এইচবিওর দ্য ওয়্যারটি এই ভুলে যাওয়া মিনিসারিগুলি ছাড়া ঘটতে পারে না

এইচবিওর “দ্য ওয়্যার” এর মতো কোনও টিভি শো নেই। সহ-নির্মাতা ডেভিড সাইমন এবং এড বার্নস তাদের নিজ নিজ পটভূমিতে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদক এবং একটি হত্যাকাণ্ড গোয়েন্দা হিসাবে বাল্টিমোর শহরকে কেবল টিভি, ওয়ার্টস এবং সমস্ততে আনার জন্য তাদের নিজ নিজ পটভূমিতে আঁকেন। শোয়ের পাঁচটি মরসুম জুড়ে, “দ্য ওয়্যার” আমেরিকাতে গভীরভাবে অনুভূত এবং সংক্ষিপ্ত টেবিল অফ লাইফের মধ্যে একটি পুলিশ শোতে নেওয়া যেতে পারে এমনটি ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের রাস্তাগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে।
ডার্ক এনবিসি পদ্ধতিগত “হত্যাকাণ্ড: রাস্তায় লাইফ” দিয়ে তাদের সাফল্য তৈরি করা সিরিজটি বাস্তব জীবন এবং “দ্য ওয়্যার” এর মধ্যে রেখাটি অস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। তারা এভন বার্কসডেলের মতো চরিত্রগুলি তৈরি করতে এতদূর গিয়েছিল, যারা বাল্টিমোর ড্রাগ ট্রেড চালানো প্রকৃত অপরাধীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তারপরে শোতে তাদের বাস্তব-বিশ্বের অংশগুলি কাস্ট করেছিল। তারপরে সেখানে ফেলিসিয়া “স্নুপ” পিয়ারসন রয়েছেন, যিনি অতিরিক্ত থেকে একটি চরিত্রের সাথে একটি পূর্ণ-অন স্টারে গিয়েছিলেন যিনি ইতিমধ্যে এটির সাথে ফোঁটা ফোঁটা একটি সিরিজে অপ্রচলিত সত্যতা নিয়ে এসেছিলেন।
অনেক অনুরাগী এখন শোটি-ওয়াচ, একবারে মরসুমগুলি গ্রাস করে (যা ডেভিড সাইমনের মতে, এটি দেখার সর্বোত্তম উপায়), এবং এখনও আরও কিছু চাইছে। তারা যা জানে না তা হ’ল ভুলে যাওয়া মাইনারিগুলি “কর্নার” “দ্য ওয়্যার” এর মূলটি শিকড় নেওয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।
কোণটি পশ্চিম বাল্টিমোরের এক কোণে বসবাসকারী জীবনগুলিতে তার দর্শনীয় স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে
সাইমন এবং বার্নস সমস্ত বাল্টিমোরের উপর নজর রাখার আগে, তাদের এইচবিও মিনিসারিগুলি “দ্য কর্নার” তাদের নন-ফিকশন বইটি “দ্য কর্নার: এ ইয়ার ইন দ্য লাইফ অফ ইন ইন ইনার-সিটি নেবারহুড” এইচবিওর জন্য অভিযোজিত করেছিল। ছয়টি পর্বের সিরিজ জুড়ে শ্রোতারা ১৫ বছর বয়সী ডিএন্ড্রে “ব্ল্যাক” ম্যাককুলাও (শান নেলসন) পশ্চিম বাল্টিমোরের এক কোণে মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে জীবনকে নেভিগেট করতে দেখেছেন, যখন তাঁর মা ডেনিস ফ্রান্সিন বয়ড (খান্দি আলেকজান্ডার) এবং ফাদার গ্যারি (টি কে কার্টার) তাদের নিজস্ব মাদকের আসক্তি নিয়ে লড়াই করেছিলেন।
“দ্য ওয়্যার”, তাদের পিকারেস্কের বিপরীতে বাল্টিমোর শহরকে জর্জরিত বৃহত্তর সমস্যার একটি মাইক্রোকোজম হিসাবে এই পরিবারকে কেন্দ্র করে। তাদের সত্য গল্পটি প্রাণবন্ত করার জন্য, সাইমন তার অনেক “হত্যাকাণ্ড” তারকাদের সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছিল এবং “দ্য ওয়্যার” এর অনুরাগীরা এই বিশেষ কোণে অনেক পরিচিত বাল্টিমোরের মুখগুলি লক্ষ্য করবেন, যদিও এটি খুব আলাদা ভূমিকা পালন করে।
ল্যান্স রেডডিক, ডেলানি উইলিয়ামস, রেজি ই ক্যাথে এবং রবার্ট এফ চিউর মতো অভিনেতারা সমস্ত “দ্য ওয়্যার” এর ভিত্তি এবং “দ্য কর্নারে”, তারা বড় সিরিজে বাস করা অংশগুলির বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা ভূমিকাগুলিতে মিনিসারিগুলিতে ছোট ছোট অংশে তাদের ডানাগুলি প্রসারিত করতে পেরেছিল। দুটি অংশের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণ পার্থক্যটি ক্লার্ক পিটার্সের সাথে পাওয়া যায়, যারা “দ্য ওয়্যার” -তে মহৎ গোয়েন্দা লেস্টার ফ্রেমনের চরিত্রে অভিনয় করেন, তবে এখানে “দ্য কর্নার” -তে ফ্যাট কার্ট নামে একটি আসক্তি অভিনয় করেছেন।
এই অভিনেতারা তাদের বিপরীত ভূমিকাগুলির সাথে “কোণার” এবং “দ্য ওয়্যার” এর মধ্যে ধারাবাহিকতার অনুভূতি সরবরাহ করে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে যাওয়া কতটা সহজ তার একটি অনুস্মারক হিসাবে পরিবেশন করে। যদিও এটি এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরির মতো শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেনি, তবে এইচবিও যদি আমাদের “দ্য কোণার” দিয়ে আমাদের স্বাদ না দেয় তবে আমরা “দ্য ওয়্যার” এ আসক্ত হতে পারি না।