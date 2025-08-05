এইচকে পুলিশ ভারী বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় পাওয়া ম্যাঙ্গেলড লাশ তদন্ত করে

ভারী বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় মাথাহীন দেহ বলে মনে হয়েছিল যা মঙ্গলবার হংকংয়ের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ান চই পাড়ার একটি সমৃদ্ধ অংশ কেনেডি রোডে বসবাসরত একজন 54 বছর বয়সী বিদেশী পুরুষ মঙ্গলবার সকাল 7:00 টার পরে তার বাড়ির বাইরে একটি গাছের নীচে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, পুলিশ জানিয়েছে।
কেসটি একই ঠিকানায় একটি ক্লিনার দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
“প্রাথমিক তদন্তের পরে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে বিষয়টি ঠিকানায় একটি ফ্ল্যাট থেকে পড়েছিল,” পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির লেখা একটি নোট উদ্ধার করা হয়েছে।
মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়।
স্থানীয় গণমাধ্যম এর আগে জানিয়েছে, ইউনিফর্মড অফিসারদের লোকটির মাথা এবং বাম পা অনুসন্ধানের জন্য একটি মুষলধারে বৃষ্টিপাতের সময় রাস্তায় কম্বিং করা হয়েছিল।
পরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা জুড়ে পাটি পাওয়া গিয়েছিল, যখন লোকটির মাথাটি তার দেহে ঠেলে দেওয়া হবে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, সংবাদপত্র সিং টাও ডেইলি জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে সূত্রের বরাত দিয়ে।
