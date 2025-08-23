You are Here
এইচকে ব্লুমবার্গ সাংবাদিককে ‘বিনা কারণে’ ভিসা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করে
News

এইচকে ব্লুমবার্গ সাংবাদিককে ‘বিনা কারণে’ ভিসা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করে

স্থানীয় প্রেস ক্লাব জানিয়েছে, ব্লুমবার্গের সাংবাদিক রেবেকা চুং উইলকিন্সকে হংকং ইমিগ্রেশন বিভাগ কর্তৃক কোনও কাজের ভিসা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করা হয়েছে, স্থানীয় প্রেস ক্লাব জানিয়েছে।

হংকংয়ের প্রেসের স্বাধীনতার বিষয়ে প্রতিভা এবং বারবার আশ্বাস আকর্ষণ করার জন্য হংকংয়ের অভিযান সত্ত্বেও সাংবাদিকদের জন্য অব্যক্ত ভিসা অস্বীকারের একটি স্ট্রিংয়ে এটি সর্বশেষতম।

রেবেকা চুং উইলকিন্স
ব্লুমবার্গের সাংবাদিক রেবেকা চুং উইলকিন্স। ফটো ব্লুমবার্গ।

বিদেশী সংবাদদাতাদের ক্লাব বলেছে যে উইলকিন্সকে ভিসা অস্বীকারের কারণ দেওয়া হয়নি, তবে ছয় বছর ধরে আর্থিক সংবাদপত্রের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি এশিয়া সরকার ও অর্থনীতি দলের সিনিয়র রিপোর্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্লাবটি “আফসোস, এই সিদ্ধান্ত এবং ব্যাখ্যার অভাব হংকংয়ের প্রেস স্বাধীনতার ক্ষয় সম্পর্কে ব্যাপক উদ্বেগকে আরও শক্তিশালী করে তোলে, যা মৌলিক আইন এবং অধিকারের বিলের অধীনে সুরক্ষিত,” ক্লাবটি শুক্রবারের বিবৃতিতে। “আমরা এই সিদ্ধান্তের জন্য জরুরিভাবে পর্যালোচনা করার জন্য যে কোনও আবেদনকে সমর্থন করি এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের সময়োপযোগী ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে পরিচালিত করার জন্য কর্মসংস্থান ভিসা এবং ভিসা এক্সটেনশনের জন্য ভবিষ্যতের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আহ্বান জানাই।”

এটি সরকারকে বৃহত্তর স্বচ্ছতা দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে এবং বলেছে যে এটি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্পষ্টতা চেয়েছিল।

উইলকিন্স অন্য কোথাও মোতায়েন করা হবে কিনা, বা হংকংয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করার আশা করছেন, যা শহরে কমপক্ষে সাত বছর ধরে কাজ করেছেন তাদের জন্য উন্মুক্ত।

বিদেশী সংবাদদাতা ক্লাব হংকংবিদেশী সংবাদদাতা ক্লাব হংকং
বিদেশী সংবাদদাতা ক্লাব, হংকং। ফাইল ফটো: সিসি .2.0 এর মাধ্যমে inmediahk.net।

ব্লুমবার্গের একজন মুখপাত্র শনিবার এইচকেএফপিকে বলেছেন যে তারা এই মামলায় কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না, তবে তারা “বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করার উপযুক্ত উপায়গুলির মধ্য দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন।”

ইমিগ্রেশন বিভাগ কেন এটি ভিসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে সম্পর্কে সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানায় না, তারা পৃথক মামলায় মন্তব্য করবে না: “প্রতিটি আবেদন তার স্বতন্ত্র মেধার উপর নির্ধারিত হলেও সাধারণ কর্মসংস্থান নীতি এবং সাধারণ অভিবাসন প্রয়োজনীয়তার অধীনে যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।”

শনিবার একটি টুইটটিতে, উইলকিনস – যিনি এর আগে সাংবাদিক ভিসা অস্বীকার সম্পর্কে লিখেছিলেন – বলেছিলেন: “হংকংয়ে ছয় বছর রিপোর্টিংয়ের পরে এবং আট মাসের গর্ভবতী হওয়ার পরে, আমি আমার সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব এবং আমি যে জায়গাটি বাড়িতে ডেকেছি সেই জায়গাটি রেখে গিয়ে আমি খুব দুঃখিত।”

এইচকেএফপি মন্তব্য করার জন্য উইলকিন্সের কাছে পৌঁছেছে।

‘ব্যবসায়ের জন্য খারাপ’

ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে গিয়ে হংকংয়ের সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সেলিনা চেং এইচকেএফপিকে বলেছেন যে ভিসা অস্বীকারগুলি রুটিন হয়ে উঠছে বলে সংস্থাগুলি বিদেশী প্রতিভাতে বিনিয়োগের ঝুঁকি বিবেচনা করা উচিত: “হংকং সরকারের মিশনের পক্ষে নিজের সম্পর্কে একটি ভাল গল্প বলা উচিত নয়,”

চেং যোগ করেছেন যে ভিসা অস্বীকারের চেয়ে আরও বেশি মামলা রয়েছে যা প্রকাশ্যে রিপোর্ট করা হয়েছে, কারণ তিনি অভিবাসন দ্বারা উত্থিত “অনুপ্রবেশকারী এবং অপ্রয়োজনীয়” প্রশ্নগুলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

হংকংয়ের প্রেস ইউনিয়ন এইচকেজেএর প্রধান সেলিনা চেং 21 মে, 2015 -এ মিডিয়া আউটলেট এবং সাংবাদিকদের আইআরডি পরিদর্শনে প্রেসের সাথে সাক্ষাত করেছেন। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।হংকংয়ের প্রেস ইউনিয়ন এইচকেজেএর প্রধান সেলিনা চেং 21 মে, 2015 -এ মিডিয়া আউটলেট এবং সাংবাদিকদের আইআরডি পরিদর্শনে প্রেসের সাথে সাক্ষাত করেছেন। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
হংকংয়ের সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সেলিনা চেং 21 মে, 2025 -এ প্রেসের সাথে দেখা করেছেন। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

“আমরা হংকংয়ে কাজ করার জন্য ভিসা পুনর্নবীকরণ বা ভিসা পেতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের তাদের অতীতের পটভূমি সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থে শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন উদাহরণগুলির একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যাও শুনেছি। কর্তৃপক্ষগুলি তাদের স্বদেশের কূটনীতিকদের সাথে সাক্ষাত হওয়া মাসের মূল্যের তথ্য এবং নথি যেমন তাদের স্বদেশের কূটনীতিকদের সাথে দেখা করেছিল,” তিনি বলেছিলেন।

ভিসা অস্বীকারের স্ট্রিং

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোনও সাংবাদিককে ভিসা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করেছে এটি প্রথমবার নয়। গত বছর, ব্লুমবার্গের সাংবাদিক হ্যাজ ফ্যান তার ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে দেখেছেন, কোনও কারণ নেই।

কয়েক মাস পরে, পুরষ্কারপ্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফটোগ্রাফার লুইস ডেলমোটকে কোনও কারণ ছাড়াই তার ভিসা পুনর্নবীকরণ অস্বীকার করার পরে হংকংয়ে প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছিল।

ইমিগ্রেশন বিভাগ তসুং কোয়ান ও সদর দফতর, ১১ ই জুন, ২০২৪ এ। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।ইমিগ্রেশন বিভাগ তসুং কোয়ান ও সদর দফতর, ১১ ই জুন, ২০২৪ এ। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
১১ ই জুন, ২০২৪ -এ হংকংয়ের তসুং কোয়ান ও, ইমিগ্রেশন বিভাগ। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

২০২০ সালে, হংকং ফ্রি প্রেসকে কারণ ছাড়াই একটি কাজের ভিসা অস্বীকার করা হয়েছিল, ব্লুমবার্গের হয়ে কাজ করা আইরিশ সাংবাদিকের পক্ষে। ফিনান্সিয়াল টাইমসের ভিক্টর ম্যালেট 2018 সালে একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করার পরে 2020 সালে নিউইয়র্ক টাইমসের ক্রিস বাকলিকেও ভিসা অস্বীকার করা হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদদের একজন সাংবাদিককে কারণ ছাড়াই ২০২১ সালে ভিসা অস্বীকার করা হয়েছিল।

হংকং 2020 এবং 2024 সুরক্ষা আইন শুরুর পর থেকে আন্তর্জাতিক প্রেস স্বাধীনতা সূচকগুলিতে ডুবে গেছে। ওয়াচডোগস সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার এবং কারাগারের উদ্ধৃতি, নিউজরুমে অভিযান এবং অ্যাপল ডেইলি, স্ট্যান্ড নিউজ এবং সিটিজেন নিউজ সহ প্রায় 10 টি মিডিয়া আউটলেট বন্ধ করার উদ্ধৃতি দিয়েছে। এক হাজারেরও বেশি সাংবাদিক তাদের চাকরি হারিয়েছেন, যদিও অনেকে হিজরত করেছেন। এদিকে, নগরীর সরকার-অনুদানযুক্ত সম্প্রচারক আরটিএইচকে নতুন সম্পাদকীয় নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে, এর সংরক্ষণাগারগুলি এবং অক্সেড নিউজ এবং ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানগুলি শুদ্ধ করেছে।

চার্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন

আরও দেখুন: ব্যাখ্যাকারী: জাতীয় সুরক্ষা আইনের অধীনে হংকংয়ের প্রেস ফ্রিডম

২০২২ সালে চিফ এক্সিকিউটিভ জন লি বলেছিলেন যে প্রেস ফ্রিডম হংকঙ্কগারদের “পকেটে” ছিল তবে “কেউ আইনের above র্ধ্বে নেই।” যদিও তিনি প্রেসকে “একটি ভাল হংকংয়ের গল্প বলার” জন্য বলেছেন, সরকারী বিভাগগুলি গল্পের পিচগুলিতে সাড়া দিতে নারাজ।

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

এইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতিএইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতি
ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।