এইচবিওর শীর্ষ হরর সিরিজ হিসাবে আমাদের সর্বশেষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ডেরি প্রস্তুতিতে আপনাকে স্বাগতম

এইচবিওর নতুন আগত সিরিজ, এটি: ডেরি স্বাগতমপ্রকাশিত নেটওয়ার্কের সবচেয়ে সফল হরর শোয়ের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত। এটি: ডেরি স্বাগতম স্টিফেন কিংয়ের প্রশংসিত 1986 হরর উপন্যাসের প্রিকোয়েল হিসাবে কাজ করে এবং পেনিওয়াইজ দ্য ডান্সিং ক্লাউন, এমন একটি সত্তা যিনি প্রতি 27 বছর ধরে অন্ধকার থেকে উদ্ভূত হয় তার ভয়াবহ উত্সগুলিতে একটি অনুসন্ধানের অনুমতি দেয়।
এটি: ডেরি স্বাগতম 2025 সালে প্রকাশের জন্য সেট করা বেশ কয়েকটি স্টিফেন কিং অভিযোজনগুলির মধ্যে একটি, এবং এর ইভেন্টগুলির পাঁচ বছর আগে 1962 সালে সেট করা হয়েছে এটা। এইচবিওর সিরিজটি দেখেছে একটি অল্প বয়স্ক ছেলে মেইন, ডেরি শহর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তার নিখোঁজ হওয়ার তদন্ত অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কারণে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি ঘটে তা দেখেছে।
কাস্ট এটি: ডেরি স্বাগতম বিল স্কারসগার্ড তার পেনিওয়াইজ দ্য ডান্সিং ক্লাউনটির প্রশংসিত ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করে। পেনিওয়াইয়ের নতুন ফর্ম এটি: ডেরি স্বাগতম প্রকাশিত হয়েছে, এবং তিনি আগের মতোই রাক্ষসী হিসাবে প্রমাণিত। এই প্রাথমিক চিত্রগুলি ইঙ্গিত এটি: ডেরি স্বাগতম উৎপাদন করতে পারে আমাদের শেষ এইচবিওর সেরা হরর সিরিজ হিসাবে।
এটি: ডেরি স্বাগতম ডেরি এইচবিওর সেরা চলমান হরর শো হিসাবে আমাদের শেষটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে
আমাদের সর্বশেষ 2023 সালে প্রকাশিত হয়েছিল
অফিসিয়াল ট্রেলার এটি: ডেরি স্বাগতম 2025 সালের মে মাসে মুক্তি পেয়েছিল, মাইনের ডেরি শহরে খুনের তদন্তকারী একদল শিশুদের চিত্রিত করে। তাদের তদন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে শিশুরা অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা শুরু করতে শুরু করে, অন্যদিকে একটি নতুন পরিবার যা সবেমাত্র সরে এসেছে তাও দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়।
এটি: ডেরির স্বাগতম ট্রেলার ইঙ্গিত দেয় যে এটির মতো ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শেষ আমাদের। ভিডিও গেম ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে অভিযোজিত, আমাদের শেষ জো এবং এলি, জো এবং এলি, আমেরিকা জুড়ে ভ্রমণ করে, জম্বিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দু’জন বেঁচে থাকা চিত্রিত করেছেন। মরসুম 1 এর আমাদের শেষ সাই-ফাই এবং সন্ত্রাস এবং সংবেদনশীল গভীরতার মিশ্রণের কারণে এইচবিওর অন্যতম সেরা হরর শো হিসাবে বিবেচিত হয়।
মৌসুম
মুক্তির বছর
পর্বের সংখ্যা
পচা টমেটো সমালোচক স্কোর
পচা টমেটো শ্রোতা স্কোর
আমাদের সর্বশেষ (মরসুম 1)
2023
9
93%
62%
আমাদের সর্বশেষ (মরসুম 2)
2025
7
91%
37%
যদিও মরসুম 1 এ পর্যন্ত উত্পাদিত সেরা ভিডিও গেম টিভি অভিযোজন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, আমাদের শেষ 2 মরসুম তেমন সফল ছিল না। দর্শকদের সমালোচনা আমাদের শেষ মরসুম 2 এর ধীর প্যাসিং এবং চরিত্র বিকাশের অভাব। আমাদের শেষ 3 মরসুম 2027 এর জন্য নিশ্চিত হয়েছে, তবে এটি: ডেরি স্বাগতম এটি ছাড়িয়ে দেখতে পারে হাতি এইচবিওর সেরা হরর সিরিজ হিসাবে।
এইচবিওর সর্বকালের অন্যতম সেরা হরর শো ইতিমধ্যে একটি স্টিফেন কিং অভিযোজন
বহিরাগতকে অন্যতম সেরা স্টিফেন কিং শো হিসাবে বিবেচনা করা হয়
এর সম্ভাব্য সাফল্য এটি: ডেরি স্বাগতম এইচবিও ইতিমধ্যে স্টিফেন কিংয়ের আরও একটি বইয়ের একটি সফল টিভি সিরিজের অভিযোজন প্রকাশ করেছে এই বিষয়টি দ্বারা সহায়তা করা হয়েছে। 2020 সালে, এইচবিওর মিনিসারিগুলি, বহিরাগতজর্জিয়ার এক যুবক ছেলের হত্যার তদন্তকারী গোয়েন্দা রাল্ফ অ্যান্ডারসন অনুসরণ করেছেন।
বহিরাগত অতিপ্রাকৃত, নাটক এবং সাসপেন্স, এর নির্লজ্জ এবং ঘন পরিবেশ এবং চরিত্রের বিকাশের নিখুঁত মিশ্রণের কারণে এটি তৈরি করা সেরা হরর মিনিসারিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। সিরিজটির উচ্চ স্কোর 91% রয়েছে পচা টমেটো এবং স্টিফেন কিং নিজেই তাঁর রচনাগুলির অন্যতম সেরা অভিযোজন হিসাবে প্রশংসা করেছেন।
থেকে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন সত্ত্বেও বহিরাগত উপন্যাস, 2020 মিনিসারিগুলির সাফল্য মানে এইচবিও নিজেকে কিংয়ের রচনাগুলির আরও একটি অভিযোজন উত্পাদন করার জন্য সঠিক সংস্থা প্রমাণ করেছে। স্টার্লার কাস্টিং এবং হরর এবং নাটকের সঠিক মিশ্রণটি খুঁজে পাওয়ার জন্য এইচবিওর সক্ষমতা, মূল গল্পটির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সময়, ভালই বডস এটি: ডেরি স্বাগতম।
এটি: ডেরির 3-মরসুমের পরিকল্পনায় স্বাগতম এর এইচবিও আধিপত্য বজায় রাখতে পারে
এটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সিরিজটি আরও প্রসারিত হতে পারে
এটি: ডেরি স্বাগতম মরসুম 1 2025 সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং এটি নয়টি পর্বের জন্য চলবে। স্টিফেন কিং গভীরভাবে জড়িত ছিলেন এটি: ডেরির স্বাগতম প্রযোজনা, সিরিজের সহ-নির্মাতা, অ্যান্ডি মুশিয়েটি, উল্লেখ করে যে কিং এইচবিওকে স্ক্রিপ্টটি পরিচালনা করার সাথে এবং কীভাবে প্রযোজনা দল সিরিজের সাথে অগ্রগতি করার পরিকল্পনা করেছিল তা বিশ্বাস করেছিল।
যদিও কোনও সরকারী পুনর্নবীকরণ নেই, সেখানে বর্তমান পরিকল্পনা রয়েছে এটি: ডেরি স্বাগতম কমপক্ষে তিনটি মরসুমে দৌড়াতে। মুশিয়েটি অনুসারে (মাধ্যমে) রক্তাক্ত জঘন্য), সিরিজটি তাদের মধ্যে 27 বছর সহ তিনটি পৃথক যুগে স্থান নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে; 1962, 1935 এবং 1908, সহ “একটি বিপর্যয়কর ঘটনা যা সেই চক্রের শুরুতে ঘটে। “
জন্য পরিকল্পনা এটি: ডেরি স্বাগতম দেখান যে আসন্ন সিরিজটি পেনিওয়াইয়ের উপস্থিতির দৈর্ঘ্যের জন্য কিংয়ের লোরকে অনুসরণ করবে এবং দর্শকদের অতীতের দিকে আরও ঝলক দেখাবে, এটি পেনিওয়াইয়ের নৃত্যের ক্লাউনটিতে রূপান্তরটির সম্পূর্ণ অনুসন্ধান সরবরাহ করে। সিরিজটি স্টিফেন কিংয়ের কাজগুলি ঘিরে ছয় বছরের অভিযোজন ধারাবাহিকতা ভাঙতেও প্রস্তুত।
এটি: ডেরি স্বাগতম সর্বকালের সেরা স্টিফেন কিং টিভি অভিযোজনগুলির মধ্যে পরিণত হওয়ার জন্য সমস্ত সঠিক উপাদান রয়েছে। যদি সিরিজটি অফিসিয়াল ট্রেলারটির সাথে মেলে তবে এটি সম্ভাব্যভাবে উৎখাত করতে পারে আমাদের শেষ এইচবিওর সেরা হরর টিভি সিরিজ হিসাবে।
