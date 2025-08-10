এই অ্যাপ্লিকেশনটি হ’ল প্রতিটি উদ্যোক্তা পিতামাতার প্রয়োজন আর্থিক হ্যাক

প্রকাশ: আমাদের লক্ষ্য এমন পণ্য এবং পরিষেবাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আমরা মনে করি আপনি আকর্ষণীয় এবং দরকারী পাবেন। আপনি যদি এগুলি কিনে থাকেন তবে উদ্যোক্তা আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের কাছ থেকে বিক্রয় থেকে উপার্জনের একটি ছোট অংশ পেতে পারেন।
ব্যক্তিগত ফিনান্স কোম্পানির কুইকেনের তথ্য অনুসারে, শৈশবকালে অর্থের বিষয়ে শেখানো বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্কদের হিসাবে $ 75,000 বা তার বেশি আয় উপার্জনের সম্ভাবনা তিনগুণ বেশি। বড় কর্পোরেট কর্মীদের জন্য সাধারণত উপলভ্য সুবিধাগুলি ছাড়াই একজন ব্যস্ত উদ্যোক্তা হিসাবে, আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ্যক্রমে, এখন তার জন্য একটি অ্যাপ রয়েছে।
ফিউচারমনি প্রো একটি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। এই মুহুর্তে, আপনি মাত্র 100 ডলার (রেজি। 580 ডলার) এর জন্য একটি লাইফটাইম সাবস্ক্রিপশন, পাশাপাশি একটি 100 ডলার বোনাস বিনিয়োগের জন্য সুরক্ষিত করতে পারেন।
এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাকে আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে সহায়তা করুন
পিতামাতারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেন, তাই আপনার বাচ্চারা আপনাকে ব্যস্ত উদ্যোক্তা হিসাবে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখবে। আপনি যদি এগুলি সাফল্যের জন্য সেট আপ করতে এবং ভবিষ্যতের উদ্যোক্তাকে অনুপ্রাণিত করতে চান তবে ফিউচারমনি তাদের বিনিয়োগ করা কতটা সহজ হতে পারে তা দেখতে তাদের সহায়তা করুন। এই অ্যাপটি পিতামাতাদের মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে আপনি এগিয়ে পরিকল্পনা করতে পারেন এবং আপনার সন্তানের শিক্ষা, প্রথম বাড়ি বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির জন্য সঞ্চয় শুরু করতে পারেন।
ফিউচারমনি দিয়ে, আপনি ট্যাক্স-অ্যাডভ্যান্টেজযুক্ত সরঞ্জামগুলির সাথে বুদ্ধিমান বিনিয়োগ করতে পারেন জুনিয়র রথ ইরাস এবং 529 পরিকল্পনা যাতে আপনার অর্থ আরও স্মার্ট হতে পারে। অ্যাপটি আপনাকে অন্যের সাথে বিনিয়োগ করতে দেয় – তাই বাবা -মা, দাদা -দাদি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সকলেই একসাথে অবদান রাখতে এবং তাদের অবদানের বৃদ্ধি ট্র্যাক করতে পারেন। এটি প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করে যাতে আপনার বাচ্চারাও সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে শিখতে শুরু করতে পারে।
ফিউচারমনি ডিজাইন করেছিলেন ফিনটেক ভেটেরান্সএবং এই আজীবন সাবস্ক্রিপশন আপনাকে বিরক্তিকর সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই স্থায়ী অ্যাক্সেস দেয়। এটি সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত পোর্টফোলিওর জন্য উপলব্ধ সর্বনিম্ন ফিগুলির মধ্যে একটি সরবরাহ করে, কেবল .25%, এবং আপনাকে স্বয়ংক্রিয় অবদানের মতো বিকল্প দেয় যা আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য এটি সেট করা এবং এটি ভুলে যাওয়ার মতো সহজ করে তোলে। সমস্ত তহবিল বিএনওয়াই মেলনে অনুষ্ঠিত হয়, এসআইপিসি সুরক্ষায় 500,000 ডলার পর্যন্ত।
আপনি যখন এখনই সাইন আপ করেন এবং একটি যোগ্যতা অবদানের সাথে অ্যাকাউন্টটি তহবিল করেন, আপনি আপনার আজীবন সাবস্ক্রিপশনটি মূলত নিজের জন্য অর্থ প্রদানের অনুমতি দিয়ে একটি 100 ডলার বোনাস পাবেন।
আপনার বাচ্চাদের সাথে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সেট আপ করার সময় আর্থিক সাহিত্যিক শেখান ফিউচারমনি প্রোআজীবন সাবস্ক্রিপশন (রেজি। $ 580) এর জন্য এখন 100 ডলার বোনাস বিনিয়োগ সহ।
