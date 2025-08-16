এই অ্যাঙ্কার 3-ইন -1 ওয়্যারলেস চার্জিং স্টেশনটি এখনই 30 শতাংশ ছাড়

অ্যাঙ্কার আমাদের প্রিয় কয়েকটি চার্জিং গিয়ার তৈরি করে এবং এখন আপনি ব্র্যান্ড থেকে একগুচ্ছ ওয়্যারলেস পাওয়ার আনুষাঙ্গিক সংরক্ষণ করতে পারেন। আপনি শীঘ্রই স্কুলে ফিরে যাচ্ছেন বা একটি নতুন চার্জিং স্টেশন চান যা একবারে কয়েকটি ডিভাইসকে শক্তিশালী করতে পারে, এখানে বিবেচনা করার মতো ছাড় রয়েছে। অন্যতম সেরা এটি 3-ইন -1 ম্যাগসেফ চার্জিং স্টেশনরেকর্ড কম দামের জন্য বিক্রয় $ 63। কিউআই 2-প্রত্যয়িত চার্জারটি ওয়্যারলেসভাবে আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ আইফোন, অ্যাপল ওয়াচ এবং এয়ারপডগুলিকে একটি কমপ্যাক্ট এবং সুবিধাজনক ডকে চার্জ করে। কিউ 2 15W শক্তি নিয়ে গর্ব করে, যাতে আপনি সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইসে দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা নিতে পারেন।
এর অর্থ স্টেশনটি আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সকে মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে 20 শতাংশ এবং একটি অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 10 শূন্য থেকে এক ঘন্টার মধ্যে 100 শতাংশে চার্জ করতে পারে। আপনার আইফোনের জন্য চৌম্বকীয় স্ট্যান্ডটি 45 ডিগ্রি উল্লম্ব ঘূর্ণন এবং 360 ডিগ্রি অনুভূমিক ঘূর্ণনের সাথে সামঞ্জস্যযোগ্য, যাতে চার্জ করার সময় আপনি সর্বদা আপনার ফোনের জন্য নিখুঁত কোণটি খুঁজে পেতে পারেন।
এই তিনটি দৈনিক ডিভাইস একবারে ওয়্যারলেসভাবে চার্জ করতে সক্ষম হওয়ায় আপনাকে অ্যাপলের ওয়্যারলেস চার্জিং প্যাডের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে যা কখনও ছিল না, তবে আঙ্কারের 3-ইন -1 চার্জিং স্টেশনটি একটি মার্জিত সমাধান দেয়। আমরা আঙ্কারের চার্জিং পণ্যগুলি পছন্দ করি এবং আমরা খুঁজে পেয়েছি যে তারা বাজারে সেরা কিছু চার্জিং স্টেশন তৈরি করে।
অ্যাঙ্কারের পণ্যগুলি কিছুটা দামি হতে পারে, তবে এ কারণেই এই বিক্রয়গুলির সময় সেগুলি বাছাই করার সর্বোত্তম সময়। সংস্থাটির আসলে তার চার্জিংয়ের বেশ কয়েকটি রয়েছে এখনই বিক্রয় পণ্য। এটি 3-ইন -1 ওয়্যারলেস চার্জিং কিউব এখনই 31 শতাংশ ছাড়, এবং এর ভাঁজযোগ্য 3-ইন -1 ট্র্যাভেল ওয়্যারলেস চার্জার 22 শতাংশ বন্ধ। যদি আপনার আইফোনটি কিউ 2 সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে আপনিও দেখতে পারেন অ্যাঙ্কারের সাধারণ কিউ 2 চার্জিং প্যাডযা এখনই দুটি প্যাকের জন্য 35 শতাংশ ছাড়।
অনুসরণ করুন @এজেজেটডিলস সর্বশেষের জন্য এক্স এ টেক ডিল এবং পরামর্শ কেনা।