এইচবিও ম্যাক্স পরের মাস থেকে শুরু করে পাসওয়ার্ড ভাগ করে নেওয়ার উপর আক্রমণাত্মক ক্র্যাক ডাউন করার পরিকল্পনা করে
আর একটি বড় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম পাসওয়ার্ড ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্র্যাক ডাউন করতে প্রস্তুত। জেবি পেরেট, ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারক স্ট্রিমিং এবং গেমিংয়ের প্রধান, সবেমাত্র বিনিয়োগকারীদের বলেছে উপার্জনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই এইচবিও ম্যাক্স পরের মাসে অনুশীলন সম্পর্কে একটি “আক্রমণাত্মক” বার্তাপ্রেরণ প্রচার শুরু করবে।

কঠোর বার্তাপ্রেরণের বাইরে, সংস্থাটি যে কোনও এবং সমস্ত লুফোলগুলি বন্ধ করতে চাইছে যা ব্যবহারকারীদের বছরের শেষের দিকে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডগুলি ভাগ করতে দেয়। পেরেট বলেছিলেন যে সংস্থাটি “বৈধ ব্যবহারকারী যিনি বৈধ ব্যবহারকারী নাও হতে পারেন” তা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা করে দেখছেন। “

“এই মুহুর্তে বার্তার ভাষাটি মোটামুটি নরম, বাতিলযোগ্য বার্তা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। এটি “আরও স্থির হওয়া শুরু করবে এবং যেমন লোকেরা স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়া হওয়ার বিপরীতে লোকেরা এখন পদক্ষেপ নিতে হবে।”

সংস্থাটি আশা করে যে এই ক্রিয়াগুলি আর্থিক পুরষ্কার কাটবে, পেরেট বলেছিলেন যে “আসল সুবিধা সম্ভবত চতুর্থ প্রান্তিকে শুরু হবে এবং তারপরে ২০২26 সালে লাথি মারবে।” এটি হতাশার পদক্ষেপ নয়। এইচবিও ম্যাক্স আসলে বেশ ভাল করছে, যেমনটি

এইচবিও ম্যাক্স পাসওয়ার্ড ভাগ করে নেওয়ার জন্য কিবোশকে রাখার জন্য সর্বশেষতম স্ট্রিমার। নেটফ্লিক্স এবং ডিজনি+ এর নিজস্ব সম্পাদন করেছে।

