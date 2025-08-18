You are Here
এই উদ্ভিজ্জ অ্যান্টি -ক্যান্সার বৈশিষ্ট্য রয়েছে –

তাবনাকের মতে; বেগুনি ফুলকপি ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কার্যকর, বিশেষত ফুসফুসের ক্যান্সার এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট।

বেগুনি ফুলকপি সাদা ফুলকপি অনুরূপ পুষ্টি ধারণ করে এবং কেবল ফুলকপি ধরণের সাথে পার্থক্য রয়েছে- বেগুনি অর্থ উচ্চ অ্যান্থোসায়ানিন। এই ফুলকপি সাদা ফুলকপি, কম ক্যালোরি এবং উচ্চ ফাইবারের মতো। এটিতে সি, কে, বি 2 এবং ফোলেটের মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে। পরিবার এবং বাঁধাকপির শাকসব্জির অংশ, ব্রোকলি এবং ব্রাসেলস বাঁধাকপি, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কার্যকর, বিশেষত ফুসফুস এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যান্সার।

বেগুনি ফুলকপি তৈরি এবং সাদা ফুলকপি হিসাবে খাওয়া যেতে পারে। এর রান্না করা স্বাদটি দুর্দান্ত, তবে এটি কাঁচা, আচারযুক্ত বা ফাইবার বাড়ানোর জন্য স্যুপে যুক্ত করা যেতে পারে। আপনি এটি হিমশীতল করতে পারেন এবং এর উচ্চ ফাইবারের কারণে মিশ্র ফলের পানীয় বা স্মুদিগুলিতে যুক্ত করতে পারেন।

