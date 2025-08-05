এই কমেডি সিরিজে প্রতিদিনের অ্যালান রিচসন অনুভব করেছিলেন যে তাঁর কাজটি প্রতিদিন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে

অ্যালান রিচসন জ্যাক রিচারের চরিত্রে অভিনয় করার আগে তিনি থাড ক্যাসেল নামে একটি আরও ভয়ঙ্কর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। থাড একজন কলেজ ফুটবল খেলোয়াড় যিনি হাইপার, উচ্চ-স্ট্রুং এবং হোমো-এরোটিক আচরণের ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি তার ওভার-প্রতিযোগিতামূলক উপায় এবং একটি উচ্চ-কণ্ঠস্বর কণ্ঠে চিৎকার করার প্রবণতা দিয়ে দলের বাকি অংশগুলিকে বিরক্ত করেন, তবে তবুও এক পর্বে (সাধারণত এটির শেষের দিকে) প্রায় একবার বন্ধু এবং সতীর্থ হিসাবে তার মূল্য প্রমাণ করে। থাড ছিলেন টিভি সিরিজে রিচসনের প্রথম প্রধান ভূমিকা; বিশ্বাস করুন বা না করুন, তিনি খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করেননি যে ভূমিকাটি স্থায়ী হবে।
“আমি নিশ্চিত নই যে আমার চরিত্রটি কখনও শোতে বাড়ার কথা ছিল,” রিচসন 2024 এ ব্যাখ্যা করেছিলেন হলিউড রিপোর্টার সাক্ষাত্কার। “আমি মনে করি তিনি একটি মরসুমের জন্য একটি বিরোধী চরিত্র হওয়ার কথা ছিল। রিচসনের প্রতিস্থাপন বা লিখিত হওয়ার ভয়টি পর্দার আড়ালে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ বাকী অভিনেতাদের নিজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে উঠল।
“আমি সব সময় চিৎকার করতাম, এবং তারা বলত, ‘কেবল এফ *** বসে বসে আছে,'” রিচসন স্মরণ করেছিলেন। তবে সমস্ত “ব্লু মাউন্টেন স্টেট” ভক্তরা জানেন যে, তাঁর শোবোটিংটি বন্ধ হয়ে গেছে: থাড একজন অবিসংবাদিত অনুরাগী প্রিয় ছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি মূল চরিত্র না হওয়া সত্ত্বেও খুব শীঘ্রই ফ্র্যাঞ্চাইজির মুখ হয়ে ওঠেন। “রিচসন বলেছিলেন,” আমি যে সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনা এবং বেদনা এবং বেদনা অনুভব করছিলাম তা বেতন পরিশোধে চিৎকার করে যাচ্ছিলাম কারণ এটি দর্শকদের পক্ষে সঠিক ছিল, যা আমি কতটা পাগল তা পছন্দ করেছিলেন, “রিচসন বলেছিলেন।
রিচসন এখনও মনে হয় তাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে
শোয়ের ব্রেকআউট চরিত্র হওয়ার জন্য ধন্যবাদ, থাড “ব্লু মাউন্টেন স্টেট” এটিকে তিনটি মরসুমে পরিণত করতে সহায়তা করেছিলেন। ভক্তদের কাছ থেকে প্রায় 2 মিলিয়ন ডলার ডলারের কিকস্টার্টার প্রচারের জন্য ধন্যবাদ, রিচসন তার স্ট্যান্ডেলোন ফিল্ম, “দ্য রাইজ অফ থাডল্যান্ড” তে অভিনয় করেছিলেন, ২০১ 2016 সালে মুভিটি কখনই একটি বড় থিয়েটার রিলিজ পায়নি, তবে এটি মোটেই বিদ্যমান তা আসল সিরিজের তার গুরুত্বের একটি দুর্দান্ত প্রমাণ।
তার পর থেকে, রিচসন জ্যাক রিচারের চরিত্রে পুরো সময়ের ভূমিকায় স্থির হওয়ার আগে-“ব্রুকলিন 99” থেকে “ব্ল্যাক মিরর” পর্যন্ত অসংখ্য প্রকল্পে অভিনয় করেছেন। তবে, যদিও “রিচার” একটি টিভি শোয়ের একটি অনস্বীকার্য সাফল্য যা সম্ভবত আরও অসংখ্য বছর ধরে চলবে, রিচসনের যথেষ্ট কথা বলা হয়েছিল যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে করছেন না তা নিয়ে সাক্ষাত্কারে অনেক কথা বলেছেন। “আমি নিশ্চিত করতে চাই যে আমি ভক্তদের সম্মান করছি, এবং তারা কখনই গল্প থেকে বেরিয়ে আসেনি কারণ আমি এমন কেউ যিনি এতে কাজ করছি না বা আমার লাইনগুলি সন্ধান করছি, আপনি কি জানেন?” তিনি ব্ল্যাক ফিল্ম এবং টিভির সাথে একটি 2022 সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন (মাধ্যমে ইউটিউব)। “আমিও এই সিরিজের একজন অনুরাগী, তাই আমি নিশ্চিত করতে চাই যে ভক্তরা খুশি এবং আমিও কাজের জন্য গর্বিত।” তিনি দীর্ঘকাল ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এমন একটি মনোভাব, যেমনটি তার একটি সাক্ষাত্কারে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে: “আমার পক্ষে আর একজন কর্মী অভিনেতা হওয়া আমার পক্ষে যথেষ্ট ভাল নয়,” তিনি বলেছিলেন এবং ম্যান ম্যাগাজিন। “আমি একটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে সেরা হওয়ার জন্য খ্যাতি অর্জন করতে চাই।”