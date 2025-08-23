এই কলেজ কিউবিগুলি 2025 সালে কয়েক মিলিয়ন উপার্জন করতে চলেছে

কোয়ার্টারব্যাক ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, এবং এনএফএল এবং কলেজিয়েট স্তরে উভয়ই-শীর্ষ সিগন্যাল-কলারদের দেওয়া অর্থ এটি সমর্থন করে।
অন 3 এর পিট নাকোস বৃহস্পতিবার বিস্তারিতভাবে কলেজ ফুটবলের শীর্ষস্থানীয় কিছু কোয়ার্টারব্যাকগুলি আসন্ন মৌসুমে কী উপার্জন করবে।
দেখেছি লিখেছেন যে কমপক্ষে পাঁচটি কিউবি 2025 প্রচারে প্রায় 3 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করবে, যখন 20 টিরও বেশি কোয়ার্টারব্যাক কমপক্ষে 1 মিলিয়ন ডলার কমান্ড করবে।
প্রসঙ্গের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই আর্থিক পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে স্কুলগুলি থেকে সরাসরি রাজস্ব ভাগ করে নেওয়া এবং/অথবা তৃতীয় পক্ষের সংগ্রহগুলি থেকে শূন্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
2025 কোয়ার্টারব্যাকের মধ্যে পথের শীর্ষস্থানীয় হলেন ডিউকের ডায়ারিয়ান মেনসাহ। সান লুইস ওবিস্পো, ক্যালিফোর্নিয়ার 6-ফুট -3, 205 পাউন্ডের রেডশার্ট সোফমোর এই বছর $ 4 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করবে, ব্লু ডেভিলসের সাথে দুই বছরের, 8 মিলিয়ন ডলার চুক্তির অংশ। মেনসাহ তুলান থেকে ডিউকে স্থানান্তরিত করেছিলেন, যেখানে ২০২৪ সালে তিনি মাত্র ছয়টি ইন্টারসেপশনের বিপরীতে 22 টাচডাউন দিয়ে 2,723 গজ ছুঁড়েছিলেন।
মিশিগানের সত্যিকারের ফ্রেশম্যান ব্রাইস আন্ডারউড এই মৌসুমে million 3 মিলিয়ন সংগ্রহ করতে প্রস্তুত, যা কলেজে কখনও সরকারী স্ন্যাপ গ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তির জন্য এটি একটি বিশাল সংখ্যা। তবুও, 6-ফুট -4, 228-পাউন্ডের আন্ডারউড 2025 সালে ওলভারাইনদের কিউবি চাকরি জয়ের জন্য একটি সাইন আইফিক্যান্ট প্রতিযোগী। বেলভিলি, মিচ।
রেডশার্টের সিনিয়র কারসন বেক অফসিসনে জর্জিয়া থেকে মিয়ামিতে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং এই মৌসুমে তিনি এই মৌসুমে million 3 মিলিয়ন থেকে 3.2 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করবেন, এমন একটি চুক্তিতে যা নাকোসের প্রতি উত্সাহের সাথে million মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মূল্য হতে পারে। 6-ফুট -4, 220 পাউন্ড বেক, যিনি জ্যাকসনভিলে, ফ্লা। থেকে এসেছেন, 2024 সালে 28 টাচডাউন এবং 12 টি ইন্টারসেপশন সহ 3,485 পাসিং ইয়ার্ডগুলি দীর্ঘায়িত করেছেন।
ওএন 3 নিবন্ধ অনুসারে, নেব্রাসকার ডিলান রাইওলা 2025 মৌসুমে মোট ক্ষতিপূরণে 3 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করবে। 6 ফুট -3, 230 পাউন্ডের সোফমোর, যিনি বুফর্ড, গা। থেকে আগত, সত্যিকারের নবীন হিসাবে 13 টি টাচডাউন এবং 11 টি ইন্টারসেপশন সহ 2,819 গজ ছুঁড়েছিলেন। গত বছর, রাইওলা কর্নহুসারদের একটি 7-6 রেকর্ড এবং একটি বাটি-গেমের বিজয়কে নির্দেশনা দিয়েছিল।
ড্রু আল্লার 2025 সালে পেন স্টেটকে আরও একটি ডিপ কলেজ ফুটবল প্লে অফে নেতৃত্ব দেওয়ার দিকে তাকাবে এবং সিনিয়র কোয়ার্টারব্যাক আসন্ন প্রচারের সময় কমপক্ষে 3 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করবে। পেন স্টেট সিএফপি সেমিফাইনালগুলি তৈরি করার সময় এক বছর আগে 24 টাচডাউন এবং আটটি ইন্টারসেপশন সহ 3,327 গজ ছুঁড়ে ফেলেছিল, ওহিওর মদিনা থেকে 6 ফুট -5, 235 পাউন্ডের আল্লার 3,327 গজ ছুঁড়েছিল। প্রিসন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস শীর্ষ -25 জরিপে নিত্তনি লায়ন্স 2 নম্বরে।
অন্যান্য কোয়ার্টারব্যাকগুলি যারা ২০২৫ মৌসুমে বড় বড় অর্থ উপার্জন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে ওকলাহোমার জন মেটার (২.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার), ভ্যান্ডারবিল্টের ডিয়েগো পাভিয়া (কমপক্ষে ২ মিলিয়ন ডলার), ক্যানসাস স্টেটের অ্যাভেরি জনসন (কমপক্ষে ২ মিলিয়ন ডলার), দক্ষিণ ক্যারোলিনার ল্যানোরিস সেলার্স (১.৮ মিলিয়ন ডলার), টিওভার জোশ ($ ১.৮ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ($ 1.75 মিলিয়ন) এবং সিনসিনাটি এর ব্রেন্ডন সোরসবি ($ 1.5 মিলিয়ন থেকে $ 1.7 মিলিয়ন), অন্যদের মধ্যে।