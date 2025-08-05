You are Here
এইচকে ম্যান অপ্রয়োজনীয় পতাকাগুলির জন্য দোষী বলে মনে হয়েছে শীর্ষ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হতে চায়
News

এইচকে ম্যান অপ্রয়োজনীয় পতাকাগুলির জন্য দোষী বলে মনে হয়েছে শীর্ষ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হতে চায়

অটিজমে আক্রান্ত হংকংয়ের এক ব্যক্তি যিনি তিন বছর আগে জাতীয় দিবসে অবমাননাকর পতাকাগুলির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, তিনি নগরীর শীর্ষ আদালতে তাঁর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

চীনের জাতীয় পতাকাগুলি হংকংয়ের 1 জুলাই, 2025 এর আগে হংকংয়ের রাস্তাগুলি পূরণ করে, হংকংয়ের 28 তম বার্ষিকী হংকংয়ের চীনকে হস্তান্তর করে। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
চীন এবং হংকং পতাকা। ফাইল ফটো: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

ওং চুন-লোক, যিনি তখন ১৯ বছর বয়সে ছিলেন, তিনি ফ্ল্যাগপোলগুলি বাঁকিয়ে শাম শুই পো-তে 1 অক্টোবর, 2022-এ প্রকাশ্যে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একটি জাতীয় পতাকা এবং চারটি হংকংয়ের পতাকা অপমান করেছিলেন বলে জানা গেছে।

আসামী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিল যে ইনমিডিয়া, পতাকাগুলির উজ্জ্বল রঙগুলি দ্বারা তাকে ট্রিগার করা হয়েছিল রিপোর্ট

২০২৩ সালের জুনে তাকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে সাজা দেওয়া হয়েছিল, একজন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রায় দিয়েছিলেন যে তিনি দোষী ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি পতাকাগুলি অপমান করার জন্য “বেছে নিয়েছিলেন” এবং এটি একটি “গুরুতর” অপরাধ।

পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি 14 থেকে 20 বছর বয়সের তরুণ অপরাধীদের জন্য যারা কারাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আটক কেন্দ্রগুলি সহ পূর্বে প্রতিষ্ঠানে দণ্ডিত হয়নি। সর্বাধিক সাজা নয় মাস।

হংকংয়ের চূড়ান্ত আপিলের আদালত। ফাইল ফটো: Govhk।হংকংয়ের চূড়ান্ত আপিলের আদালত। ফাইল ফটো: Govhk।
হংকংয়ের চূড়ান্ত আপিলের আদালত। ফাইল ফটো: Govhk।

ওয়াং এখন চূড়ান্ত আপিল (সিএফএ) আদালতে তার দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে।

সিএফএর ওয়েবসাইট অনুসারে, ওয়াং রায়কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি আবেদন জমা দিয়েছে, তবে শুনানির কোনও তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি।

পূর্ববর্তী আবেদন প্রচেষ্টা

মার্চ মাসে, ওয়াং হাইকোর্টে তার দোষী সাব্যস্তিকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেছিল, যেখানে তার আইনী প্রতিনিধি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিচার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াংয়ের “বিশেষ শর্ত” হিসাবে সঠিকভাবে বিবেচনা করেননি এবং কীভাবে তারা এই অপরাধটি করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করতে পারেন।

তাঁর প্রতিনিধি আরও বলেছিলেন যে ওয়াংয়ের পূর্ববর্তী আইনজীবী আদালতকে ওয়াংয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অনুরোধ করেননি, যেমন তাকে ধীর গতিতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বলা, তার ভাষার স্তরটি কেবল প্রাথমিক চার স্তরে অনুমান করা হয়েছিল।

হংকংয়ের হাইকোর্ট 11 নভেম্বর, 2024 এ। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।হংকংয়ের হাইকোর্ট 11 নভেম্বর, 2024 এ। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
হংকংয়ের হাইকোর্ট। ফাইল ফটো: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

হাইকোর্টের বিচারক ফ্র্যাঙ্কি ইইউ আইনী চ্যালেঞ্জকে গুলি করে ফেলেছিলেন।

বিচারক বলেছিলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াংয়ের মানসিক ব্যাধি বিবেচনায় নিয়েছিলেন তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি কারণ ওয়াং আদালতে বলেছিলেন যে তিনি ফ্ল্যাগপোলগুলি টার্গেট করছেন, তবুও বিচারের আগে তার আগের বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি পতাকাগুলি ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন।

“ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রমাণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে কোনও ভুল নেই কারণ (আসামী) সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন,” ইয়েউ লিখেছেন চীনা ভাষায়, আপিল খারিজ করার জন্য তার কারণগুলি ব্যাখ্যা করে।

হংকং জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় প্রতীক অধ্যাদেশ সংশোধন 2021 সালের সেপ্টেম্বরে, যা ইন্টারনেটে চীনা জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় প্রতীককে অবমাননা করে।

এই অপরাধটি এইচকে $ 50,000 জরিমানা এবং তিন বছরের কারাগারের পিছনে সর্বোচ্চ জরিমানা বহন করে।

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

এইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতিএইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতি
ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts