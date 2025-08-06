এই গ্রীষ্মে একটি ‘মাংস খাওয়ার’ জীবাণু বৃদ্ধি পাচ্ছে

একটি ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ যা “মাংস খাওয়ার” রোগের কারণ হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বড় সমস্যা হয়ে উঠছে-এবং জলবায়ু পরিবর্তন কমপক্ষে আংশিকভাবে দোষারোপ করা।
উপসাগরীয় উপকূল এবং পূর্ব সমুদ্র সৈকত বরাবর বেশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে স্বাভাবিকের তুলনায় উচ্চতর রিপোর্ট করেছে ভাইব্রিও ভলনিফিকাস এই গ্রীষ্মে মামলা এবং মৃত্যু। গত সপ্তাহে, উদাহরণস্বরূপ, লুইসিয়ানা স্বাস্থ্য বিভাগ জারি এর বর্ধিত প্রতিবেদনের কারণে বাসিন্দাদের একটি সতর্কতা ভি। ভলনিফিকাস। বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেখান যে হালকা শীত এবং গরম গ্রীষ্মগুলি উষ্ণ জলে আগের তুলনায় এই ব্যাকটিরিয়াকে আরও সহজেই বিকশিত হতে দিচ্ছে।
“উপকূলে আমরা সংগ্রহ করা প্রতিটি জলের নমুনা এখন কিছু ধরণের রয়েছে ভাইব্রিও। দুই দশক আগে এটি সত্য ছিল না, “উত্তর ক্যারোলিনা-চ্যাপেল হিলের ইউনিভার্সিটি অফ মেরিন সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউটের একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট রাহেল নোবেল, বলেছি স্থানীয় আউটলেট রাল সোমবার। উত্তর ক্যারোলিনা 59 টি রিপোর্টের ঘটনা দেখেছে ভি। ভলনিফিকাস আরএল দ্বারা উদ্ধৃত স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুসারে 31 জুলাই পর্যন্ত একটি মৃত্যু – এটি 5 বছরে দেখা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মিডসামার টোল।
ভি। ভলনিফিকাস মানুষের মধ্যে কলেরা সৃষ্টি করে এমন ব্যাকটিরিয়ার একটি আত্মীয়। এটি উষ্ণ সমুদ্রের জল বা ব্র্যাকিশ জলে পাওয়া যায় এবং সাধারণত খোলা কাটগুলির মাধ্যমে বা কাঁচা শেলফিশ গ্রহণের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ক্ষত সংক্রমণ একটি জীবন-হুমকির শর্ত ট্রিগার করতে পারে নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিসযা দ্রুত ক্ষতটিকে ঘিরে ত্বক এবং টিস্যুগুলি বন্ধ করে দেয় (যদিও এই ক্ষয়টি খাওয়া মাংসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, ব্যাকটিরিয়া নিজেরাই আমাদের ত্বককে খাওয়ায় না)।
প্রায় 150 থেকে 200 কেস ভি। ভলনিফিকাস হয় রিপোর্ট রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলিতে বার্ষিক, তবে এটি প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একটিকে হত্যা করতে পারে যারা এটি ধরে রাখে, কখনও কখনও কয়েক দিনের মধ্যে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান প্রমাণ রয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিসীমা বাড়ছে। একটি 2023 অধ্যয়ন পাওয়া গেছে পূর্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রিপোর্ট করা কেসগুলি 1988 থেকে 2018 পর্যন্ত আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, উদাহরণস্বরূপ। তাপ তরঙ্গ এবং হারিকেনের মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলিও সংক্রমণের স্পাইক চালাতে পারে। ফ্লোরিডা অভিজ্ঞ গত বছর ৮২ টি মামলার রেকর্ড সর্বোচ্চ, অনেকে হারিকেন হেলিনের পরে পৌঁছেছিলেন।
ফ্লোরিডা আছে শুধুমাত্র দেখা 13 ভি। ভলনিফিকাস 2025 সালে কেস এবং চারটি মৃত্যু, এর স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। অন্যান্য অঞ্চলগুলি অবশ্য একটি আপটিক দেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, লুইসিয়ায় এখন পর্যন্ত ১ cases টি মামলা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থরা হাসপাতালে ভর্তি এবং চারজন মারা গিয়েছিল – ফলস্বরূপ টোলের উপরে। পূর্ববর্তী দশকে, রাজ্যটি এক বছরে গড়ে সাতটি মামলা এবং একটি মৃত্যু দেখেছিল ভি। ভলনিফিকাস।
এই “মাংস-খাওয়া” সংক্রমণগুলি অদূর ভবিষ্যতের জন্য একটি বিরল ঘটনা হিসাবে থাকবে তবে জলবায়ু পরিবর্তন এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলির মতো কারণগুলি এগুলিকে আরও সাধারণ করে তুলবে। সুতরাং এই ব্যাকটিরিয়াগুলি বহনকারী জলে আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি সুপারিশ করে যে আপনি যদি কোনও খোলা কাট খেলাধুলা করেন তবে আপনি লবণ বা ব্র্যাকিশ জল এড়িয়ে চলুন, উদাহরণস্বরূপ, বা কমপক্ষে আপনি পানিতে নামার আগে জলরোধী ব্যান্ডেজ পরেন। আপনার এই জল বা কাঁচা সামুদ্রিক খাবারের সংস্পর্শে থাকা কোনও কাটগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এবং যদি আপনি এই এক্সপোজারগুলির পরে আপনার কাটগুলির চারপাশে ক্রমবর্ধমান ত্বকের সংক্রমণ বিকাশ করেন তবে আপনার তাত্ক্ষণিক চিকিত্সা যত্ন নেওয়া উচিত, যেহেতু নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিস দ্রুত অগ্রগতি করতে পারে এবং চিকিত্সা না করা হলে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।