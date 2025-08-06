এইচকে -র ক্যাথে প্যাসিফিক 14 বোয়িং জেটগুলি কেনার জন্য উন্মোচন করেছে

হংকংয়ের ক্যাথে প্যাসিফিক বুধবার বলেছে যে এটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন বিমান নির্মাতার সাথে প্রথম ১৪ টি বোয়িং জেটসের জন্য মার্কিন ডলার 8.1-বিলিয়ন অর্ডার দেবে।
হংকং স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইলিংয়ে এয়ারলাইন জানিয়েছে যে এটি “14 বোয়িং 777-9 বিমান কিনবে” এবং “অতিরিক্ত সাতটি বোয়িং 77777-9 বিমান অর্জনের অধিকার অর্জন করার অধিকার অর্জন করেছে”।
ক্যাথে ইতিমধ্যে 230 এরও বেশি যাত্রী বিমানের একটি বহর রয়েছে।
নতুন আদেশটি আশা করে যে বিমানটি 2034 সালের মধ্যে বিতরণ করা হবে, একটি পৃথক ফাইলিং অনুসারে।
2013 সালে 21 টি বিমান কেনার উন্মোচন করার সময় বোয়িংয়ের 777x প্রোগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রথম ক্রেতাদের মধ্যে ক্যাথে একজন ছিলেন।
বোয়িং এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে নতুন চুক্তি 77 777-9 বিমানের অর্ডার বইটি নিয়ে এসেছিল-“বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিগুণ ইঞ্জিন বিমান”-35-এ।
বোয়িং যোগ করেছেন, জ্বালানী ব্যবহার এবং নির্গমন হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা বিমানটি ক্যাথের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী ভ্রমণের চাহিদা পূরণ করবে।
হংকংয়ের বিমান চলাচল সেক্টরটি কোভিড-যুগের নীতিগুলি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত পেয়েছিল, যা ভ্রমণকারীদের উপর কঠোর নিয়ম আরোপ করেছিল যা ২০২২ সালের শেষদিকে তাদের তুলে নেওয়ার আগে এটি আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।
২০২৪ সালে ক্যাথেয়ের গুণাবলী মুনাফা কিছুটা বেড়ে $ ১.২27 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, এবং এটি বছরের শুরুতে ঘোষণা করেছিল যে এর বিমানগুলি শেষ পর্যন্ত প্রাক-প্যান্ডেমিক স্তরে ফিরে এসেছে।
বুধবার, ফার্মটি এশিয়ার ভ্রমণের চাহিদা পিক-আপ থেকে উপকৃত হয়ে বছরের প্রথম ছয় মাসে এইচকে $ 3.65 বিলিয়ন (মার্কিন ডলার $ 4.65 মিলিয়ন) এ সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে।
এই সময়ের মধ্যে মোট আয় 9.5 শতাংশ বেড়ে মার্কিন $ 6.92 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
সংস্থাটি শেয়ার প্রতি এইচকে $ 20 সেন্টের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশও ঘোষণা করেছে।
চেয়ারম্যান প্যাট্রিক হেলি ফাইলিংয়ে একটি “শক্ত আর্থিক পারফরম্যান্স” হেরাল্ড করেছেন।
হেলি বলেছিলেন, “আমাদের প্রথমার্ধের ফলাফলটি কম ফলন, একটি ধারাবাহিক কার্গো পারফরম্যান্স এবং ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় কম জ্বালানির দামের সাথে উচ্চতর যাত্রী ভলিউম দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল,” হিলি বলেছিলেন।
ক্যাথে প্যাসিফিক এবং হংকং এক্সপ্রেস সহ সংস্থার যাত্রী বিমান সংস্থাগুলি ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ১৯ টি নতুন গন্তব্য চালু করেছে বা ঘোষণা করেছে, “আরও কিছু আসার” সাথে, তিনি আরও বলেন, তারা এখন 100 টিরও বেশি যাত্রী গন্তব্যে উড়ে গেছে।
এই মাসে, এয়ারলাইন জানিয়েছে যে কোভিড -19 মহামারীটির কারণে দীর্ঘ বিরতির পরে ব্রাসেলসে সরাসরি বিমানগুলি আবার শুরু করেছে।
তবে ফার্মটি বছরের প্রথমার্ধের জন্য লাভের ব্যবধানে 0.6 শতাংশের ড্রপও দেখেছিল।
এবং হিলি এই দায়েরের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন যে এর স্বল্প মূল্যের এয়ারলাইন এইচকে এক্সপ্রেস স্বল্পমেয়াদী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ায় বুকিংয়ে বাছাই করা “এখনও স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসা” ছিল।
হংকংয়ে ক্যাথের শেয়ারের দাম ফলাফলের পরে নয় শতাংশ কমেছে।
