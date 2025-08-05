এই ইউএসবি -সি আনুষাঙ্গিকটি আমার অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোন থার্মাল ইমেজিং শক্তি দিয়েছে – এবং এটি বিক্রয় চলছে

তাপীয় মাস্টার ইউএসবি-সি ক্যামেরা
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- এটি পেশাদার এবং গ্রাহক ব্যবহারের জন্য নিখুঁত তাপ ক্যামেরা।
- আমার পরীক্ষা থেকে, ক্যামেরার দুর্দান্ত নির্ভুলতা এবং তাপমাত্রা রেজোলিউশন রয়েছে।
- এটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএসের সাথে কাজ করার সময়, এটি এখনও 300 ডলারে মোটামুটি দামি।
আমি স্মার্টফোনগুলির জন্য তাপ ক্যামেরার বিশাল ফ্যান হওয়ার বিষয়ে কোনও হাড় তৈরি করি না। প্রাথমিকভাবে, আমি তাদেরকে একটি কৌতুক হিসাবে বরখাস্ত করেছি, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তাদের ব্যবহারিকতায় বিক্রি হয়েছিল। আমি মনে করি তারা ইঞ্জিনিয়ার এবং হোম ডিআইয়ার উভয়ের জন্যই অবশ্যই থাকতে হবে।
আমি কোনও ট্যাঙ্কে কতটা প্রোপেন রয়েছে তা খুঁজে বের করে (ট্যাঙ্কে ক্যামেরাটি নির্দেশ করুন এবং আপনি স্তরটি দেখতে পাবেন), দেয়ালগুলিতে পাইপ এবং বৈদ্যুতিক কেবলগুলি আবিষ্কার করা, দরজা এবং জানালার চারপাশে খসড়া দাগ দেওয়া এবং সার্কিট বোর্ডগুলিতে ত্রুটিযুক্ত উপাদানগুলি সনাক্ত করা থেকে আমি আমার সমস্ত ধরণের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহার করেছি।
এগুলি শব্দের বাইরে ব্যবহারিক, তাই আমি সর্বদা একটি নতুন ক্যামেরা পরীক্ষা করতে আগ্রহী, তাই যখন নতুন তাপীয় মাস্টার পি 3 আমার ডেস্কে অবতরণ, আমি এটি চেষ্টা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি।
পি 3 হ’ল একটি ইউএসবি-সি ক্যামেরা যা অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস এবং উইন্ডোজের সাথে কাজ করে, এটি উইন্ডোজ-চালিত ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের সাথে কাজ করে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য দুর্দান্ত করে তোলে। কেবল 59 x 27 x 17.2 মিমি/2.32 x 1.06 x 0.68 ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র 26.3g/0.93oz, এটি পকেট বা ব্যাগে পপ করার পক্ষে যথেষ্ট ছোট। এমনকি এটি ইউনিটটিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ হতে বাধা দেওয়ার জন্য এবং সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য একটি 50 সেমি কেবল তারের জন্য বাধা দেওয়ার জন্য একটি ক্যারি কেস সহ আসে।
ক্যামেরার তাপীয় পরিসীমা -20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 600 ° C/-4 ° F থেকে 1,112 ° F, ± 2 ° C এর যথার্থতা সহ এবং তাপমাত্রার পার্থক্যগুলি 0.035 ° C এর মতো ছোট হিসাবে সনাক্ত করতে পারে। এটির রেজোলিউশন রয়েছে 512 × 384 পিক্সেল এবং একটি 25Hz রিফ্রেশ রেট, এগুলি সমস্তই গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি ক্ষুদ্র সার্কিট বোর্ডগুলিতে ত্রুটিযুক্ত উপাদানগুলির সন্ধান করতে চলেছেন।
বাজারে স্মার্টফোনগুলির জন্য অন্যান্য অনেকগুলি তাপ ক্যামেরা থেকে পি 3 কে পৃথক করে এমন আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ’ল এটিতে একটি ম্যানুয়াল ফোকাস ম্যাক্রো লেন্স রয়েছে যা আপনাকে যা দেখছে তার কাছাকাছি যেতে দেয়।
আসলে, লেন্সগুলি 8 মিলিমিটার থেকে 80 মিটার পর্যন্ত ফোকাস করতে পারে। ম্যানুয়াল ফোকাস একটি ডাবল-এজড বৈশিষ্ট্য-এটি কার্যকর কারণ আপনি ক্যামেরাটিকে কী ফোকাস করবেন তা বলতে পারেন তবে লেন্সটি কোনও কিছুতে ফোকাস করার জন্য এটি ঘোরানো কিছুটা ব্যথা হতে পারে।
দোল এবং চতুর্দিকে।
আরেকটি দুর্দান্ত স্পর্শ হ’ল ইউএসবি-সি সংযোগকারী ক্ষেত্রে স্মার্টফোন সহ ক্যামেরাটি ব্যবহার করতে সক্ষম হতে যথেষ্ট দীর্ঘ।
আবার, নির্ভুলতার কাজের জন্য, এই ক্লোজআপটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি সার্কিট বোর্ডের অন্যান্য উপাদানগুলির একটি সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র উপাদান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা অন্যথায় অসম্ভবের কাছাকাছি হতে পারে (প্রো টিপ: যদি আপনার তাপীয় ক্যামেরায় ম্যাক্রো না থাকে তবে আমি খুঁজে পেয়েছি যে বোর্ডের উপাদানগুলিতে পয়েন্ট করতে কাঠের স্কুয়ার ব্যবহার করে তাদের সনাক্ত করতে সহায়তা করে)।
কিছু তাপীয় ক্যামেরা মোট ব্যাটারি হোগ, তবে পি 3 নয়। এই ক্যামেরাটি একটি হাস্যকরভাবে কম 0.32W শক্তি আঁকায়, যার অর্থ এটি হোস্ট ফোনের ব্যাটারি খুব বেশি টানতে পারে না, যা বেশ কয়েক ঘন্টা ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়।
যদিও আমি অন্তর্নির্মিত তাপীয় ক্যামেরা সহ স্মার্টফোনগুলি পছন্দ করি, তাদের বেশিরভাগই ভারী এবং আমি সত্যিই আমার সাথে একটি দ্বিতীয় হ্যান্ডসেটটি বহন করতে চাই না। আমি বরং একটি ছোট ক্যামেরা পেয়েছি যা আমি যা কিছু করি তা আমি সংযুক্ত করতে পারি (বা অন্য কারও, যেহেতু তাদের যা করা দরকার তা হ’ল অ্যাপটি ডাউনলোড করুন)।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
ভাল তাপ ক্যামেরা সস্তা নয়, তবে এগুলি আগের চেয়ে অনেক সস্তা। তাপীয় মাস্টার সম্প্রতি প্রচুর ভাল মানের, ভাল দামের হার্ডওয়্যারকে চাপ দিচ্ছেন এবং দ্য পি 3 তাপ ক্যামেরা ঠিক যে। 99 299 এর জন্য, আপনি একটি খুব সুবিধাজনক, পোর্টেবল ফর্ম ফ্যাক্টারে প্যাক করা একটি পেশাদার-গ্রেড ক্যামেরা পাচ্ছেন।
অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস এবং উইন্ডোজের সাথে কাজ করে এই ইউনিটের অতিরিক্ত সুবিধাটি নিক্ষেপ করুন এবং আপনার কাছে একটি খুব বহুমুখী তাপীয় ইমেজিং সিস্টেম রয়েছে।
এবং জেডডনেট পাঠকরা কুপন কোডটি ব্যবহার করতে পারেন Tmamzpd5 দাম ছাড়িয়ে অতিরিক্ত 5% পেতে।