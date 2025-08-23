You are Here
এই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং স্টকটি এখনও বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে, প্যালান্টির এবং টেসলা মিলিয়ে 2030 সালে মিলিত হবে
  • এনভিডিয়া হ’ল মার্কেট ক্যাপ দ্বারা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সংস্থা।

  • কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্পর্শকাতর সমস্ত কিছুর জন্য এটির হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারগুলির অনন্য মিশ্রণ এটি একটি অপরিহার্য প্রযুক্তি স্ট্যাক সরবরাহকারী হিসাবে অবস্থান করে।

এই মুহুর্তে, মাত্র 11 জনসাধারণের ব্যবসায়ের সংস্থাগুলি 1 ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে বাজার মূলধন দাবি করতে পারে।

যে অভিজাত ট্রিলিয়ন ডলারের ক্লাব যেমন প্রযুক্তি জুগারনট অন্তর্ভুক্ত এনভিডিয়া (নাসডাক: এনভিডিএ), মাইক্রোসফ্ট, অ্যাপল, বর্ণমালা, অ্যামাজন, মেটা প্ল্যাটফর্ম, ব্রডকম, তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর, টেসলাওয়ারেন বাফেটের বৈচিত্র্যময় সংস্থার সাথে বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে এবং তেল দৈত্য সৌদি আরমকো।

তাদের মধ্যে এনভিডিয়া সুপ্রিমকে রাজত্ব করে। প্রায় $ 4.4 ট্রিলিয়ন ডলার বাজারের ক্যাপ সহ, এটি বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সংস্থা।

আমি কেবল মনে করি না এনভিডিয়া সেই মুকুট বজায় রাখার জন্য অবস্থিত, আমিও আশা করি এটি টেসলা, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে এবং উচ্চাভিলাষী এআই প্লেয়ারের চেয়ে বেশি মূল্যবান থাকার আশা করি প্যালান্টির টেকনোলজিস পরবর্তী পাঁচ বছরে একত্রিত, এর কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ব্যবসায়ের রূপান্তরকামী সম্ভাবনার জন্য কোনও ছোট অংশের জন্য ধন্যবাদ।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিংকে ক্লাসিকাল কম্পিউটিংয়ের প্রাকৃতিক উত্তরসূরি হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। Dition তিহ্যবাহী কম্পিউটারগুলি বাইনারি ফর্ম্যাটগুলিতে স্টোর এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য – 0 এবং 1 এস। কোয়ান্টাম মেশিনগুলি কুইটগুলি ব্যবহার করে – এমন ইউনিটগুলির 1 বা 0 এর মান থাকতে পারে তবে জটিল লিনিয়ার রাজ্যেও থাকতে পারে যা সুপারপজিশন হিসাবে পরিচিত একটি ঘটনার মাধ্যমে 1 এবং 0 এর সংমিশ্রণ।

তত্ত্ব অনুসারে, এটি কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলিকে দ্রুত করার ক্ষমতা দেয় আজকের সবচেয়ে উন্নত সুপার কম্পিউটারগুলি যে সমস্যাগুলি গ্রহণ করবে তা মোকাবেলা করুন সমাধানের জন্য প্রতিরোধমূলক পরিমাণ-উচ্চ-স্তরের ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্র্যাক করা থেকে ওষুধ আবিষ্কার পর্যন্ত জলবায়ু মডেলিং পর্যন্ত।

যদিও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং শিল্পটি শৈশবকালে রয়ে গেছে, প্রত্যাশাগুলি আকাশ-উচ্চ। গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম ম্যাককিনসি অ্যান্ড কোম্পানির প্রকল্পগুলি যেগুলি কোয়ান্টাম অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অগ্রগতিগুলি আগামী দশকগুলিতে ট্রিলিয়ন অর্থনৈতিক মূল্য অর্জন করতে পারে।

মরুভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যে অবস্থিত ক্রেটগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তিনজন লোক বিভিন্ন দিকে দূরবীন দিয়ে দেখছেন।
চিত্র উত্স: গেটি চিত্র।

ছোট উদ্ভাবকদের একটি তরঙ্গ কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ল্যান্ডস্কেপে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে, পরবর্তী প্রজন্মের অগ্রগতি আনলক করার জন্য একটি দৌড়ে আটকা পড়া-আয়ন প্রযুক্তি, অ্যানিলিং এবং ফোটোনিক কুইটসের মতো উপায়গুলি অন্বেষণ করছে।

বিপরীতে, এনভিডিয়া নিজেকে একক হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার হিসাবে অবস্থান করছে না। বিনিয়োগকারীরা যা পুরোপুরি প্রশংসা করতে পারে না তা হ’ল সংস্থাটি ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম ইকোসিস্টেমটিতে গভীরভাবে এম্বেড করা হয়েছে। এর গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটগুলি (জিপিইউ) ক্রমবর্ধমান উন্নত সিমুলেশনগুলি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষত হাইব্রিড সিস্টেমগুলিতে যা কোয়ান্টাম এবং ক্লাসিকাল কম্পিউটিং ব্রিজ করে।

