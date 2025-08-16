You are Here
এই গ্রাহাম ক্রিসমাসের আগে শান্তি সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়ে ট্রাম্প বলতে পারেন: রাজনৈতিক বিজ্ঞানী মোটিল ব্যাখ্যা করেছিলেন

এটি এস্প্রেসোতে রাজনীতিবিদ, রেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) আলেকজান্ডার মোটিলের অধ্যাপক দ্বারা বলা হয়েছিল।

তিনি বিবৃতিতে মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম, যিনি বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মার্কিন নেতাদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক থাকলে, যুদ্ধের আগে যুদ্ধ শেষ হতে পারে।

“গ্রাহাম একজন গুরুতর ব্যক্তি। এবং তিনি এত সহজ বলেন না, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানেন। ট্রাম্প যদি কিছু বলেন তবে আমি আপনার সাথে একমত হব যে এটি কিছু বুদ্ধিমান বা কিছু বাস্তবের জন্য তার অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ ছিল। গ্রাহাম আরও গুরুতর। তিনি সাধারণত বলেন, তিনি কী জানেন।

আরও পড়ুন: পুতিন তার কাছে সমস্ত ডোনবাসের স্থানান্তর করার বিনিময়ে কী চায়: ব্লুমবার্গ, নিউ ইয়র্ক টাইমস, অ্যাক্সিয়াস থেকে অভ্যন্তরীণ

মোটিল জোর দিয়েছিলেন যে সবকিছু ট্রাম্পের উপর এবং কিছুটা হলেও পুতিনের উপর নির্ভর করে।

“ট্রাম্প যদি পুতিনকে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি সত্যই চাপিয়ে দেন তবে তিনি যদি ইউক্রেনকে সত্যই ফ্রেঞ্চ উপায়ে সহায়তা করেছিলেন, তবে তিনি যদি পুতিন এবং রাশিয়াকে এই জাতীয় বা অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ে সত্যই হুমকি দিয়েছিলেন, তবে পুতিন কোনও কিছুতেই একমত হতে পারেন। এটি একটি চুক্তি হবে যা যুদ্ধবিরতি হবে।

তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি শান্তির চেয়ে ট্রাম্পের নোবেল শান্তি পুরষ্কার সম্পর্কে আরও বেশি।

“এবং এটি সম্ভব যে গ্রাহাম আমাকে কেবল বা আমাকে বলেছে, বরং ট্রাম্প নিজেই যে” আপনি যদি চান তবে আপনি যুদ্ধ শেষ করতে পারেন এবং বছরের শেষের দিকে নোবেল পুরষ্কার জিততে পারেন। “

আলাস্কার উপর ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে দেখা: যা জানা যায়

ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কার আঙ্কোরজে ১ 16 আগস্ট আলাস্কায় আলাস্কায় 3 থেকে 3 এ একটি শীর্ষ সম্মেলন কাটিয়েছিলেন, এটি প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল – এটি তাদের দীর্ঘতম কথোপকথন। আমেরিকান নেতার মতে, বৈঠকটি “উত্পাদনশীল” ছিল এবং তারা অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল, তবে “প্রত্যেকে পুরোপুরি একমত হয়নি”, সুতরাং “এখনও কোনও চুক্তি নেই।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন যে তিনি শীঘ্রই ন্যাটো প্রতিনিধিদের সাথে ফোন করবেন, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং অন্যদের সাথে থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হন।

ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন যে আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনে প্রায় একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখন জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে একটি বৈঠক তার অংশগ্রহণের সাথে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, “এখন সবকিছু জেলেনস্কির হাতে রয়েছে – তিনি আলোচনার জন্য সক্ষম হবেন কিনা। জেলেনস্কি, পুতিন এবং আমার মধ্যে একটি সভা আয়োজন করা হবে।”

16 আগস্ট সকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনীয় সহকর্মী জেলেনস্কির সাথে টেলিফোন কথোপকথন করেছিলেন। বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় নেতা এতে অংশ নিয়েছিলেন। কথোপকথনের সময়, জেলেনস্কি এই সোমবার, 18 আগস্ট ওয়াশিংটন সফরের ট্রাম্পের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

ট্রাম্প বলেছিলেন যে আলাস্কার পুতিনের সাথে আলোচনার পরে এবং জেলেনস্কি এবং ইইউ নেতাদের সাথে কথোপকথনের পরে দলগুলি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায়টি ছিল অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি ছাড়াই অবিলম্বে একটি শান্তি চুক্তি শেষ করা।

জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ইতালি এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানরা আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করার পরে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে একটি যৌথ বিবৃতি প্রস্তুত করেছিলেন।



