এই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং স্টকটি এখনও বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে, প্যালান্টির এবং টেসলা মিলিয়ে 2030 সালে মিলিত হবে

এনভিডিয়া হ’ল মার্কেট ক্যাপ দ্বারা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সংস্থা।
কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্পর্শকাতর সমস্ত কিছুর জন্য এটির হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারগুলির অনন্য মিশ্রণ এটি একটি অপরিহার্য প্রযুক্তি স্ট্যাক সরবরাহকারী হিসাবে অবস্থান করে।
এই মুহুর্তে, মাত্র 11 জনসাধারণের ব্যবসায়ের সংস্থাগুলি 1 ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে বাজার মূলধন দাবি করতে পারে।
যে অভিজাত ট্রিলিয়ন ডলারের ক্লাব যেমন প্রযুক্তি জুগারনট অন্তর্ভুক্ত এনভিডিয়া (নাসডাক: এনভিডিএ), মাইক্রোসফ্ট, অ্যাপল, বর্ণমালা, অ্যামাজন, মেটা প্ল্যাটফর্ম, ব্রডকম, তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর, টেসলাওয়ারেন বাফেটের বৈচিত্র্যময় সংস্থার সাথে বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে এবং তেল দৈত্য সৌদি আরমকো।
তাদের মধ্যে এনভিডিয়া সুপ্রিমকে রাজত্ব করে। প্রায় $ 4.4 ট্রিলিয়ন ডলার বাজারের ক্যাপ সহ, এটি বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সংস্থা।
আমি কেবল মনে করি না এনভিডিয়া সেই মুকুট বজায় রাখার জন্য অবস্থিত, আমিও আশা করি এটি টেসলা, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে এবং উচ্চাভিলাষী এআই প্লেয়ারের চেয়ে বেশি মূল্যবান থাকার আশা করি প্যালান্টির টেকনোলজিস পরবর্তী পাঁচ বছরে একত্রিত, এর কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ব্যবসায়ের রূপান্তরকামী সম্ভাবনার জন্য কোনও ছোট অংশের জন্য ধন্যবাদ।
কোয়ান্টাম কম্পিউটিংকে ক্লাসিকাল কম্পিউটিংয়ের প্রাকৃতিক উত্তরসূরি হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। Dition তিহ্যবাহী কম্পিউটারগুলি বাইনারি ফর্ম্যাটগুলিতে স্টোর এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য – 0 এবং 1 এস। কোয়ান্টাম মেশিনগুলি কুইটগুলি ব্যবহার করে – এমন ইউনিটগুলির 1 বা 0 এর মান থাকতে পারে তবে জটিল লিনিয়ার রাজ্যেও থাকতে পারে যা সুপারপজিশন হিসাবে পরিচিত একটি ঘটনার মাধ্যমে 1 এবং 0 এর সংমিশ্রণ।
তত্ত্ব অনুসারে, এটি কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলিকে দ্রুত করার ক্ষমতা দেয় আজকের সবচেয়ে উন্নত সুপার কম্পিউটারগুলি যে সমস্যাগুলি গ্রহণ করবে তা মোকাবেলা করুন সমাধানের জন্য প্রতিরোধমূলক পরিমাণ-উচ্চ-স্তরের ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্র্যাক করা থেকে ওষুধ আবিষ্কার পর্যন্ত জলবায়ু মডেলিং পর্যন্ত।
যদিও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং শিল্পটি শৈশবকালে রয়ে গেছে, প্রত্যাশাগুলি আকাশ-উচ্চ। গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম ম্যাককিনসি অ্যান্ড কোম্পানির প্রকল্পগুলি যেগুলি কোয়ান্টাম অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অগ্রগতিগুলি আগামী দশকগুলিতে ট্রিলিয়ন অর্থনৈতিক মূল্য অর্জন করতে পারে।
ছোট উদ্ভাবকদের একটি তরঙ্গ কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ল্যান্ডস্কেপে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে, পরবর্তী প্রজন্মের অগ্রগতি আনলক করার জন্য একটি দৌড়ে আটকা পড়া-আয়ন প্রযুক্তি, অ্যানিলিং এবং ফোটোনিক কুইটসের মতো উপায়গুলি অন্বেষণ করছে।
বিপরীতে, এনভিডিয়া নিজেকে একক হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার হিসাবে অবস্থান করছে না। বিনিয়োগকারীরা যা পুরোপুরি প্রশংসা করতে পারে না তা হ’ল সংস্থাটি ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম ইকোসিস্টেমটিতে গভীরভাবে এম্বেড করা হয়েছে। এর গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটগুলি (জিপিইউ) ক্রমবর্ধমান উন্নত সিমুলেশনগুলি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষত হাইব্রিড সিস্টেমগুলিতে যা কোয়ান্টাম এবং ক্লাসিকাল কম্পিউটিং ব্রিজ করে।
তবুও এনভিডিয়ার সত্যিকারের পার্থক্যকারী হার্ডওয়্যারে নয় তবে সফ্টওয়্যারটিতে রয়েছে। কোম্পানির চুদা কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম, দীর্ঘকালীন এআই অবকাঠামোর মেরুদণ্ড, এখন কুডা-কিউতে রূপান্তরিত হচ্ছে-এটি পরবর্তী প্রজন্মের প্রসেসরের উপর কোয়ান্টাম অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা একটি প্ল্যাটফর্ম।
হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারগুলির মধ্যে এই ব্রিজটি তৈরি করে, এনভিডিয়া নিজেকে স্কেলিং কোয়ান্টাম বিকাশের জন্য একটি অপরিহার্য স্তর হিসাবে অবস্থান করছে, কোন স্থাপত্য এবং পন্থাগুলি সফল হয় এবং সমালোচনামূলক স্কেলে পৌঁছায় তা নির্বিশেষে। এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত মূল্যায়ন প্রসারণের সম্ভাবনাটিকে আরও শক্তিশালী করে এআইয়ের পরবর্তী ট্রিলিয়ন ডলারের সুযোগের সাথে কোম্পানিকে অসমমিতিক এক্সপোজার দেয়।
এই পটভূমির বিপরীতে, তিনটি সংস্থার মূল্যায়ন প্রোফাইলগুলি পরীক্ষা করা মূল্যবান যা আমি আগামী পাঁচ বছরে এনভিডিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করি না।
বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে: একজন পরিপক্ক এবং বৈচিত্র্যময় সংঘের হিসাবে, বার্কশায়ারকে এখন একটি বিঘ্নজনক, বৃদ্ধি-ভিত্তিক শক্তি পুনর্নির্মাণ শিল্পের পরিবর্তে একটি স্থির যৌগিক মেশিন হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। বিনিয়োগকারীরা সাধারণত এই ধরণের ব্যবসায়গুলিতে প্রিমিয়াম গুণগুলি নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি অবশ্যই উল্টো সম্ভাবনা এবং আগামী পাঁচ বছরে সম্মানজনক রিটার্ন উত্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে, বার্কশায়ারের মূল্যায়ন প্রোফাইলে এনভিআইডিআইএর বিস্ফোরক আবেদনটির অভাব রয়েছে।
টেসলা: টেসলা ইতিমধ্যে এর এআই-চালিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য বিনিয়োগকারীদের উত্সাহের দ্বারা চালিত একটি ভ্রান্ত মূল্যায়ন বহন করেছে-বিশেষত এটি একটি রোবোটাক্সি বহর এবং এর হিউম্যানয়েড রোবট, অপ্টিমাসের জন্য পরিকল্পনা। তবে চ্যালেঞ্জটি হ’ল এই উদ্যোগগুলির স্কেলাবিলিটি অপ্রমাণিত রয়ে গেছে। স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন এবং রোবোটিক্স উভয় বাজারই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং টেসলা যদি বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির সম্পাদন বা পরিচালনার আক্রমণাত্মক টাইমলাইনগুলি সরবরাহ করার দক্ষতার সাথে ধৈর্য হারাতে শুরু করে তবে একটি তীব্র মূল্যায়ন পুনরায় সেট করে।
পালান্টির: পালান্টির সফলভাবে নিজেকে মিশন-সমালোচনামূলক এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার সরবরাহকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, এআই বিনিয়োগের প্রবাহকে ক্যাপচার করার জন্য অনন্যভাবে অবস্থান করেছেন কারণ এটি অবকাঠামো থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে প্রবাহিত হয়। তবুও, চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে। সংস্থাটি মাইক্রোসফ্ট, দ্রুত বর্ধমান ইউনিকর্ন ডাটাব্রিক্স এবং বিশেষ খেলোয়াড়দের মতো দুর্দান্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি বিগবিয়ার.ই এবং C3.ai। পরের বেশ কয়েক বছর ধরে পালান্টিরের বিনিয়োগের প্রোফাইলটি দুর্বল দেখাচ্ছে। এর মূল্যায়ন ইতিমধ্যে তাদের historical তিহাসিক নিয়মের বাইরে প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে, বিনিয়োগকারীদের উঁচু প্রত্যাশা এবং প্যালান্টিরের বৃদ্ধির মৌলিকতার বাস্তবতার মধ্যে একটি বিভ্রান্তি দেখায় এমন কোনও সংবাদ স্টক প্লামমেটিং প্রেরণ করতে পারে।
2030 সালে, বার্কশায়ার সম্ভবত বিনিয়োগের স্থিতিশীলতার একটি টেকসই স্তম্ভ হিসাবে থাকবে। এদিকে, টেসলা এবং পালান্টির মাঝে মাঝে চমকে দিতে পারে, তবে তারা যদি তাদের নিজ নিজ প্রতিযোগিতামূলক প্রাকৃতিক দৃশ্যের গতিশীলতার সাথে তাল মিলিয়ে রাখতে না পারে তবে তাদের জন্য বিনিয়োগকারীদের উত্সাহ হ্রাস পেতে পারে।
অন্যদিকে, পরবর্তী দশকের শুরুতে, এনভিডিয়া এআই এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মোড়ে একটি মূল অবস্থান দখল করতে পারে। সেই হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার ইকোসিস্টেমের মূল খেলোয়াড় হওয়ার সম্ভাবনা সহ, এনভিডিয়া কোয়ান্টাম যুগের চূড়ান্ত প্রযুক্তি স্ট্যাকের প্রতিনিধিত্ব করে। যদি এটি সেখানে সফল হয় তবে এটি এটিকে এমন একটি মূল্যায়নকে ন্যায়সঙ্গত করার অনুমতি দেবে যা সহজেই আজকের শিল্প নেতাদের একত্রিত করতে পারে।
অ্যাডাম স্প্যাটাকো বর্ণমালা, অ্যামাজন, অ্যাপল, মেটা প্ল্যাটফর্ম, মাইক্রোসফ্ট, এনভিডিয়া, প্যালান্টিয়ার টেকনোলজিস এবং টেসলায় অবস্থান রয়েছে। মোটলি ফুলের অবস্থান রয়েছে এবং বর্ণমালা, অ্যামাজন, অ্যাপল, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে, মেটা প্ল্যাটফর্ম, মাইক্রোসফ্ট, এনভিডিয়া, প্যালান্টিয়ার টেকনোলজিস, তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং এবং টেসলা রয়েছে। মোটলি ফুল ব্রডকম এবং সি 3 আইএই সুপারিশ করে এবং নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির প্রস্তাব দেয়: দীর্ঘ জানুয়ারী 2026 $ 395 মাইক্রোসফ্ট এবং সংক্ষিপ্ত জানুয়ারী 2026 $ 405 মাইক্রোসফ্টে কল করে। মোটলি বোকা একটি আছে প্রকাশ নীতি।
ভবিষ্যদ্বাণী: এই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং স্টকটি এখনও বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে, প্যালান্টির এবং টেসলা মিলিয়ে 2030 সালে মিলিত হবে মূলত মোটলি ফুল দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল