এই গ্রীষ্মে জোনাথন কুমঙ্গা থেকে পিভট করার জন্য যোদ্ধাদের ‘অসম্ভব’
গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স 22 বছর বয়সী ফরোয়ার্ড জোনাথন কুমিংয়ের সাথে অচলাবস্থায় আটকে আছেন।

প্রাক্তন লটারি পিক একটি সীমাবদ্ধ ফ্রি এজেন্ট, তবে এনবিএর চারপাশে তার বিকল্পগুলি অন্বেষণ করে ওয়ারিয়র্সের সাথে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে কোনও তাড়াহুড়ো করে না।

কুমিঙ্গা অফসিসনের সময় শিকাগো বুলস, স্যাক্রামেন্টো কিংস এবং ফিনিক্স সানসের কাছ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এনবিএর বেস বছরের ক্ষতিপূরণ বিধি নেভিগেট করা অবিশ্বাস্যরূপে একটি সাইন-অ্যান্ড-ট্রেড তৈরি করেছেন, এ কারণেই গোল্ডেন স্টেট এমন একটি চুক্তি অন্বেষণ করবে যা বুলসের জোশ গিদির জন্য কুমিংকে অদলবদল করবে।

এনবিএ ইনসাইডার জ্যাক ফিশারের মতেওয়ারিয়র্সের গিডির প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে। তবুও, বেস বছরের ক্ষতিপূরণ বিধি মূল ভূমিকা পালন করে কোনও চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোনও সুস্পষ্ট রুট বলে মনে হয় না।

স্টেইন লাইন নিউজলেটারের মাধ্যমে ফিশার রিপোর্ট করেছেন, “গিডিতে গোল্ডেন স্টেটের আগ্রহ আসল।” “… আমাকে বলা হয়েছে যে যোদ্ধারা গিদির দক্ষতার মূল্য অবিরত রাখছেন এবং অস্ট্রেলিয়ান পয়েন্ট গার্ডের প্রতিনিধিত্বের প্রতি তাদের আগ্রহ জানিয়েছেন। এই জাতীয় ব্যবসায়ের পক্ষে কেবল একটি সম্ভাব্য পথ হিসাবে দেখা যায় না … এখনই নয়। বেস-বছর ক্ষতিপূরণ ইস্যু এমনকি কেবলমাত্র সীমিত বেতন-ম্যাচিং এবং বহির্গামী খেলোয়াড়ের নমনীয়তা অর্জনের আগেই এটি চ্যালেঞ্জিং করে তোলে যে গোল্ডেন স্টেট বর্তমানে রয়েছে।”

একটি সাইন-অ্যান্ড ট্রেডে গিদি অর্জন করা যোদ্ধাদের জন্য একটি বিশাল আকারের পাইভট হবে। তারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি নতুন চুক্তি দিয়ে কুমিংয়ের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে ব্যয় করেছে।

যাইহোক, অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই যে গিদি কুমিঙ্গার সাথে বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তারা অর্জন করতে পারে এমন সেরা প্রতিভা হবে। তদুপরি, তিনি ওয়ারিয়র্সের ঘূর্ণনের মধ্যে একটি শক্তিশালী ফিট হয়ে উঠবেন এবং সম্ভাব্যভাবে পরবর্তী পাঁচ থেকে দশ বছরের অ্যাঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। সমস্যাটি হ’ল বুলসও তাকে দেখেন।

শিকাগো এবং গোল্ডেন স্টেট এই গ্রীষ্মে একটি সীমাবদ্ধ ফ্রি এজেন্ট তাদের যোগ্যতা অফার কালি দেখার ঝুঁকিতে রয়েছে, যা উভয় দলের জন্য একটি বিপর্যয় হবে। কুমিঙ্গা এবং গিদি পরিবর্তনের জায়গাগুলি দেখতে পেত এমন একটি পদক্ষেপটি বোধগম্য হতে পারে, বিশেষত যদি বুলগুলি কোবি হোয়াইটের উপরে থাকে।

তবুও, এই চুক্তিটি বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম, যার অর্থ বুলস এবং যোদ্ধাদের তাদের নিজ নিজ মুক্ত এজেন্টদের ভবিষ্যতকে স্থিতিশীল করতে তারা যা কিছু করতে পারে তা করতে হবে। অন্যথায়, কুমিঙ্গা এবং গিদি পরের গ্রীষ্মে বিভিন্ন দলে শেষ হতে পারে, তাদের বর্তমান স্কোয়াডগুলি বিনিময়ে কিছুই না রেখে।



