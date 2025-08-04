You are Here
এই কিংবদন্তি ব্যান্ডটি কেন তাদের নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল তার আসল কারণ

একবার একটি ব্যান্ড ইন সংগীত একটি শিরোনামের অধীনে পরিচিত, তাদের পক্ষে নিজেকে অন্য কিছু হিসাবে উল্লেখ করা শুরু করা কঠিন। জনসাধারণ তাদের অধীনে যে নামটি চালু করা হয়েছিল তার সাথে সংযুক্ত হওয়ার ঝোঁক। তবে, তবে শিল্পীরা, দুর্ভাগ্যক্রমে, সর্বদা সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ থাকে না একবার তারা ব্যবসায়ের দিক থেকে জড়িত।

অনেক ক্ষেত্রে, ব্যান্ডগুলি খ্যাতির আগে নাম পরিবর্তন করেছে। ব্ল্যাক সাবাথের মূলত পৃথিবী সহ বেশ কয়েকটি নাম ছিল, তবে এটি একটি পুরানো ইতালিয়ান হরর মুভিটির শিরোনামে স্থির হয়েছিল। ইউ 2 তাদের এখনকার বিখ্যাত শিরোনাম বেছে নেওয়ার আগে বেশ কয়েকটি নামও দিয়েছিল। তবে, তবে 60 এবং 70 এর দশকের একটি কিংবদন্তি ব্যান্ডের খুব বেশি কিছু ছিল না তাদের নামে পরিবর্তন।

জ্যাকসন 5 কে 1976 সালে জ্যাকসনগুলিতে স্যুইচ করতে হয়েছিল

নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করার পরে জ্যাকসন 5 এবং সংগীতের অন্যতম বিখ্যাত ছেলে ব্যান্ড হয়ে উঠছে ইতিহাস, গ্রুপটিকে তাদের নামটি জ্যাকসনগুলিতে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। মাইকেল জ্যাকসন এবং তার ভাইয়েরা 1965 সাল থেকে জ্যাকসন 5 নামটি ব্যবহার করেছিলেন, যখন স্থানীয় প্রতিভা এজেন্ট এবং বন্ধু এভলিন লাহাই শিরোনামের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

1968 সালে, বেরি গর্ডি তাদের এক বছরের জন্য মোটাউন রেকর্ডসে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং 1969 সালে তাদের লেবেলের সাথে সাত বছরের চুক্তিতে পুনরায় স্বাক্ষর করেছিলেন। যখন সাত বছর শেষ ছিল, ব্যান্ডটি মোটাউনের সাথে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৃজনশীল এবং আর্থিক বিরোধের চেয়ে বেশি।

দুর্ভাগ্যক্রমে, তাদের একটি মায়াময় বিভাজন ছিল না, এবং মোটাউন তাদের চুক্তিতে লঙ্ঘনের জন্য জ্যাকসন 5 কে আদালতে নিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে, মাইকেল জ্যাকসনের কেরিয়ার চালু করা এই গোষ্ঠীটি তাদের পথ পেয়েছিল, কারণ তাদের মোটাউন ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে তাদের সাথে তাদের নাম নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি

মোটাউন জ্যাকসন 5 এর অধিকারের মালিক ছিল, সুতরাং ব্যান্ডটি শেষ পর্যন্ত মহাকাব্য রেকর্ডগুলির সাথে স্বাক্ষর করলে তাদের নামটি জ্যাকসনগুলিতে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। একটি অতিরিক্ত পরিবর্তন ছিল জেরমাইন জ্যাকসনের প্রতিস্থাপন কনিষ্ঠ ভাই র্যান্ডি জ্যাকসনের সাথে।

জেরমাইন জ্যাকসন বেরি গর্ডির কন্যা হ্যাজেল গর্ডির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি মোটাউনের সাথেই ছিলেন এবং পরিবর্তে তার একক কেরিয়ারে কাজ করতে পারেন। যদিও এটি মনে হতে পারে একটি মিড-কেরিয়ার নাম পরিবর্তন তাদের উত্তরাধিকারের জন্য ক্ষতিকারক হবেজ্যাকসন হওয়ার পরেও ব্যান্ডটি সাফল্য দেখেছিল।

নাম পরিবর্তন কীভাবে ব্যান্ডের উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করেছিল

জ্যাকসন তাদের নতুন নামে নতুন সাফল্য দেখেছিল

জ্যাকসন 5 ’60 এর দশক এবং 70 এর দশকে পুরো সাফল্য দেখেছিল, তবে 1972 সালের মধ্যে তাদের সংগীত ইতিমধ্যে চার্ট থেকে পড়েছিল। দলটি প্রথমে মোটাউনে একই বিক্রয় এবং সাফল্য অর্জনের জন্য এপিক -এ লড়াই করেছিল; তবে, পরে তাদের 1978 অ্যালবামের উপর সম্পূর্ণ সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা, নিয়তি, জ্যাকসনের বিক্রয় আবার আকাশ ছোঁয়া।

নিয়তি এক মিলিয়ন কপি এবং এর ট্র্যাক বিক্রি হয়েছে “আপনার শরীরকে কাঁপুন (মাটিতে নেমে)” তাদের সর্বাধিক বিক্রিত হয়ে উঠেছে মহাকাব্য একক। তাদের ফলো-আপ অ্যালবাম, বিজয়, সাফল্যের সমান স্তর দেখেছি।

মাইকেল জ্যাকসন ১৯ 197২ সাল থেকে একক অ্যালবাম প্রকাশ করছেন, তাঁর একক কেরিয়ার তাঁর 1979 রিলিজের সাথে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে প্রাচীর বন্ধ এবং তাঁর 1982 প্রকাশ থ্রিলার। ভাগ্যক্রমে, তার একক সাফল্য কেবল জ্যাকসনগুলির সাফল্যকে বাড়িয়েছে, তাদের 1984 সালের অ্যালবাম হিসাবে বিজয় তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ বিক্রিত রেকর্ড হয়ে উঠেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, সফরের পরে, মাইকেল এবং র্যান্ডি জ্যাকসন তাদের প্রস্থান ঘোষণা করেছিলেন জ্যাকসন থেকে এবং বাকী সদস্যরা 1989 সালে তাদের চূড়ান্ত অ্যালবাম, 2300 জ্যাকসন স্ট্রিট প্রকাশ করেছেন। তারা নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করার সময় জ্যাকসন 5এপিকের সাথে সাইন ইন করা এবং জ্যাকসন হয়ে ওঠার ফলে তাদের কেরিয়ারকে আঘাত করা হয়নি – এটি তাদের আবারও জনসাধারণের উপর জয়লাভের জন্য একটি নতুন সূচনা দিয়েছে।

