এইচটিএমএল পপওভার দিয়ে একটি অটো-ক্লোজিং বিজ্ঞপ্তি তৈরি করা

দ্য এইচটিএমএল popover বৈশিষ্ট্য উপাদানগুলিকে শীর্ষ স্তরের উপাদানগুলিতে রূপান্তরিত করে যা একটি বোতাম বা জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে খোলা এবং বন্ধ করা যায়। ব্যবহারকারী যখন পপআপের বাইরে ক্লিক করে বা ট্যাপ করে তখন বেশিরভাগ পপওভারগুলি হালকা-বিভ্রান্ত হতে পারে। বর্তমানে, এইচটিএমএল popover অন্তর্নির্মিত অটো-ক্লোজ কার্যকারিতা অভাব রয়েছে তবে এটি যুক্ত করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ, অটো ক্লোজিং পপআপগুলি ব্যানার বিজ্ঞপ্তিগুলির মতো ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের জন্য দরকারী-উদাহরণস্বরূপ ফোনে নতুন-বার্তা সতর্কতা।

ক ছবি ডেমো, এক হাজার শব্দের মূল্য, তাই না? নিম্নলিখিত উদাহরণে “আমার বুকমার্কগুলিতে যুক্ত করুন” বোতামটি ক্লিক করুন। এটি একটি বিজ্ঞপ্তি ট্রিগার করে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে নিজেকে বরখাস্ত করে।

এইচটিএমএল popover অ্যাট্রিবিউটটি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্যভাবে তুচ্ছ। এটি একটি চড় div আপনার প্রয়োজনীয় পপওভারটি নির্দিষ্ট করুন এবং আপনি সম্পন্ন করেছেন।

<div popover="manual" id="pop">Bookmarked!</div>

ক manual পপওভার সহজ অর্থ হ’ল উপাদানটির বাইরে ক্লিক করে এটি হালকা-ধ্বংস করা যায় না। ফলস্বরূপ, আমাদের বোতাম বা জাভাস্ক্রিপ্ট উভয়ের সাথে স্পষ্টভাবে পপওভারের দৃশ্যমানতাটি আড়াল করতে, প্রদর্শন করতে বা টগল করতে হবে। আসুন একটি শব্দার্থক এইচটিএমএল ব্যবহার করা যাক button ।

<button popovertarget="pop" popovertargetaction="show"> Add to my bookmarks </button> <div popover="manual" id="pop">Bookmarked!</div>

দ্য popovertarget এবং popovertargetaction বৈশিষ্ট্যগুলি চূড়ান্ত দুটি উপাদান, যেখানে popovertarget বোতামটি লিঙ্ক করে popover উপাদান এবং popovertargetaction নিশ্চিত করে যে popover হয় show -আর যখন বোতামটি ক্লিক করা হয়।

ঠিক আছে, সুতরাং চ্যালেঞ্জটি হ’ল আমাদের একটি popover একটি নির্দিষ্ট বোতাম ক্লিক করা হলে এটি প্রদর্শিত হয়, তবে এটি খারিজ করা যায় না। বোতামটি কেবল তারযুক্ত show দ্য popover কিন্তু তা না hide বা toggle দ্য popover (যেহেতু আমরা স্পষ্টভাবে এটি ঘোষণা করছি না)। আমরা চাই popover থেকে show যখন বোতামটি ক্লিক করা হয়, তারপরে নির্দিষ্ট সময়ের পরে নিজেকে বরখাস্ত করুন।

এইচটিএমএল popover হতে পারে না বন্ধ সিএসএস সহ, তবে এটি হতে পারে লুকানো পৃষ্ঠা থেকে। এতে অ্যানিমেশন যুক্ত করা একটি ভিজ্যুয়াল এফেক্ট তৈরি করে। আমাদের উদাহরণে, আমরা লুকিয়ে রাখব popover এর সিএসএস নির্মূল করে height সম্পত্তি। আমরা কেন ব্যবহার করছি তা এক মুহুর্তে শিখবেন height এবং অন্যান্য উপায় আছে যে আপনি এটি সম্পর্কে যেতে পারেন।

আমরা সত্যই নির্বাচন করতে পারি popover একটি ব্যবহার করে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য নির্বাচনকারী::

(popover) { height: 0; transition: height cubic-bezier(0.6, -0.28, 0.735, 0.045) .3s .6s; @starting-style { height: 1lh; } }

যখন popover বোতাম দ্বারা ট্রিগার করা হয়, এটি height মান হ’ল একটি ঘোষিত @starting-style রুলসেট ( 1lh )। পরে transition-delay (যা হয় .6s উদাহরণস্বরূপ), height থেকে যায় 1lh থেকে 0 মধ্যে .3s কার্যকরভাবে লুকানো popover ।

আবার, এটি কেবল লুকানো পপওভার, না সমাপ্তি এটা সঠিকভাবে। এটি পরবর্তী চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের সেই স্তরের মিথস্ক্রিয়াটির জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট দরকার।

জাভাস্ক্রিপ্ট সহ পপওভার বন্ধ করা

আমরা একটি ভেরিয়েবল সেট করে শুরু করতে পারি যা নির্বাচন করে popover ::

const POPOVER = document.querySelector('(popover)');

এরপরে, আমরা একটি প্রতিষ্ঠা করতে পারি ResizeObserver যে পর্যবেক্ষণ popover এর আকার:

const POPOVER = document.querySelector('(popover)'); const OBSERVER = new ResizeObserver((entries) => { if(entries(0).contentBoxSize(0).blockSize == 0) OBSERVER.unobserve((POPOVER.hidePopover(), POPOVER)); });

এবং আমরা যখন দেখানোর জন্য বোতামটি শুরু করে শুরু করতে পারি popover ক্লিক করা হয়:

const POPOVER = document.querySelector('(popover)'); const OBSERVER = new ResizeObserver((entries) => { if(entries(0).contentBoxSize(0).blockSize == 0) OBSERVER.unobserve((POPOVER.hidePopover(), POPOVER)); }); document.querySelector('button').onclick = () => OBSERVER.observe(POPOVER);

পর্যবেক্ষক কখন জানতে পারবেন popover এর সিএসএস height ট্রানজিশন শেষে শূন্যে পৌঁছায় এবং সেই সময়ে, popover সাথে বন্ধ আছে hidePopover() । সেখান থেকে পর্যবেক্ষক বন্ধ করে দেওয়া হয় unobserve() ।

আমাদের উদাহরণে, height এবং ResizeObserver বিজ্ঞপ্তিটি অটো-ক্লোজ করতে ব্যবহৃত হয়। আপনি অন্য কোনও সিএসএস সম্পত্তি এবং জাভাস্ক্রিপ্ট পর্যবেক্ষক সংমিশ্রণটি চেষ্টা করতে পারেন যা আপনার পছন্দের সাথে কাজ করতে পারে। সম্পর্কে শিখছি ResizeObserver এবং MutationObserver আপনাকে কিছু বিকল্প খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে।

যখন জাভাস্ক্রিপ্ট ব্রাউজারে অক্ষম থাকে, যদি popover প্রকারটি হালকা-বিভ্রান্তিকর ধরণের যে কোনওটিতে সেট করা আছে, এটি ফ্যালব্যাক হিসাবে কাজ করে। রাখুন popover এটি লুকিয়ে থাকা স্টাইলের নিয়মগুলি ওভাররাইড করে দৃশ্যমান। ব্যবহারকারী উপাদানটির বাইরে যে কোনও জায়গায় ক্লিক করে বা ট্যাপ করে এটিকে বরখাস্ত করতে পারেন।

যদি popover হালকা-বিভ্রান্তিকর হওয়া দরকার শুধুমাত্র যখন জাভাস্ক্রিপ্ট অক্ষম করা হয়, তখন এটি অন্তর্ভুক্ত করুন popover ভিতরে a <noscript> আগে উপাদান manual পপওভার এটি আগের মতো একই প্রক্রিয়া, যেখানে আপনি প্রয়োজন অনুসারে সিএসএস স্টাইলগুলিকে ওভাররাইড করেন।

<noscript> <div popover="auto" id="pop">Bookmarked!</div> </noscript> <div popover="manual" id="pop">Bookmarked!</div> <!-- goes where <head> element's descendants go --> <noscript> <style> (popover) { transition: none; height: 1lh; } </style> </noscript>

এই পদ্ধতিটি কখন ব্যবহার করবেন?

এই সমস্ত বাস্তবায়নের আরেকটি উপায় হ’ল ব্যবহার করা setTimeout() বোতামটি ক্লিক করা হলে জাভাস্ক্রিপ্টে পপওভার বন্ধ করার আগে বিলম্ব তৈরি করতে, তারপরে একটি শ্রেণি যুক্ত করুন popover রূপান্তর প্রভাব ট্রিগার করার উপাদান। এইভাবে, কোনও পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন নেই।