেকে প্রসারিত হয়েছিল এবং আইনজীবিদের মনোনীত করার জন্য এটি নতুন কর্তৃপক্ষকে মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আইনসভা কাউন্সিলের 90 টি আসনের মধ্যে সরাসরি 40 নির্বাচন করা হয়েছিল।

হংকংয়ের প্রথম জন্য একটি পোলিং স্টেশন "কেবল দেশপ্রেমিক" 10 ডিসেম্বর, 2023 -এ সুসেন ওয়ানে জেলা কাউন্সিলের রেস। ছবি: কেলি এইচও/এইচকেএফপি।হংকংয়ের প্রথম জন্য একটি পোলিং স্টেশন "কেবল দেশপ্রেমিক" 10 ডিসেম্বর, 2023 -এ সুসেন ওয়ানে জেলা কাউন্সিলের রেস। ছবি: কেলি এইচও/এইচকেএফপি।
হংকংয়ের প্রথম “প্যাট্রিয়টস-কেবল” জেলা কাউন্সিল রেসের জন্য একটি পোলিং স্টেশন, 10 ডিসেম্বর, 2023-এ। ছবি: কেলি এইচও/এইচকেএফপি।

পরের মাসে ৯৩ টি শূন্যপদ পূরণকারী মনোনীত প্রার্থীরা ডিসেম্বর মাসে আসন্ন আইনসভা কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখবেন। কমিটি প্রধান নির্বাহীকে মনোনীত ও নির্বাচনের জন্যও দায়বদ্ধ।

ভোটার নিবন্ধন অনুযায়ী পরিসংখ্যান গত মাসে আপডেট করা হয়েছে, নির্বাচন কমিটির সাবেক্টরগুলিতে 5,567 গ্রুপের ভোটার এবং 3,310 পৃথক ভোটার সহ মোট 8,877 নিবন্ধিত ভোটার রয়েছে।

২০২০ সালে এই সংখ্যাটি 257,992 থেকে নেমে গেছে, কারণ অনেক পৃথক ভোটার যেমন শিক্ষক, তাদের আর তাদের ব্যালট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, তাদের কর্পোরেট ভোটাররা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

পূর্বে, জেলা কাউন্সিলগুলি নির্বাচন কমিটিতে 117 টি আসন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাইহোক, 2021 সালের নির্বাচনী ওভারহোলে এগুলি অপসারণ করা হয়েছে, গণতন্ত্র-ক্যাম্পপন্থী শিবিরের সাপেক্ষে জয়ের পরে, 2019 সালের নির্বাচনের সময় 18 টি জেলা কাউন্সিলের মধ্যে 17 টিতে প্রত্যর্পণ বিলের বিক্ষোভের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নির্বাচনগুলি ছিল শহরের সর্বশেষ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক জাতি।

২০২১ সালের মার্চ মাসে বেইজিং হংকংকে পরিচালনা করে “দেশপ্রেমিক” নিশ্চিত করার জন্য আইন পাস করে। এই পদক্ষেপটি আইনসভায় গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বকে হ্রাস করেছে, নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্ত করে এবং প্রার্থীদের বাছাই করার জন্য একটি বেইজিংপন্থী প্রো-পরীক্ষার প্যানেল প্রবর্তন করেছে। হংকং সরকার বলেছে যে ওভারহলটি শহরের স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। তবে এই পরিবর্তনগুলি আন্তর্জাতিক নিন্দাকেও উত্সাহিত করেছিল, কারণ এটি গণতন্ত্রপন্থী প্রার্থীদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

এইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতিএইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতি
ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts