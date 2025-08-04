এইচকে বর্তমান আর্থিক বছরে উদ্বৃত্ত দেখতে পারে, পূর্ববর্তী ঘাটতি পূর্বাভাসকে অস্বীকার করে

হংকং চলতি অর্থবছরে একটি উদ্বৃত্ত দেখতে পাবে, নগরীর ফিনান্স চিফ বলেছেন, চতুর্থ বছরের জন্য ঘাটতি রেকর্ডিংয়ের আগের পূর্বাভাসকে অস্বীকার করে।
হংকং খুচরা বিক্রয় এবং সম্পত্তি বাজারে উন্নত পারফরম্যান্স দেখেছে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বছরে-বছর-বছর প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, আর্থিক সচিব পল চ্যান রবিবার একটি বাণিজ্যিক রেডিও প্রোগ্রামে বলেছেন।
“আমরা মূলত 2025-26 অর্থবছরের জন্য আমাদের অপারেটিং অ্যাকাউন্টে কয়েক বিলিয়ন এর ঘাটতি প্রত্যাশা করেছি, তবে যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তবে আমাদের অপারেটিং অ্যাকাউন্টটি উদ্বৃত্ত রেকর্ড করতে পারে,” চ্যান ড ক্যান্টনিজে
হংকং 2024-25 অর্থবছরের জন্য এইচকে $ 87.2 বিলিয়ন ঘাটতি দেখেছিল, টানা তৃতীয় ঘাটতি।
ফেব্রুয়ারিতে তার বাজেটের ভাষণ চলাকালীন, চ্যান দরিদ্র সম্পত্তি বাজারের ঘাটতিকে দায়ী করেছিলেন জমি বিক্রয় ও স্ট্যাম্প শুল্ক থেকে সরকারী রাজস্বকে টোল করে।
ঘাটতির কারণে, সরকার বলেছে যে এটি আগামী তিন বছরে ব্যয় 7 শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়েছে।
এ সময় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে শহরটি আগামী ২০২৫-২6 অর্থবছরে এইচকে $ 67 বিলিয়ন ডলার অব্যাহত ঘাটতি পূর্বাভাস দিয়েছে। ব্যয় হ্রাসের অংশ হিসাবে, সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য এইচকে $ 2,500 বার্ষিক ভর্তুকি অর্জন করেছে এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ভর্তুকি স্কিম হ্রাস করেছে, যা যাত্রীদের জন্য একটি মাসিক ছাড় দেয়।
চ্যান রবিবার বলেছিলেন যে মূল ভূখণ্ডের চীনের সীমান্তের নিকটে উত্তর মেট্রোপলিস উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকারের আসন্ন অবকাঠামোগত ব্যয় ছিল, তবে শহরের অর্থায়নগুলি “খুব স্থিতিশীল এবং স্বাস্থ্যকর” ছিল।
গত সপ্তাহে, সরকার ড হংকংয়ের আর্থিক বাজারের পারফরম্যান্স এই বছর অবিচ্ছিন্নভাবে উন্নত হয়েছে এমন এক বিবৃতিতে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হ্যাং সেনং সূচক এ বছর এ পর্যন্ত 25 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। প্রতিভা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে সরকারও “উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করেছে”, এতে বলা হয়েছে।
এদিকে, চ্যান বুধবার বলেছিলেন যে ভৌগলিক রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে হংকংয়ের স্টক এক্সচেঞ্জের আরও মূল ভূখণ্ডের চীনা সংস্থাগুলি তালিকাভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা তাদের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত করা আরও কঠিন করে তুলেছে।
মেনল্যান্ডের চীনা সংস্থাগুলি “স্বাভাবিকভাবেই তালিকার জন্য হংকংয়ে আসতে চাইবে, কারণ … তারা আন্তর্জাতিক এবং মূল ভূখণ্ড উভয় মূলধনই অ্যাক্সেস করতে পারে,” ফিনান্স চিফ বলেছেন।
