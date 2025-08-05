এইচজিটিভি মামলাটি প্রেমের প্রতি পর্দার আড়ালে ফ্যাকারি প্রকাশ করে বা এটি তালিকাভুক্ত করে

এইচজিটিভি’র প্রোগ্রামিং কয়েক বছর ধরে কয়েক মিলিয়ন দর্শকের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে কারণ তারা প্রতিটি ধরণের বাড়ির জন্য সংস্কার, পুনর্নির্মাণ এবং ডিআইওয়াই প্রকল্পগুলি দেখিয়েছে, তবে একটি মামলা পর্দার আড়ালে বানোয়াট থেকে id াকনাটি উড়িয়ে দিয়েছে এটি নির্দিষ্ট শোতে গিয়েছিল। যদিও অনেকে বছরের পর বছর ধরে সচেতন হয়েছেন যে এইচজিটিভির কয়েকটি বৃহত্তম শোতে তাদের আবিষ্কারের একটি উপাদান রয়েছে।
যদিও অনেকে যেমন শো উপভোগ করেছেন এটি পছন্দ বা এটি তালিকা পিছনে পিছনে তাদের বিনোদনমূলক জন্য, এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে পুরো সত্যটি পর্ব থেকে পর্ব পর্যন্ত স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে না। পরিবর্তে, প্রতিটি সংস্কারের সময় কী ঘটছে তা দর্শকরা আংশিক অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছিলেন। এমনকি 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে যতদূর যাওয়ার শোতে আখ্যানটি অবহিত করার জন্য কিছু আটকানো তথ্য ছিল।
কিছু দর্শক এইচজিটিভি শো বছরের পর বছর ধরে তাদের আরাম হিসাবে ব্যবহার করে আসছে তা নির্বিশেষে, শোগুলির প্রযোজনার দিকটি প্রতিটি পর্ব আখ্যানকে বোঝায় তা নিশ্চিত করার জন্য অফ-স্ক্রিন করার অনেক কাজ রয়েছে। সাধারণ কাস্টিং প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট শোতে বাড়ির মালিকদের দ্বারা প্রদত্ত সংস্কার পর্যন্ত, সবকিছু যা মনে হয় তা নয়।
যদিও শোগুলি নিজেরাই প্রায়শই সংস্কার সরবরাহ করে যা অন্যদের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে বা দর্শকদের সহায়ক তথ্য সরবরাহ করতে পারে, তারা সর্বদা পর্দার আড়ালে সহজেই পরিচালনা করে না। এইচজিটিভি শোতে এটি পছন্দ বা এটি তালিকাউদাহরণস্বরূপ, স্ক্রিনে প্রদর্শিত সংস্কারগুলি সর্বদা স্বপ্ন নয় যে দর্শকদের মনে হয় যে তারা বিষয়গুলিকে অগ্রগতি হিসাবে মনে করে বিক্রি হয়।
এক দম্পতি তাদের ভালবাসার পরে এইচজিটিভির বিরুদ্ধে মামলা করেছে বা এটির অভিজ্ঞতাটি তালিকাভুক্ত করেছে
তারা দাবি করেছে যে তাদের বাড়িতে করা কাজটি ক্ষতিগ্রস্থ করছে
এটি পছন্দ বা এটি তালিকাএকটি সিরিজ যে তারা প্রতিযোগিতায় একে অপরের বিরুদ্ধে পিটড ইন্টিরিওর ডিজাইনার হিলারি ফার এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ডেভিড ভিজেন্টিন কোনও সংস্কার বাড়ির মালিকদের তাদের জায়গাতে থাকতে বা শেষ পর্যন্ত এটি বিক্রয়ের জন্য তালিকাবদ্ধ করতে পারে কিনা তা দেখার জন্য, মূলত ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল। প্রতিযোগিতার ফর্ম্যাটটি হিলারিকে ডিজাইনের অনুমতি দেয় এবং ডেভিড বাড়ির মালিকদের জন্য সম্ভাব্য তালিকা অনুসন্ধান করেছিলেন।
যদিও লাভ ইট এর অনেকগুলি পর্ব রয়েছে বা এটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা দেখে মনে হয়েছিল যে হিলারির নকশার পরিবর্তনগুলি থেকে উপকৃত হয়েছিল এবং তাদের বাড়িতে বসবাস অব্যাহত রেখেছিল বা ডেভিডের কাছ থেকে একটি নতুন জায়গা খুঁজে পেয়েছিল, একটি উদ্বেগজনক পর্ব শোটিকে আইনী অশান্তিতে পরিণত করেছিল। 2015 সালে, উত্তর ক্যারোলিনার এক দম্পতি তাদের বাড়ির ক্ষতির জন্য শোতে মামলা করেছেন।
অনুযায়ী এবিসি নিউজদীনা মারফি এবং টিমোথি সুলিভান একটি পর্বে প্রদর্শিত হয়েছিল এটি পছন্দ বা এটি তালিকা এবং এটি খুঁজে তাদের উত্তর ক্যারোলিনা বাড়িতে সম্পন্ন কাজটি ক্ষতিগ্রস্থ করেছেশো প্রতিশ্রুতি হিসাবে এটি উন্নত করার চেয়ে। তারা বিনিয়োগ করেছে ব্যাখ্যা করে “প্রযোজনা সংস্থার সাথে $ 140,000 এরও বেশি” তাদের বাড়িতে কাজ করার জন্য, দম্পতি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে সেখানে ছিল “অপূরণীয় ক্ষতি।”
এই দম্পতি অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন যে শোটি তাদের তহবিলের $ 60,000 এরও বেশি অপব্যবহার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত, এটি “উত্সাহ হ’ল সিদ্ধান্ত নেওয়া যা টেলিভিশন শোয়ের পক্ষে তবে বাড়ির মালিকদের নয়” ” এই দম্পতি নির্মাণ সংস্থার নাম দিয়েছেন যা শোটি কাজটি গ্রহণের জন্য নিয়োগ করেছিল, তবে প্রযোজনা সংস্থাটিকে জবাবদিহি করেছিল। এইচজিটিভিকে প্রকাশ্যে বিষয়টি স্বীকার করতে হয়েছিল।
মামলাটি শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল, তবে ক্ষতিটি করা হয়েছিল
মামলাটির পরে এইচজিটিভির খ্যাতি উত্সাহিত হয়েছিল
তাদের বাড়িতে করা ক্ষতি এবং তাদের মামলা প্রচার করার পরে, উত্তর ক্যারোলিনা দম্পতি যারা মামলা করেছেন এটি পছন্দ বা এটি তালিকা প্রযোজনা সংস্থা, বিগ কোট টিভি, পাল্টা ছিল, অনুসারে নিউজ অ্যান্ড অবজারভার। বড় কোট টিভি দম্পতি ভাগ করে নিয়েছে “জেনেশুনে কোম্পানির খ্যাতির ক্ষতি করতে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া” এবং দলগুলি শেষ পর্যন্ত আদালতের বাইরে মামলা নিষ্পত্তি করে।
যদিও এটি পছন্দ বা এটি তালিকা আরও প্রচারিত মামলা ছিল, এটি কেবলমাত্র এইচজিটিভি শো নয় যা এর বিষয়ে অনুশীলনগুলি নিয়ে শিরোনাম করেছে। মত শো হাউস শিকারি অনলাইনে ডাকা হয়েছে তাদের মিথ্যা-আখ্যানের জন্য, কিছু বাড়ির মালিকরা ভাগ করে নিয়েছেন যে তাদের কাছে আসলে সম্পত্তি কেনার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, সিরিজটিতে প্রদর্শিত সম্পত্তিগুলি ছেড়ে দিন।
এইচজিটিভি দেখায় প্রমাণ করে যে কিছু সংস্কার ম্যাজিক এটি স্ক্রিনে যা মনে হয় তা নয়, নেটওয়ার্কের ক্ষতি দীর্ঘকাল ধরে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও মামলাগুলি বিভিন্ন রিয়েলিটি টিভি শোয়ের জন্য ক্রপ আপ করতে পারে, সত্য যে এটি পছন্দ বা এটি তালিকা স্যুট আহত আপ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং শান্ত হয়ে আরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এই সিরিজটির ত্রুটি ছিল তা সত্য।
এইচজিটিভি শোতে সর্বদা ফ্যাকারির একটি উপাদান ছিল
মঞ্চযুক্ত সংস্কারগুলি সামনে উল্লেখ করা উচিত
যদিও এইচজিটিভি শোগুলি প্রমাণ করেছে যে সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা সর্বদা বাড়ির মালিকের পক্ষে কাজ করে না, নেটওয়ার্কের বেশিরভাগ সিরিজ ‘চিন্তাশীল, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। যখন এটি পছন্দ বা এটি তালিকা তাদের মামলা থেকে সমালোচনার মুখোমুখি, শোটি আগত কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে এবং এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্য নেটওয়ার্কে পুনর্নির্মাণ করেছে।
সত্ত্বেও দর্শকরা বুঝতে পেরেছেন যে স্ক্রিনের বাইরে প্রচুর কাজ করা হচ্ছেএটি সর্বদা একটি এইচজিটিভি শোতে সর্বাধিক সুস্পষ্ট যা একটি স্বল্প রানটাইম রয়েছে। বাড়ির মালিকরা কে, তারা কী চায় এবং ডিজাইনারদের কাজ করতে দেখতে দেখতে দর্শকদের পক্ষে এত অল্প সময়ের সাথে সময় সহ, কাটিয়া ঘরের মেঝেতে অনেক কিছু বাকি থাকতে বাধ্য।
যদিও সর্বদা কিছু সমস্যা হতে চলেছে যা সংস্কার শো থেকে আসে, এটি পছন্দ বা এটি তালিকা মামলা প্রমাণ করেছে যে রিয়েলিটি টিভি সংস্কারের স্থানটি একটি উচ্চমানের দিকে রাখা দরকার। স্থানীয় চুক্তি সংস্থাগুলি যাচাই করা থেকে শুরু করে যা বাড়ির মালিকদের সাথে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, বিল্ডগুলিতে অংশ নেবে, এইচজিটিভি তাদের শোগুলির জন্য আরও জবাবদিহিতা নেওয়া দরকার।
