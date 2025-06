এইচটিএমএল ডায়ালগ সহ সৃজনশীল হওয়া

‘এম বা লোথ’ এমের মতো, আপনি কোনও সতর্কতা, বার্তা, বা কোনও নিউজলেটার সাইনআপ দেখিয়ে দিচ্ছেন না কেন, কথোপকথন বাক্সগুলি কাউকে আলাদা পৃষ্ঠায় না পাঠিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সামগ্রীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতীতে, কথোপকথনগুলি বিভাগ, আরিয়া এবং জাভাস্ক্রিপ্টের মিশ্রণের উপর নির্ভর করেছিল। তবে এইচটিএমএল dialog উপাদান এগুলি আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং অগণিত উপায়ে স্টাইল-সক্ষম করে তুলেছে।

সুতরাং, আপনি কীভাবে ফ্রেমওয়ার্ক এবং টেমপ্লেটগুলির জেনেরিক চেহারা ছাড়িয়ে ডায়ালগ বক্স ডিজাইন নিতে পারেন? আপনি কীভাবে ব্র্যান্ডের ভিজ্যুয়াল পরিচয় প্রতিফলিত করতে এবং এর গল্পগুলি বলতে সহায়তা করতে তাদের স্টাইল করতে পারেন? আমি সিএসএস ব্যবহার করে এটি কীভাবে করি তা এখানে ::backdrop , backdrop-filter এবং অ্যানিমেশন।

অ্যান্ডি ক্লার্কের নকশা, স্টাফ এবং ননসেন্স। মাইক ওয়ার্থের ওয়েবসাইটটি 2025 সালের জুনে চালু হবে, তবে আপনি কোডেপেন সম্পর্কিত এই নিবন্ধ থেকে উদাহরণ দেখতে পারেন।

আমি উল্লেখ করেছি আগে সেই এমি-পুরষ্কার-বিজয়ী গেমের সুরকার মাইক ওয়ার্থ আমাকে একটি উচ্চ গ্রাফিকাল ডিজাইন তৈরি করতে ভাড়া করেছে। মাইক 90 এর দশকের অ্যানিমেশন পছন্দ করে এবং তিনি আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে কোনও প্যাসিচ তৈরি না করে এর রেট্রো স্টাইলকে অন্তর্ভুক্ত করার উপায়গুলি খুঁজে পেতে। যাইহোক, অ্যাক্সেসযোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং শব্দার্থবিজ্ঞান বজায় রেখে আমারও সেই বিপরীতমুখী অনুভূতি অর্জন করা দরকার।

একটি সংক্ষিপ্ত ওভারভিউ dialog এবং ::backdrop

আসুন একটি দ্রুত রিফ্রেশার দিয়ে চালানো যাক।

দ্রষ্টব্য: যদিও আমি বেশিরভাগ জুড়ে “কথোপকথনের বাক্সগুলি” উল্লেখ করি, এইচটিএমএল উপাদানটি বানান করা হয় dialog ।

dialog পণ্য এবং ওয়েবসাইট ইন্টারফেসগুলিতে মডেল এবং নন-মডেল ডায়ালগ বাক্সগুলি বাস্তবায়নের জন্য ডিজাইন করা একটি এইচটিএমএল উপাদান। এটি কীবোর্ড ব্যবহার করে একটি বাক্স বন্ধ করে অন্তর্নির্মিত কার্যকারিতা সহ আসে Esc কী, এটি বাক্সের ভিতরে রাখার জন্য ট্র্যাপিং ফোকাস করুন, পদ্ধতিগুলি প্রদর্শন করুন এবং আড়াল করুন এবং একটি ::backdrop একটি বাক্সের ওভারলে স্টাইলিংয়ের জন্য সিউডো-উপাদান।

এইচটিএমএল মার্কআপ হ’ল আপনি যা আশা করতে পারেন:

<dialog> <h2>Keep me informed</h2> <!-- ... --> <button>Close</button> </dialog>

এই ধরণের কথোপকথন বাক্সটি ডিফল্টরূপে লুকানো থাকে তবে যুক্ত করা হয় open বৈশিষ্ট্যটি এটি দৃশ্যমান করে তোলে যখন পৃষ্ঠাটি লোড হয়:

<dialog open> <h2>Keep me informed</h2> <!-- ... --> <button>Close</button> </dialog>

আমি ডিফল্টরূপে খোলা নন-মডেলগুলির জন্য অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন কল্পনা করতে পারি না, তাই সাধারণত আমার একটি বোতাম দরকার যা একটি কথোপকথন বাক্স খোলে:

<dialog> <!-- ... --> </dialog> <button>Keep me informed</button>

আরও কিছুটা জাভাস্ক্রিপ্ট, যা মডেলটি খোলে:

const dialog = document.querySelector("dialog"); const showButton = document.querySelector("dialog + button"); showButton.addEventListener("click", () => { dialog.showModal(); });

একটি কথোপকথন বাক্স বন্ধ করার জন্য জাভাস্ক্রিপ্টও প্রয়োজন:

const closeButton = document.querySelector("dialog button"); closeButton.addEventListener("click", () => { dialog.close(); });

যদি না বাক্সে ব্যবহার করে একটি ফর্ম থাকে method="dialog" যা এটি জাভাস্ক্রিপ্ট ছাড়াই জমা দেওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করতে দেয়:

<dialog> <form method="dialog"> <button>Submit</button> </form> </dialog>

দ্য dialog উপাদানটি বাক্সের বাইরে অ্যাক্সেসযোগ্য হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। এটি ফোকাস আটকে, সমর্থন করে Esc কী, এবং একটি সঠিক মডেলের মতো আচরণ করে। তবে স্ক্রিন পাঠকদের সংলাপের বাক্সগুলি সঠিকভাবে ঘোষণা করতে সহায়তা করার জন্য, আপনি একটি যুক্ত করতে চাইবেন aria-labelledby বৈশিষ্ট্য। এটি সহায়ক প্রযুক্তি জানায় যেখানে ডায়ালগ বক্সের শিরোনামটি কোথায় পাওয়া যায় যাতে মডেলটি খোলার পরে এটি জোরে পড়তে পারে।

<dialog aria-labelledby="dialog-title"> <h2 id="dialog-title">Keep me informed</h2> <!-- ... --> </dialog>

আমি দেখেছি বেশিরভাগ টিউটোরিয়ালগুলির মধ্যে খুব কম স্টাইলিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে dialog এবং ::backdrop যা ব্যাখ্যা করতে পারে কেন এতগুলি কথোপকথনের বাক্সগুলির সীমানা রেডিয়ি এবং এ এর ​​চেয়ে কিছুটা বেশি থাকে box-shadow প্রয়োগ

বাক্সের বাইরে থাকা কথোপকথনের নকশাগুলি

আমি বিশ্বাস করি যে কোনও ডিজাইনের প্রতিটি উপাদান – যতই ছোট বা খুব কমই দেখা যায় না – এটি একটি ব্র্যান্ড উপস্থাপন করার এবং এর পণ্য বা পরিষেবাদি সম্পর্কে একটি গল্প বলার সুযোগ। আমি জানি যে কোনও ডিজাইনের মাধ্যমে কারও ভ্রমণের সময় এমন কিছু মুহুর্ত রয়েছে যেখানে ডিজাইনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া তাদের অভিজ্ঞতা আরও স্মরণীয় করে তুলতে পারে।

কথোপকথন বাক্সগুলি সেই মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি এবং মাইক ওয়ার্থের ডিজাইন তার ব্র্যান্ডটি প্রতিফলিত করতে বা মাইকের গল্পে কারও জায়গার সাথে সরাসরি সংযোগ করার জন্য প্রচুর সুযোগ দেয়। এটি তার নিউজ বিভাগে স্ক্রোলগুলির সাথে মেলে একটি নিউজলেটার সাইন-আপ কথোপকথন স্টাইল করে হতে পারে।

মাইক ওয়ার্থ কনসেপ্ট ডিজাইন, অ্যান্ডি ক্লার্ক, স্টাফ এবং ননসেন্স ডিজাইন করেছেন।

বা তার ত্রুটি পৃষ্ঠাগুলিতে ফর্মটি মডেল করা কমিক-বুক স্পিচ বেলুনের মতো দেখায়।

মাইক ওয়ার্থ কনসেপ্ট ডিজাইন, অ্যান্ডি ক্লার্ক, স্টাফ এবং ননসেন্স ডিজাইন করেছেন।

dialog কর্মে

মাইকের ড্রপ-ডাউন নেভিগেশন মেনুটি একটি প্রাচীন পাথরের ট্যাবলেটের মতো দেখাচ্ছে।

মাইক ওয়ার্থ, অ্যান্ডি ক্লার্ক, স্টাফ এবং ননসেন্স ডিজাইন করেছেন।

আমি তার সংলাপের বাক্সগুলিতে ত্রি-মাত্রিক ট্যাবলেট এবং একটি জঙ্গলের পাতায় ভরা ব্যাকড্রপ সহ এই চেহারাটি প্রসারিত করতে চেয়েছিলাম।

মাইক ওয়ার্থ, অ্যান্ডি ক্লার্ক, স্টাফ এবং ননসেন্স ডিজাইন করেছেন।

এই dialog একটি ইমেল ইনপুট এবং একটি জমা বোতাম সহ একটি নিউজলেটার সাইন-আপ ফর্ম রয়েছে:

<dialog> <h2>Keep me informed</h2> <form> <label for="email" data-visibility="hidden">Email address</label> <input type="email" id="email" required> <button>Submit</button> </form> <button>x</button> </dialog>

আমি ডাইমেনশন প্রয়োগ করে শুরু করেছি dialog এবং এসভিজি স্টোন ট্যাবলেট ব্যাকগ্রাউন্ড চিত্র যুক্ত করা হচ্ছে:

dialog { width: 420px; height: 480px; background-color: transparent; background-image: url("dialog.svg"); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; }

তারপরে, আমি ডায়ালগ বক্সের উত্পন্ন ব্যাকড্রপটিতে পাতাগুলি সবুজ পটভূমি চিত্রটি যুক্ত করেছি ::backdrop সিউডো উপাদান নির্বাচনকারী:

dialog::backdrop { background-image: url("backdrop.svg"); background-size: cover; }

মাইক ওয়ার্থ, অ্যান্ডি ক্লার্ক, স্টাফ এবং ননসেন্স ডিজাইন করেছেন।

মাইকের ফর্মটি পূরণ করে যে কেউ তাদের ইমেল ঠিকানাটি একটি বৈধ ফর্ম্যাটে রয়েছে তা আমার কাছে এটি পরিষ্কার করা দরকার। তাই আমি একত্রিত :has এবং :valid সিএসএস সিউডো-শ্রেণীর নির্বাচকরা ধূসর থেকে সবুজতে জমা বোতামের রঙ পরিবর্তন করতে:

dialog:has(input:valid) button { background-color: #7e8943; color: #fff; }

আমিও চেয়েছিলাম যে এই মিথস্ক্রিয়াটি মাইকের মজাদার ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করতে পারে। সুতরাং, আমিও পরিবর্তন করেছি dialog পটভূমি চিত্র এবং বাক্সে একটি রাবারব্যান্ড অ্যানিমেশন প্রয়োগ করা হলে যখন কেউ কোনও বৈধ ইমেল ঠিকানা ইনপুট করে:

dialog:has(input:valid) { background-image: url("dialog-valid.svg"); animation: rubberBand 0.82s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 0.97) both; } @keyframes rubberBand { from { transform: scale3d(1, 1, 1); } 30% { transform: scale3d(1.25, 0.75, 1); } 40% { transform: scale3d(0.75, 1.25, 1); } 50% { transform: scale3d(1.15, 0.85, 1); } 65% { transform: scale3d(0.95, 1.05, 1); } 75% { transform: scale3d(1.05, 0.95, 1); } to { transform: scale3d(1, 1, 1); } }

টিপ: ড্যানিয়েল ইডেনের অ্যানিমেট.সিএসএস লাইব্রেরি এই কথোপকথন বাক্সের জন্য আমি যে রাবারব্যান্ড ব্যবহার করেছি তার মতো “জাস্ট-অ্যাড-ওয়াটার সিএসএস অ্যানিমেশন” এর একটি কল্পিত উত্স।

কোনও উপাদান যখন বৈধ ইনপুট ধারণ করে তখন কীভাবে দেখাচ্ছে তা পরিবর্তন করা একই সাথে, ব্যবহারকারীর জন্য মজাদার এবং মূল্যবান ইন্টারঅ্যাকশন যুক্ত করার একটি দুর্দান্ত উপায়।

মাইক ওয়ার্থ, অ্যান্ডি ক্লার্ক, স্টাফ এবং ননসেন্স ডিজাইন করেছেন।

যে সংমিশ্রণ :has এবং :valid এমনকি নির্বাচকদের এমনকি বাড়ানো যেতে পারে ::backdrop ব্যাকড্রপের ব্যাকগ্রাউন্ড চিত্রটি পরিবর্তন করতে সিউডো-ক্লাস:

dialog:has(input:valid)::backdrop { background-image: url("backdrop-valid.svg"); }

নিজের জন্য এটি চেষ্টা করুন:

আমরা প্রায়শই কথোপকথনের বাক্সগুলিকে কার্যকরী উপাদান হিসাবে, প্রয়োজনীয় বাধা হিসাবে ভাবি, তবে এর চেয়ে বেশি কিছুই নয়। তবে আপনি যখন তাদেরকে প্রকাশের সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করেন, এমনকি কোনও ডিজাইনের ক্ষুদ্রতম অংশগুলি কোনও পণ্য বা ওয়েবসাইটের ব্যক্তিত্বকে আকার দিতে সহায়তা করতে পারে।

এইচটিএমএল dialog এলিমেন্ট, এর অন্তর্নির্মিত আচরণ এবং স্টাইলিং সম্ভাবনার সাথে ব্র্যান্ডিং এবং সৃজনশীল গল্প বলার জন্য সুযোগগুলি উন্মুক্ত করে। কোনও সংলাপ বাক্স আপনার বাকী নকশার মতো স্বতন্ত্র হতে পারে না এমন কোনও কারণ নেই।

প্রায়শই ওয়েব ডিজাইনের অন্যতম অগ্রগামী হিসাবে উল্লেখ করা হয়, অ্যান্ডি ক্লার্ক ওয়েব ডিজাইনের সীমানা ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং এটি তাঁর সৃজনশীল এবং দৃশ্যত অত্যাশ্চর্য ডিজাইনের জন্য পরিচিত। তাঁর কাজটি অগণিত ডিজাইনারদের পণ্য এবং ওয়েবসাইট ডিজাইনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

অ্যান্ডির লিখিত বেশ কয়েকটি শিল্প-শীর্ষস্থানীয় বই, ‘ট্রান্সসেন্ডিং সিএসএস,’ ‘হার্ডবাইলড ওয়েব ডিজাইন,’ এবং ‘ওয়েবের জন্য শিল্পের দিকনির্দেশনা’ সহ। ডিজাইনের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি সমস্ত আকার এবং শিল্পের ব্যবসায়ের সাথেও কাজ করেছেন।

অ্যান্ডির স্টুডিও দেখুন, স্টাফ এবং বাজে কথাএবং তার দেখুন চুক্তি কিলারহাজার হাজার ওয়েব ডিজাইনার এবং বিকাশকারীদের দ্বারা বিশ্বস্ত জনপ্রিয় ওয়েব ডিজাইন চুক্তি টেম্পলেট।