এই আইরিশ গানগুলি আপনার গিনেসের স্বাদকে আরও ভাল করে তুলবে
আপনি যে আইরিশ গানগুলি শুনছেন তা আপনার গিনেসের স্বাদ কতটা ভাল তার উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে তা দেখা যাচ্ছে।

গবেষকরা এমন সংগীত প্রকাশ করেছেন যা আপনার বিয়ারের স্বাদকে মিষ্টি, টক বা তিক্ত করে তুলবে।

“কিছু ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাপ্তি, টেম্পো, টিমব্রেস এবং সুরেলাগুলি আমাদের মস্তিষ্কের সাথে মিষ্টি, তিক্ততা, টক এবং অনুভূত শরীর এবং বিয়ারের জলকে পান করার শক্তি হিসাবে স্বাদযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে যুক্ত করে,” প্রফেসর ফেলিপ রেইনসো কারভালহো – যার যৌথ গবেষণায় ‘বিয়ারে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে বিয়ারে প্রকাশিত হয়েছে’

“মাঝারি থেকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অবিচ্ছিন্ন বাদ্যযন্ত্রের টেম্পো এবং পরিষ্কার, ধারাবাহিক, প্রধান সুরগুলি একসাথে সংগীত দ্বারা আনা খুশির অনুভূতিগুলির সাথে, সাধারণত মস্তিষ্ককে বিয়ারটি মিষ্টি বলে মনে হয় But

বিয়ার পানকারীদের জন্য সেরা আইরিশ গানের কথা বললে, যারা তিক্ততার সাথে লড়াই করে তাদের পক্ষে অধ্যাপক কারভালহো বলেছিলেন: “আমি অবশ্যই এন্যা দ্বারা ‘অরিনোকো’ এর জন্য যাব এবং ‘আমি কী করতে পারি’ কর্সগুলি দ্বারা আমার বিয়ারের স্বাদ মিষ্টি করে তুলবে এমন গানের মতো গানের মতো গানের সাথে গানের কথা বলা হয়েছে”

যারা একটি তিক্ত বিয়ার পছন্দ করেন তাদের জন্য তিনি বলেছিলেন: “আমি আইরিশ রোভার্সের ‘মাতাল নাবিক’ এর মতো গান শুনব, ভ্যান মরিসনের দ্বারা ‘ব্রাউন আইড গার্ল’। এই ধরণের উপকরণ এবং বাদ্যযন্ত্র রচনাগুলি বিয়ার পানির অনুভূত তিক্ততা বাড়ানোর পক্ষে অনেক বেশি পছন্দসই।

“আমার বিয়ারের স্বাদকে আরও উত্সাহী করার জন্য কোনও কিছুর জন্য গিয়ে আমি অবশ্যই মোলিকে চাবুক দিয়ে ‘মাতাল লুলাবিজ’ এর মতো একটি গানের জন্য যাব।”

গিনেস সম্পর্কে বিশেষভাবে কথা বলার সাথে সাথে তিনি আরও বলেছিলেন: “গিনেস ইতিমধ্যে শুরু করার মতো অনেক শরীর রয়েছে But এমনকি ভারী, তিক্ত এবং শক্তিশালী স্বাদ “।

লিংকন যুক্তরাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের সিনিয়র প্রভাষক ডাঃ অ্যানেমিক ভ্যান ডেন টোল বিয়ার এবং সংগীতের মধ্যে সম্পর্ককে আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

আমাদের জাতীয় ছুটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, “আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব যে লোকেরা অ-আইরিশ বিয়ারের চেয়ে গিনেস (বা অন্যান্য সাধারণ আইরিশ বিয়ার) পান করা পছন্দ করবে যখন traditional তিহ্যবাহী আইরিশ সংগীত শোনার সময়, বা সেন্ট প্যাট্রিক ডে-তে অন্যান্য জনপ্রিয় আইরিশ গান শুনে। আমি আরও সন্দেহ করি যে সেন্ট প্যাট্রিক দিবসে আইরিশ সংগীতের সাথে আইরিশ বিয়ার সবচেয়ে ভাল স্বাদ গ্রহণ করে!

“এটি দুটি মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার কারণে। প্রথমটি প্রাইমিং। এটি এই ধারণাটি যে একটি উদ্দীপনাটির সংস্পর্শে সচেতন দিকনির্দেশনা বা অভিপ্রায় ছাড়াই পরবর্তী উদ্দীপনাটির প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত করতে পারে। গবেষণার এই লাইনে এটি দেখানো হয়েছিল যে জার্মান সংগীতের সংস্পর্শে কতগুলি জার্মান ওয়াইন বোতল কেনা হয়েছিল, যেখানে ফরাসি সংগীতের সংস্পর্শে ফরাসি সংগীতের সংস্পর্শে এটি হয়েছিল।

“দ্বিতীয় মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাটি বাদ্যযন্ত্রের ফিট। আমাদের মস্তিষ্কগুলি যখন আমরা প্রত্যাশা করি বা ভালভাবে একসাথে রাখার প্রত্যাশা করি তখন আমাদের মস্তিষ্কগুলি আরও ভাল কাজ করে, যেমন সংগীত ফিট করে যখন কোনও বার বা রেস্তোঁরায় সংগীত ডেকোরের সাথে খাপ খায় এবং খাবারের ধরণের খাবার বিক্রি হয় তখন লোকেরা তাদের পানীয়ের জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে রাজি থাকে।”

এদিকে, গ্লোবাল মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ডিজার আইরিশ গানগুলি প্রকাশ করেছে যা সেন্ট প্যাট্রিকস ডে -তে স্ট্রিমিংয়ের সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি দেখে।

তালিকায় শীর্ষে থাকা আইরিশ ক্লাসিক ‘গ্রেস’, এওফ স্কট, রইসিন ও’রিলি এবং ড্যানি ও’রিলি দ্বারা গাওয়া, সংগীত প্রবাহে 145,000 শতাংশ বৃদ্ধি, তারপরে সারা মুরের ‘ফোর গ্রিন ফিল্ডস’ 17,600 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উলফ টোন’র ‘আমার হৃদয় আয়ারল্যান্ডে’ তৃতীয় বৃহত্তম বৃদ্ধি 7,566 শতাংশে ছিল। চিফটেনের ‘দ্য উইন্ড দ্য দ্য বার্লি কাঁপছে’ (৩,৯১৪ শতাংশ) এবং প্যাডি ক্যাসির ‘সেন্ট অ্যান্ড সাইনার্স’ (৩,675৫ শতাংশ) শীর্ষ পাঁচটি গোল করেছে।

সম্পূর্ণ শীর্ষ 20 আইরিশ গানের জন্য নীচের তালিকাটি দেখুন যা সেন্ট প্যাট্রিকস ডে 2023 -এ যুক্তরাজ্যে নাটকগুলিতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

শীর্ষ 20 আইরিশ গান যা সেন্ট প্যাট্রিকস ডে -তে স্ট্রিমিংয়ের সর্বাধিক বৃদ্ধি দেখেছিল:

  1. এওয়েফ স্কট, রইসিন ও, ড্যানি ও’রিলি – গ্রেস

  2. সারা মুর – চারটি সবুজ ক্ষেত্র

  3. ওল্ফ টোনস – আমার হৃদয় আয়ারল্যান্ডে রয়েছে

  4. চিফটেনস – বাতাস যে বার্লি কাঁপায়

  5. ধান ক্যাসি – সাধু ও পাপী

  6. শ্যারন শ্যানন, স্টিভ আর্ল – গ্যালওয়ে গার্ল

  7. রুমজ্যাকস – একটি আইরিশ পাব গান

  8. আইরিশ রোভার্স – মাতাল নাবিক

  9. ধান রিলি – এথেনির ক্ষেত্রগুলি

  10. হাই কিংস – আইরিশ পাব গান

  11. ডাবলিনার্স – মলি ম্যালোন

  12. ডাবলিনার্স- সাত মাতাল রাত

  13. মোলি – মাতাল লুলাবিজকে আঘাত করা

  14. চিফটেনস, সিনাদ ও’কনোর – কুয়াশাচ্ছন্ন শিশির

  15. ক্রিস্টি মুর – চড়ুন

  16. লুক কেলি – রাগলান রোড

  17. ক্ল্যান্সি ব্রাদার্স – বিয়ার, বিয়ার, বিয়ার

  18. দ্য পোগস – নোংরা ওল্ড টাউন

  19. দ্য পোগস – যদি আমার with শ্বরের সাথে অনুগ্রহ থেকে পড়ে যাওয়া উচিত

  20. কর্স – আমি কি করতে পারি

* এই নিবন্ধটি মূলত 2024 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, 2025 সালে আপডেট হয়েছিল।



