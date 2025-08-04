এই অর্থনীতিতে ন্যূনতম মজুরিযুক্ত লোকেরা কীভাবে বেঁচে আছেন? – চিমামান্ডা ব্যাপক দুর্ভোগের জন্য বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করে

খ্যাতিমান নাইজেরিয়ার লেখক, চিমামান্ডা এনগোজি অ্যাডিচি দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
চ্যানেল টেলিভিশনে উপস্থিত হওয়ার সময় বক্তব্য রেখে অ্যাডিচি বলেছিলেন যে যারা একসময় মধ্যবিত্ত হিসাবে বিবেচিত হত তাদের এখন ভিক্ষুকের মধ্যে হ্রাস করা হয়েছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে, দেশে দুর্ভোগের মাত্রা বিবেচনা করে, সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক রায়টি সাধারণ নাইজেরিয়ার জীবন সম্পর্কে হওয়া উচিত।
তার মতে, “জীবন নাইজেরিয়ায় এত কঠিন হয়ে উঠেছে, এবং আমি এটি দেখতে পাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত লোকেরা পূর্বে সুরক্ষিতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো ছিল, তাদের জন্য জীবন গোলাপী ছিল না, তবে তারা পেয়েছে, তারা এখন এমন লোকেরা যারা ভিক্ষা করে এবং প্রয়োজন হয়। এটি আমাকে খুব চিন্তিত করে।
“দুর্ভোগের স্তর, কত ব্যয়বহুল খাবার হয়ে উঠেছে … আমি মনে করি যে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক রায়টি সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে।”
Nove পন্যাসিক পরিস্থিতিটিকে ভয়ানক হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং ভাবছিলেন যে ন্যূনতম মজুরি উপার্জনকারী লোকেরা কীভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করছে।
তিনি বলেছিলেন: “লোকেরা শেয়ার বাজার সম্পর্কে কথা বলে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি সত্যিই এই ধরণের জিনিসগুলির বিষয়ে চিন্তা করি না। আমি যা যত্ন করি তা হ’ল: সেই ব্যক্তি ন্যূনতম মজুরি উপার্জন করছেন, সেই ব্যক্তিটি কীভাবে এই অর্থনীতিতে চলছে? এটি সেই দুর্ভোগ যা আমাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করে। এবং এটা ভয়ানক। “
যদিও অবৈধ পদক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত না করে, অ্যাডিচি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে কষ্টগুলি মানুষকে মরিয়া ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করতে পারে যা তারা সাধারণভাবে ভাবেন না।
“এটি অপরাধকে ক্ষমা করার জন্য নয়, তবে আমি মনে করি যখন জীবন খুব শক্ত হয়ে যায়, এমনকি এমন লোকেরাও যারা আগে কিছু জিনিস বিবেচনা না করত তারা হঠাৎ করে ইচ্ছুক হয় এবং এটি সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, “ তিনি বললেন।
