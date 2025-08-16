এইচবিও ম্যাক্সের ‘লুনি টিউনস’ শুদ্ধতা টুবিতে একটি অভয়ারণ্য খুঁজে পেয়েছে

লুনি সুর‘স্ট্রিমিং হোম অনুসন্ধান একটি সুখী সমাপ্তিতে পৌঁছেছে – এবং প্রাথমিকভাবে এইচবিও ম্যাক্সে বিশিষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং তারপরে প্ল্যাটফর্ম থেকে মুছে ফেলা হওয়ার পরে কিছুটা সান্ত্বনা। সিরিজটি টুবিতে স্থির হয়েছে, যেখানে ভক্তরা এখন খুঁজে পেতে পারেন 700 টিরও বেশি এপিসোড।
মার্চ মাসে এইচবিও ম্যাক্স মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে সরানোর পরে, বেশিরভাগ ক্লাসিক লুনি সুর কার্টুনগুলি লম্বা ছিল, তবে ধন্যবাদ, টুবি তাদের বাঁচাতে ঝাপিয়ে পড়েছিল। উদ্ধার সবই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অ্যালগরিদম-এআর-এভিল প্লটকে আয়না দেয় স্পেস জ্যাম 2, যেখানে টিউনসের ফ্র্যাঞ্চাইজি ওয়ার্ল্ডকে কাল্পনিক ওয়ার্নার 3000 স্ট্রিমিং পরিষেবাটি মুছে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। জর্ডান এবং লেব্রনের মতো, টুবি এখানে আসল এমভিপি!
এটা দেখতে সত্যিই ঝরঝরে লুনি সুর একটি নিখরচায় প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে উপলব্ধ এবং পে -ওয়াল্ড স্ট্রিমিং পরিষেবা নয়; এটি যখন আমি ছোট ছিলাম তখন তাদের বিনামূল্যে দেখার অ্যাক্সেসযোগ্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। লুনি সুর কার্টুনগুলি ছিল আমি কীভাবে ধ্রুপদী সংগীত, স্লাপস্টিক বীরত্ব এবং অ্যানিমেশনের জন্য একটি ভালবাসা আবিষ্কার করেছি। আমি আনন্দিত যে একটি নতুন প্রজন্মের এখন খুব সহজেই উপলব্ধ অ্যাক্সেস রয়েছে।
এইচবিও সর্বোচ্চ মূল লুনি কার্টুনগুলি সুর করে সিরিজ, যা 2020 সালে শুরু হয়েছিল, পাশাপাশি সাম্প্রতিক স্পিন-অফগুলি যেমন বাগ বানি বিল্ডার্স এবং ক্ষুদ্র টুনস: স্বল্পতাডাব্লুবি ডিসকভারি স্ট্রিমিং পরিষেবাতে থাকা সমস্ত কি। এটি এর স্ট্রিমিং হোমও যেদিন পৃথিবী উড়ে গেছে: একটি লুনি সুর মুভিযা একটি নাট্য রান উপভোগ করেছে – in ুকছে $ 15 মিলিয়ন বক্স অফিসে-কেচাপ এন্টারটেইনমেন্টের পরে এটিকে একটি বড় স্ক্রিন শোকেস দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। (কেচআপ আসন্নও দিচ্ছে কোয়েট বনাম অ্যাকমে এর নাট্য মুক্তি।)
এই টিউবি নিউজটি পপ সংস্কৃতিতে গঠনমূলক ক্লাসিকগুলিতে অ্যানিমেশন এবং বিনামূল্যে অ্যাক্সেসের জন্য একটি জয়। সত্যই আপনি কখনই অবমূল্যায়ন করতে পারবেন না লুনি সুর কার্টুনি হেইল মেরি প্রত্যাবর্তনকারী চরিত্রগুলি, কোন কর্পোরেশন তাদের কাছে কোনও অ্যাভিল টস করে না কেন।
