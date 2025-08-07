You are Here
এইচকে সিকিউরিটি চিফ নাটকে সুরক্ষার প্রয়োজনের উদ্ধৃতি দিয়ে কঠোর কারাগারের নিয়মকে রক্ষা করেছেন। সেকেন্ড
News

এইচকে সিকিউরিটি চিফ নাটকে সুরক্ষার প্রয়োজনের উদ্ধৃতি দিয়ে কঠোর কারাগারের নিয়মকে রক্ষা করেছেন। সেকেন্ড

হংকংয়ের নিরাপত্তা প্রধান ক্রিস তাং গত মাসে কার্যকর কারাগারের নিয়মকে রক্ষা করে বলেছে যে জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার জন্য সংশোধনীগুলি প্রয়োজনীয় ছিল।

ট্যাং বুধবার আইন প্রণেতাদের বলেছিলেন যে প্রাক্তন কারাগারের বিধিগুলি 70০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাই সরকার তাদের পর্যালোচনা ও সংশোধন করার জন্য “যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয়” ছিল।

সুরক্ষার জন্য সচিব ক্রিস ট্যাং ৮ ই মার্চ, ২০২৪-এর বেসিক আইনের ২৩ অনুচ্ছেদের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঠের জন্য একটি বিশেষ, অফ-শিডিউল সভায় কথা বলেছেন।
সিকিউরিটির সেক্রেটারি ক্রিস টাং লেগকোতে বক্তব্য রাখেন। ফাইল ফটো: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

“সংশোধিত কারাগারের বিধিগুলি জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার জন্য এবং সংশোধনকারী কর্মকর্তাদের তাদের দায়িত্ব পালনের এবং প্রয়োগকে বাড়ানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি আইনী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে,” ট্যাং ক্যান্টোনিজে বলেছেন।

নতুন অধীনে নিয়মযা 18 জুলাই কার্যকর হয়েছিল, বিচারের অপেক্ষায় থাকা আটককৃতদের কারাগারের বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করার অধিকার নেই। বিপরীতে, তাদের আগে রেস্তোঁরা থেকে খাবার প্রস্তুত এবং বিতরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নতুন বিধিগুলি জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার উদ্দেশ্যে বা বন্দীদের পুনর্বাসনের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট বন্দীদের পরিদর্শন করা থেকে আইনজীবী ও ধর্মীয় নেতাদের সহ যে কাউকে নিষেধাজ্ঞার জন্য সংশোধনমূলক পরিষেবা বিভাগ (সিএসডি) কেও ক্ষমতা দেয়।

পূর্ববর্তী বিধিগুলির অধীনে, একজন চ্যাপেলিনকে “সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সময়ে” একজন বন্দীর সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

শেক পাইক কারাগার 29 এপ্রিল, 2025 এর প্রথম দিকে। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।শেক পাইক কারাগার 29 এপ্রিল, 2025 এর প্রথম দিকে। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
শেক পাইক কারাগার 29 এপ্রিল, 2025 এর প্রথম দিকে। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

সিএসডি এখন ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কোনও আইনী প্রতিনিধি, ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিতভাবে যোগাযোগ করা থেকে পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন সংস্থার সাথে যুক্ত যে কোনও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ থেকে হেফাজতে বারের জন্য ওয়ারেন্টের জন্য আবেদন করতে পারে।

সরকার 3 জুলাই কারাগারের বিধিগুলিতে প্রস্তাবিত সংশোধনী উন্মোচন করেছে। প্রস্তাবটি সরাসরি 18 জুলাই নেতিবাচক পরীক্ষার পদ্ধতির অধীনে আইনে পাস করা হয়েছিল, আইন প্রণেতাদের দ্বারা তদন্তের আগে এটি কার্যকর হওয়ার অনুমতি দেয়।

টাং বিধায়কদের যারা এই সংশোধনীগুলি পর্যালোচনা করেছেন তাদের বলেছিলেন যে পূর্ববর্তী বিধিগুলি কর্তৃপক্ষের পক্ষে রেস্তোঁরাগুলির দ্বারা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা খাবার উপভোগ করার অনুমতি দিয়ে সংশোধনমূলক পরিষেবাগুলি পরিচালনা করা আরও কঠিন করে তুলেছিল।

তিনি বলেছিলেন যে এমন কিছু মামলা রয়েছে যেখানে আটককৃতরা সেই খাবারের মাধ্যমে সরবরাহ করা অবৈধ আইটেম যেমন ড্রাগ করার চেষ্টা করেছিল এবং সেই খাবারগুলিও বন্দীদের মধ্যে আরও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করেছিল, কেউ কেউ তাদের অন্যদের সাথে বিনিময় করার চেষ্টা করেছিল।

শেক পাইক কারাগার। ফাইল ফটো: টম গ্রুন্ডি/এইচকেএফপি।শেক পাইক কারাগার। ফাইল ফটো: টম গ্রুন্ডি/এইচকেএফপি।
শেক পাইক কারাগার। ফাইল ফটো: টম গ্রুন্ডি/এইচকেএফপি।

ক্যাটারিং সেক্টরের প্রতিনিধিত্বকারী একজন প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণেতা টমি চেউং বলেছেন, নতুন বিধিগুলি সংশোধনমূলক সুবিধার নিকটবর্তী রেস্তোঁরাগুলির ব্যবসায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে যা বন্দীদের খাবার সরবরাহ করত।

তিনি যখন নতুন কারাগারের নিয়মকে সমর্থন করেন, তিনি আশা করেন যে সিএসডি তার অফিসারদের সেই রেস্তোঁরাগুলিতে খাবার উপভোগ করতে উত্সাহিত করতে পারে, চেউং বলেছিলেন।

ভিজিটের উপর কঠোর নিয়ম

নতুন কারাগারের বিধি অনুসারে, সিএসডি এই সফরের উদ্দেশ্যটিকে “বন্দীকে তার বা তার পরিবারের সাথে বা সমাজের সাথে সংযোগ বজায় রাখতে সক্ষম করে” বা “বন্দীকে নৈতিক সমর্থন বা বস্তুগত সহায়তা প্রদান” হিসাবে বিবেচনা করে তবে এই সফরের অনুমতি দেবে।

তবে, সিএসডি জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার জন্য যে কোনও সফর নিষিদ্ধ করতে পারে, কোনও ফৌজদারি অপরাধ প্রতিরোধ বা সনাক্ত করতে, কোনও বন্দীকে পুনর্বাসনের জন্য, বা কোনও ব্যক্তির সুরক্ষা বা কারাগারের আদেশ রক্ষার জন্য নিষিদ্ধ করতে পারে।

2023 ফেব্রুয়ারি 9 ফেব্রুয়ারি পশ্চিম কাউলুন আইন আদালত ভবনের বাইরের রাস্তায় একটি কারাগার ভ্যান ঘুরে।2023 ফেব্রুয়ারি 9 ফেব্রুয়ারি পশ্চিম কাউলুন আইন আদালত ভবনের বাইরের রাস্তায় একটি কারাগার ভ্যান ঘুরে।
9 ফেব্রুয়ারি, 2023 -এ পশ্চিম কাউলুন আইন আদালত ভবনের বাইরের রাস্তায় একটি কারাগার ভ্যান ঘুরে। ফাইলের ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

রেজিনা আইপি, একজন আইনজীবি এবং প্রো-প্রতিষ্ঠিতপন্থী নিউ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান, তাংকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে নতুন বিধিগুলি পরিবারের কোনও ঘনিষ্ঠ সদস্যকে পরিদর্শন করতে নিষেধ করবে কিনা।

তাং হ্যাঁ বলেছিল, ব্যাখ্যা করে: “উদাহরণস্বরূপ, পরিবার যদি কোনও বন্দিকে কারাগারের আদেশ অমান্য করতে উত্সাহিত করে তবে তাদের সফর নিষিদ্ধ হবে।”

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

এইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতিএইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতি
ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts