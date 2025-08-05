You are Here
এইচকে পুলিশ ভারী বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় পাওয়া ম্যাঙ্গেলড লাশ তদন্ত করে
News

এইচকে পুলিশ ভারী বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় পাওয়া ম্যাঙ্গেলড লাশ তদন্ত করে

ভারী বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় মাথাহীন দেহ বলে মনে হয়েছিল যা মঙ্গলবার হংকংয়ের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল।

এইচকে পুলিশ বাহিনী প্রতীক
হংকং পুলিশ বাহিনী। ফাইল ফটো: কেলি এইচও/এইচকেএফপি।

পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ান চই পাড়ার একটি সমৃদ্ধ অংশ কেনেডি রোডে বসবাসরত একজন 54 বছর বয়সী বিদেশী পুরুষ মঙ্গলবার সকাল 7:00 টার পরে তার বাড়ির বাইরে একটি গাছের নীচে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, পুলিশ জানিয়েছে।

কেসটি একই ঠিকানায় একটি ক্লিনার দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।

“প্রাথমিক তদন্তের পরে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে বিষয়টি ঠিকানায় একটি ফ্ল্যাট থেকে পড়েছিল,” পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির লেখা একটি নোট উদ্ধার করা হয়েছে।

মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যম এর আগে জানিয়েছে, ইউনিফর্মড অফিসারদের লোকটির মাথা এবং বাম পা অনুসন্ধানের জন্য একটি মুষলধারে বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় কম্বিং করা হয়েছিল।

পরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা জুড়ে পাটি পাওয়া গিয়েছিল, যখন লোকটির মাথাটি তার দেহে ঠেলে দেওয়া হবে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, সংবাদপত্র সিং টাও ডেইলি জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে সূত্রের বরাত দিয়ে।

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

ডেটলাইন:

হংকং, চীন

গল্পের ধরণ: সংবাদ পরিষেবা

আমরা উচ্চ সাংবাদিকতার মান মেনে চলার জন্য বিশ্বাস করি এমন একটি সংস্থা দ্বারা বাহ্যিকভাবে উত্পাদিত।

এইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতিএইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতি
ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ট্যাগ: এএফপি, হংকং পুলিশ বাহিনী (এইচকেপিএফ), ওয়ান চই

ফ্রান্স প্রেস এজেন্সিফ্রান্স প্রেস এজেন্সি

এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস (এএফপি) হ’ল “একটি শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল নিউজ এজেন্সি যা আমাদের বিশ্বকে রূপদানকারী ঘটনাগুলির দ্রুত, বিস্তৃত এবং যাচাই করা কভারেজ সরবরাহ করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলির।” এইচকেএফপি এএফপি এবং এর আন্তর্জাতিক বিউরিয়াসের উপর নির্ভর করে, আমরা যে বিষয়গুলি করতে পারি না তা কভার করতে। তাদের এথিক্স কোডটি এখানে পড়ুন

এএফপি দ্বারা আরও

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts