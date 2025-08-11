এইচকে বিভক্ত ফ্ল্যাটে গ্রীষ্মের রাতগুলি 44 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো অনুভব করতে পারে: জরিপ

স্থানীয় উদ্বেগ গোষ্ঠীগুলির একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, হংকংয়ের মহকুমা ফ্ল্যাটগুলিতে গ্রীষ্মের রাতগুলি জুলাইয়ের সোয়েল্টারিং মাসে 44 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো গরম বোধ করতে পারে।
একটি মহকুমা ফ্ল্যাটস এবং ছাদ বা পডিয়াম ইউনিটের মতো “অপর্যাপ্ত আবাসন” বাসিন্দারা বাসিন্দারা উচ্চ আর্দ্রতার দ্বারা আরও বেশি তাপের কারণে আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন, একটি অনুসারে জরিপ রবিবার কার্বন কেয়ার ইনোলাব এবং কোয়াই চুং সাব -ডিভাইড ইউনিট কাই ফং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা মুক্তি পেয়েছে।
দুটি সংস্থা কোয়াই চুংয়ের 31 থেকে 23 জুলাইয়ের মধ্যে 31 টি পরিবার সমীক্ষা করেছিল, এই সময় হংকং অবজারভেটরি খুব গরম আবহাওয়া 15 বার সতর্ক করে দিয়েছিল এবং নয়টি “হট নাইটস” রেকর্ড করেছে।
সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দিনের বেলা, অপর্যাপ্ত আবাসনগুলিতে গড় সর্বাধিক তাপমাত্রা 30.8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছিল, সর্বোচ্চ 39.9 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড – অবজারভেটরির শহরজুড়ে দৈনিক গড় 29.6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তুলনায় 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত।
রাতে শর্তগুলি আরও খারাপ ছিল, গড় সর্বাধিক তাপমাত্রা 29.6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 31 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বোচ্চ আপাত তাপমাত্রা – মানুষের দ্বারা অনুভূত তাপমাত্রা – 44 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠে যায়।
সমীক্ষায় দেখা গেছে, জরিপ করা পরিবারের অভ্যন্তরে গড় আর্দ্রতা 72 শতাংশেরও বেশি ছিল, যা আপাত তাপমাত্রাকে একটি সতর্কতা স্তরে উন্নীত করেছে, সমীক্ষায় দেখা গেছে।
70০ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতারা বলেছেন যে চরম তাপ তাদের ক্লান্তি বোধ করে, ঘন ঘন তাপ-সম্পর্কিত লক্ষণ যেমন মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং হার্টের ধড়ফড়ায়।
পঁচাত্তর শতাংশ বলেছেন যে উত্তাপের কারণে তারা স্বাভাবিকের চেয়ে আগে জেগে উঠেছিল, অন্যদিকে 60০ শতাংশেরও বেশি ঘুমিয়ে পড়তে পারছে না। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ঘুম বঞ্চনার প্রভাব বিশেষত ম্যানুয়াল শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছিল।
উদ্বেগ গোষ্ঠীগুলি নিম্ন-আয়ের বাসিন্দাদের উপর আর্থিক বোঝা কমিয়ে আনার জন্য একটি গরম আবহাওয়া ভাতা প্রদানের জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে, 65৫ শতাংশ উত্তরদাতারা চরম উত্তাপের সময় প্রায়শই শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবহার না করার কারণ হিসাবে বিদ্যুতের ব্যয়কে উদ্ধৃত করার পরে।
তারা হিটওয়েভের সময় উপ -বিভাগিত ফ্ল্যাটগুলির বাসিন্দাদের আশ্রয় নিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য আরও সম্প্রদায় শীতল কেন্দ্রগুলি সনাক্ত এবং যুক্ত করার প্রস্তাবও করেছিল।
কর্তৃপক্ষের মতে হংকংয়ের আনুমানিক ১১০,০০০ মহকুমা ইউনিট রয়েছে প্রায় ২২০,০০০ বাসিন্দা। এনজিওরা দীর্ঘদিন ধরে এই জাতীয় অনেক ইউনিটে ক্র্যাম্পড জীবনযাপন এবং আগুনের সুরক্ষার মানগুলি হাইলাইট করেছে।
গত বছরের নীতিগত ভাষণে, চিফ এক্সিকিউটিভ জন লি বেসিক হাউজিং ইউনিট কাঠামো চালু করেছিলেন যার লক্ষ্য নিম্নমানের উপ -বিভক্ত ইউনিটগুলি পর্যায়ক্রমে।
রবিবার প্রকাশিত সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সরকারের কাঠামোরও এই ইউনিটগুলিতে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ সরবরাহের জন্য জমিদারদেরও প্রয়োজন। এটি আরও উল্লেখ করেছে যে অনেক ভাড়াটে জল এবং বিদ্যুতের জন্য অতিরিক্ত চার্জ করা হয়েছে।
গোষ্ঠীগুলি এই জাতীয় আপত্তি রোধের জন্য প্রয়োগের ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিলটির আহ্বান জানিয়েছে।
সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন
সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন