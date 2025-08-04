এই গ্রীষ্মে মার্ডারবট দেখার জন্য আপনার কেন সময় করা উচিত তা এখানে

সাই-ফাই এবং কমেডি এর অনুরাগী হিসাবে, এটি কোনও মস্তিষ্কের হওয়া উচিত ছিল যে আমি এই বসন্তের অ্যাপল টিভি+ শো মার্ডারবটের প্রেমে পড়েছি।
মার্থা ওয়েলসের একটি বইয়ের সিরিজের উপর ভিত্তি করে, এই শোটি একটি দুর্বৃত্ত সেকুনিট অনুসরণ করে, একটি রোবটকে মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে লোকদের রক্ষা করার জন্য।
শোয়ের প্রাথমিক ফোকাস হ’ল এটি এমন সম্পর্ক যা এটি মানুষের গোষ্ঠীর সাথে তৈরি হয় যা যত্ন নেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয় এবং এটি কীভাবে এটি তার নিজস্ব পরিচয় আবিষ্কার করে।
আপনি যদি এমন একটি শো খুঁজছেন যাতে প্রচুর পরিমাণে হৃদয় রয়েছে পাশাপাশি প্রচুর হাসি রয়েছে তবে আপনার মরসুম 2 ড্রপের আগে একেবারে সুর করা উচিত।
মার্ডারবট সম্পর্কে কী মনে রাখবেন
সত্যি কথা বলতে কি, কয়েকটি কারণে শোতে উঠতে আমার কিছুটা সময় লেগেছে।
প্রথমত, শোয়ের বিপণন শীর্ষস্থানীয় হিসাবে আলেকজান্ডার স্কারসগার্ডের ভূমিকাকে ঠেলে দেয়।
তবে যুক্তিযুক্তভাবে, পুরো শো জুড়ে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে অনন্য চরিত্রগুলির সংমিশ্রণ কাস্টটি এটি যা এটি তৈরি করে।
এছাড়াও, আমি স্বীকার করব যে আলেকজান্ডার স্কারসগার্ড সম্পর্কে আমার ধারণাটি মূলত উত্তরসূরীর উপর তাঁর অতিথি অভিনীত ভূমিকা থেকে এসেছে, তাই আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে তিনি কোনও কৌতুকের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পক্ষে কতটা উপযুক্ত হবে।
তবে আমার অবাক করে দিয়ে, তিনি মার্ডারবোটে তার অভিনয় দিয়ে এটিকে হত্যা করেন।
শোয়ের আরেকটি দিক যা কিছুটা অভ্যস্ত হতে লাগে তা হ’ল আখ্যান সুর।
বেশিরভাগ শোয়ের জন্য, মার্ডারবট দর্শকদের তাঁর চিন্তার প্রক্রিয়াটি দেখার জন্য তাঁর নিজের চিন্তাভাবনাগুলি বর্ণনা করছেন। এটি আপনার কাছ থেকে জো গোল্ডবার্গের মতো।
প্রথমদিকে, পুরো শো জুড়ে সরাসরি সম্বোধন করা বন্ধ ছিল, তবে গল্পটি র্যাম্প হওয়ার সাথে সাথে আখ্যানের সুরটি ক্রমশ আকর্ষক হয়ে উঠেছে।
মার্ডারবোটের বিশ্বে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগে।
যে কোনও সাই-ফাই শো সহ, ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং গল্পটি বোঝার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।
আপনি যদি শোটি বিস্তৃত জগতকে সেট আপ করার সময় যদি আপনি আটকে থাকেন তবে এটি মূল্যবান হবে!
আমি মার্ডারবট সম্পর্কে যা পছন্দ করি
মার্ডারবট হ’ল সেই শোগুলির মধ্যে একটি যা সংবেদনশীল মারার ক্ষেত্রে যখন এটি একটি কৌতুক হিসাবে বিল দেওয়া হয় তখনও তার ঘুষি টানতে পারে না।
পুরো শো জুড়ে, দর্শকরা মার্ডারবট এবং সংরক্ষণ জোটের লোকদের সম্পর্কে আরও শিখেন।
শোটি দুর্দান্তভাবে তৈরি করা দুটি সহায়ক চরিত্র হ’ল ডাঃ মেনসাহ এবং ডাঃ গুরাথিন, যারা দুজনেই এর পরিচয় আবিষ্কার সম্পর্কে মার্ডারবট পাঠ শেখায়।
পরিবর্তে, তারা প্রেম এবং মঙ্গল সম্পর্কে পাঠও শিখেন।
আমি অস্পষ্ট থাকার চেষ্টা করছি কারণ এই চরিত্রগুলি বাড়ার অভিজ্ঞতাটি শোয়ের একটি বিশেষ অংশ যা আমি কারও কাছ থেকে দূরে নিতে চাই না।
আমি কেবল এটিই বলতে পারি যে মরসুমের সমাপ্তির পরে আমি একেবারে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিলাম (এই মুহুর্তে, আমি যে কেউ এটি নীচে মন্তব্য করতে দেখেছি তার জন্য অনুরোধ করছি যাতে আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলতে পারি)।
এছাড়াও, আমি পছন্দ করি যে অনুষ্ঠানটি কতটা অবিস্মরণীয়ভাবে কৌতুকপূর্ণ।
এই ভবিষ্যত সাই-ফাই ওয়ার্ল্ডের চরিত্রগুলি প্রায়শই সেই বাক্সগুলিতে ফিট করে না যা আসল বিশ্ব প্রায়শই লোকদের মধ্যে প্যাক করার চেষ্টা করে।
প্রকৃতপক্ষে, পিন-লি, রতি এবং আড়াদের মধ্যে বহুবিবাহ সম্পর্ক শোটির অন্যতম বিনোদনমূলক অংশ ছিল।
আমি পছন্দ করি মার্ডারবোটের আর একটি অংশ হ’ল এটি ক্যাম্পি শো হিসাবে কতটা ঝুঁকছে যা নিজেকে মজা করতে দেয়।
ইন-ইউনিভার্সি সাবান নাটক অভয়ারণ্য মুনের ক্লিপগুলির সাথে এটি সবচেয়ে ভাল দেখা যায়, যেখানে স্টার ট্রেক-এস্কে চরিত্রগুলি নাটকীয়, ওভার-দ্য টপ স্টোরিলাইন রয়েছে।
প্লাস, জন চোকে সায়েন্স-ফাই মিডিয়ায় অন্য টুকরোতে দেখার বিষয়ে কে অভিযোগ করতে পারেন?
আপনি যদি মার্ডারবট দেখার বিষয়ে বেড়াতে থাকেন তবে আশা করি এই নিবন্ধটি আপনাকে শোটি একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছে!
আপনার যদি আরও কোনও দৃ inc ়প্রত্যয়ী প্রয়োজন হয় তবে নীচের মন্তব্যে চ্যাট করুন।
এই নিবন্ধটি উপভোগ করেছেন? আমাদের সায়েন্স-ফাই শো সম্পর্কে লিখতে সহায়তা করুন!
একটি মন্তব্য ফেলে দিন বা এটি ভাগ করুন – এটি নিখরচায়, বেদনাদায়ক এবং স্বাধীন টিভি কভারেজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।
