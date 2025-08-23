You are Here
এই অ্যাঙ্কার 5 কে চৌম্বকীয় পাওয়ার ব্যাংকটি কেবল 28 ডলারে বিক্রি করার সময় তুলে নিন
অ্যাঙ্কার 621 ম্যাগগো পাওয়ার ব্যাংক মাত্র 28 ডলারে বিক্রি হচ্ছে অ্যামাজনের মাধ্যমে, যা 30 শতাংশ ছাড়। চুক্তিটি পাঁচটি রঙিনওয়েতে প্রযোজ্য এবং বেছে নেওয়ার জন্য কিছু স্নাজি বিকল্প রয়েছে।

এই বিশেষ মডেলটি আমাদের সেরা পাওয়ার ব্যাংকগুলির তালিকা তৈরি করে নি, তবে অন্যান্য অ্যাঙ্কার পণ্য প্রচুর পরিমাণে করেছে। 621 ম্যাগগো চৌম্বকগুলি দিয়ে সজ্জিত যা নির্দিষ্ট আইফোন মডেলের পিছনে সংযুক্ত থাকে, যা এটি ব্যবহার করার সময় হ্যান্ডসেটটি চার্জ করা সহজ করে তোলে। 5,000 এমএএইচ ডিভাইস সম্পূর্ণরূপে চার্জ করার সময় সর্বশেষ ফ্ল্যাগশিপ আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সকে প্রায় 60 শতাংশে জুস করতে পারে।

এটি একটি পাতলা এবং হালকা ডিভাইস, সুতরাং এটি পকেট, পার্স, ব্যাকপ্যাকগুলির জন্য এবং অন্য কোথাও প্রায় উপযুক্ত। এটি একটি অন্তর্ভুক্ত ইউএসবি-সি কেবলের মাধ্যমে চার্জ করে।

একটি সতর্কতা হিসাবে, অ্যাঙ্কার 621 ম্যাগগোতে স্মার্টফোন নিজেই বা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে একটি চৌম্বকীয় সংযোগ প্রয়োজন। এটি অ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে কাজ করবে না। এটি কিছুটা উত্তপ্তও চালায়, 118 ফারেনহাইটের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রায় পৌঁছায়, যা ব্যবহারের সময় নজর রাখার মতো কিছু হতে পারে।

