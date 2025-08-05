এইচবিও ম্যাক্স, ক্যারি কুন ‘দ্য গিল্ড এজ’ ভাষার গ্লিচ এ মজাদার

বেশ কয়েকটি দর্শকের জন্য, সোনার বয়স গতরাতে কিছুটা আলাদা আলাদা আলাদা লাগে – বা বরং শোনাচ্ছে।
কারও মতে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারকারীরাএমি-বিজয়ী এইচবিও পিরিয়ড নাটকের সর্বশেষ পর্বটি স্ট্রিমার এইচবিও ম্যাক্সের উপর একটি দুর্ঘটনাজনিত ভাষার অদলবদলের সাথে আত্মপ্রকাশ করেছিল যা ইংরেজি ভাষার সেটিংয়ে থাকা সত্ত্বেও স্প্যানিশ ভাষায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্বটি খেলেছে।
“। @এইচবোম্যাক্স গিল্ডড বয়সটি বর্তমানে কেবল আমার অ্যাপ্লিকেশনটিতে স্প্যানিশ ভাষায় খেলছে এবং আমি সিওরা রাসেলের সাথে যা ঘটছে তা অনুসরণ করতে পারি না। সাহায্য! আইউদা! ” একটি ভাইরাল পোস্টে ডেইলি বিস্টের কেভিন ফ্যালন লিখেছেন।
এই ত্রুটিটি, যেমন কিছু দ্রুত আবিষ্কার করা হয়েছে, প্ল্যাটফর্মের সেটিংসের সাথে সরঞ্জামগুলি দিয়ে সহজেই সমাধান করা হয়েছিল – ব্যঙ্গাত্মকভাবে, অডিওটি ইংরেজী সংস্করণের জন্য “স্প্যানিশ (ল্যাটিন আমেরিকা)” এ পরিবর্তন করে। ডেডলাইন নিশ্চিত করেছে যে তখন থেকেই সমস্যাটি সমাধান হয়েছে।
এর আগে আজ, প্ল্যাটফর্ম এবং তারকা কেরি কুন উভয়ই স্নাফু অনলাইনে মজা করেছিলেন।
“তবে বাস্তবের জন্য, লো সিয়েন্টো (আমি দুঃখিত)। #লেডাডডোরদা (#এইগিল্ডেজ), “স্ট্রিমার লিখেছেন অস্কার ভ্যান রিজন (ব্লেক রিটসন) এর একটি ছবির পাশাপাশি, ক্যাপশন সহ” (স্প্যানিশ ভাষায় কান্নাকাটি)। “
তার অংশের জন্য, কুন যোগ করেছেন, “¿একটি টডোস লেস গুস্টে মাই অ্যাকেন্টো? (সবাই কি আমার উচ্চারণ পছন্দ করে?)”
শেষ রাতের পর্ব সোনার বয়স অস্কারের যৌনতার দক্ষ স্বীকৃতি সহ এর চরিত্রগুলির জন্য মর্মস্পর্শী উন্নয়নগুলি বিতরণ করা হয়েছিল – যা সদস্য সিন্থিয়া নিকসন এবং ক্রিস্টিন বারানস্কি সময়সীমার সাথে আনপ্যাক করা – এবং জর্জ (মরগান স্পেক্টর) এর শ্যুটিংয়ের সাথে কাস্ট করে। মরসুম 3, যা আগামী রবিবার এটির সমাপ্তি ঘটবে, এটি পুরো রিলিজ জুড়ে রেটিংগুলিতে অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি দেখেছে, যা গত মাসে একটি সহজ মরসুম 4 পুনর্নবীকরণের দিকে পরিচালিত করে। যদিও এর প্রিমিয়ার উইন্ডোটি সেপ্টেম্বরে এম্মির জন্য যোগ্যতা মিস করেছে, তবে সম্ভবত এটি পরের বছর পুনরাবৃত্তি মনোনয়ন দেখতে পাবে।
জুলিয়ান ফেলো-নির্মিত সিরিজটি 1880 এর দশকে নিউ ইয়র্ক সিটি হাই সোসাইটিতে নতুন অর্থ রাসেল পরিবার এবং তাদের পুরানো অর্থ প্রতিবেশী, ভ্যান রিজন পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনুসরণ করেছে। কাস্টে লুইসা জ্যাকবসন, নাথন লেন, ডোনা মারফি এবং অ্যাশলি অ্যাটকিনসনও রয়েছে।