এই ইউ 2 গানটি ছোট বাচ্চাদের ঘুমাতে প্রমাণিত
গ্রীষ্মের সময় বাচ্চাদের বিছানায় আনার জন্য লড়াই করছেন? ঠিক আছে, ছোট বাচ্চাদের ঘুমানোর চেষ্টা করার সময় খেলতে পারফেক্ট গানের নামক সোপোরিফিক ইউ 2 গানের চেষ্টা করবেন না কেন?

পরিচালিত গবেষণা অনুসারে কিডের বিছানা বিশেষজ্ঞ কাকুল্যান্ড দ্বারা, ব্যান্ডের ট্র্যাক “এক “যা 1992 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আয়ারল্যান্ডের একক চার্টে শীর্ষে ছিল, এটি হ’ল “পারফেক্ট লুলি”।

2021 সালে, দ্য আইরিশ পোস্ট প্রতিবেদনগুলি যে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা প্রায় 4,500 টি গানের ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন যা নিয়মিত সংগীত স্ট্রিমিং সার্ভিস স্পটিফাইয়ে লুলাবি প্লেলিস্টগুলিতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তারা প্রতি মিনিটে গড় বিট (বিপিএম) এবং একটি লোলির জন্য নিখুঁত সূত্র তৈরি করতে সর্বাধিক সাধারণ কী এবং সময় স্বাক্ষর গণনা করে।

ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক অ্যান্ড সায়েন্স ল্যাবের গবেষক অ্যানালিজ গ্রিমাউড বলেছেন:

“একটি লোলির কাজটি হ’ল একটি শিশুকে প্রশান্ত করা এবং তাদের ঘুমাতে দেওয়া, সুতরাং আমরা যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে আশা করি যে লুলাবিতে আমরা দেখতে পাবে, একটি ধীর (ইশ) টেম্পো, তুলনামূলকভাবে শান্ত গতিশীলতা, সাধারণ ছন্দের প্যাটার্ন – সম্ভাব্যভাবে একটি রকিং আন্দোলনের অনুকরণ করে – এটি একটি সাধারণ মেলোডি যা মেমোরিজের দ্বারা সহজতর হয় এবং এডিয়েটিভ অর্জিত হয়, এডিয়েটিভ অর্জিত হয়, মা/স্ত্রীলোকরা সাধারণত লরিগুলি গায়। “

https://www.youtube.com/watch?v=ftjecrerf7r0

ইউ 2 এর এক শিশুদের জন্য আদর্শ লরিগুলির জন্য সমস্ত মানদণ্ডের সাথে মেলে; যাইহোক, গানের গানের অর্থটি প্রশান্ত সংগীতের বিপরীতে।

বোনো আগে বলেছে এক “একসাথে আসার বিষয়ে একটি গান ছিল, তবে এটি ‘লেটস সবাইকে একসাথে থাকুন’ এর পুরানো হিপ্পি ধারণা নয়। এটি আসলে, এটি বলছে, আমরা এক, তবে আমরা এক নই।

“এটি বলছে না যে আমরা এমনকি একসাথে যেতে চাই, তবে বেঁচে থাকার জন্য যদি আমাদের এই পৃথিবীতে একসাথে যেতে হবে It’s এটি একটি অনুস্মারক যে আমাদের কোনও বিকল্প নেই”।

এজটি গানটিকে “দু’জনের মধ্যে যারা কিছু বাজে, ভারী জিনিসগুলির মধ্য দিয়ে গেছে তাদের মধ্যে” তিক্ত, বাঁকানো, ভিট্রিওলিক কথোপকথন হিসাবে বর্ণনা করেছে। “

* মূলত 2021 সালে প্রকাশিত, 2025 আগস্ট আপডেট।



