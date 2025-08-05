“এই ট্যান? এটি জেনেটিক”: নতুন বিজ্ঞাপন সিডনি সুইনির সাথে বিতর্কে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

“এই ট্যান? এটি জেনেটিক,” অভিনেতা গ্যাভিন ক্যাসালেগনো বলেছেন, যিনি “গ্রীষ্মের রাজা” শিরোনামে একটি নতুন পানীয় প্রচারের জন্য নতুন ডানকিন ডোনটস প্রচারে অভিনয় করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এই বাণিজ্যিক প্রবর্তনটি সিডনি সুইনির সাথে আমেরিকান ag গলের ঘোষণার দ্বারা উত্থাপিত বিতর্কের সাথে যোগ দেয়, যার বিরুদ্ধে “ইউজেনিক্স এবং হোয়াইট আধিপত্য” রক্ষার অভিযোগ করা হচ্ছে।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ভাগ করা ভিডিওতে সিরিজের নায়ক গ্রীষ্ম যে আমার জীবন বদলেছে কমলা রিফ্রেশমেন্ট পান করার সময় এটি পুলের মাধ্যমে উপস্থিত হয়। “আমি সবেমাত্র আমার রঙ বিশ্লেষণের ফলাফল পেয়েছি। কেবল অনুমান করুন? গোল্ডেন গ্রীষ্ম, আক্ষরিক অর্থে!” তিনি ঘোষণা করেন, প্রচারিত গোল্ডেন আওয়ার ড্রিঙ্কের নাম দিয়ে একটি পাং তৈরি করছেন।
এবং অবিরত: “আমি এড়াতে পারি না। আমি যখনই একটি ডানকু ‘সোনার সময় পান করি, এটি সূর্যের মতো। সুতরাং আপনি যদি এই রিফ্রেশমেন্টগুলি পান করেন তবে আমি গ্রীষ্মের রাজা হয়ে উঠব?”
আমেরিকান ডোনাট সংস্থা ডানকিন ডোনটসের বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন সিডনি সুইনির সাথে বিতর্কিত আমেরিকান ag গল ঘোষণার সাথে যুক্ত হওয়ার খুব বেশি দিন হয়নি, যেখানে অভিনেত্রী “সিডনি সুইনিয়ের দুর্দান্ত জিন রয়েছে” এই বাক্যটি দিয়ে পোজ দিয়েছেন) সর্বোত্তম জিন রয়েছে)। প্রচারে, “জিন” শব্দটি স্ক্র্যাচ করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে জিন্স (গঙ্গা প্যান্ট)।
এই ঘোষণাটি ব্যবহারকারীদের সাথে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রতিক্রিয়াটিকে তর্ক করার জন্য পরিচালিত করে যে এটি “সাদা আধিপত্য”, “নাৎসি প্রচার” এবং “ইউজেনিক্স” এর একটি ধারণা। এবং একই প্রশ্নটি ডানকিন ডোনটসের কাছে উত্থাপিত হচ্ছে: “কেন বিজ্ঞাপনগুলি হঠাৎ করে জেনেটিক্সে এতটাই আচ্ছন্ন?” টিকটোক প্রকাশনায় একজন ব্যবহারকারীকে মন্তব্য করেছেন। অন্য একজন ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেছিলেন যে “জেনেটিক্সের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি পানীয়” কী নিয়ে যায়।
এমনকি এমনরাও আছেন যারা ডানকিন বয়কটের কাছে আবেদন করেন। “যেহেতু আমরা স্টারবাকস বা ডানকিনের মতো ইউজেনিক/গণহত্যা সংস্থাগুলির পরিবর্তে স্থানীয় সংস্থাগুলি, আমাদের সম্প্রদায়কে সমর্থন করি না? আমরা যখন সকলেই কোটিপতি সমর্থন না করে একে অপরকে সমর্থন শুরু করি তখন আমরা একটি সত্য পরিবর্তন দেখতে পাব,” একজন ব্যবহারকারীকে উত্সাহ দেয়।
যাইহোক, অন্যরা একটি রসিকতা খুঁজে পায় এবং এমন কি এমনকি যারা দুটি বিজ্ঞাপনের প্রশংসা করেন, যা এখনও প্রকাশিত হয় – আমেরিকান ag গল জানেন যে তিনি বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করতে চান না এবং ডানকিন এখনও প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন না। “আমি ডানকিন ডোনটসের মধ্য দিয়ে যাব এবং আমেরিকান ag গল গঙ্গা প্যান্ট নেব,” মন্তব্য করেছেন টিকটোকার।
“আমার জিন্স হলুদ”
প্রচারগুলি যেমন হাস্যরসের উপাদান হিসাবে কাজ করে প্রভাবশালী আমেরিকান টিফানি ফং যিনি আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনের একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি বলেন “আমার জিন্স হলুদ” (আমার গঙ্গা প্যান্ট হলুদবিনামূল্যে অনুবাদে) এবং চপস্টিক সহ একটি চাল প্যাকেজ খেতে দেখা যায়। “আমার বাবা এবং তাদের বাবা -মায়ের আগে তাদের আগে আমার পিতামাতার দ্বারা সংক্রমণ, আমার জিনগুলি হলুদ”, এখানে “জিন্স” এবং “জিন” এর মধ্যে শাস্তি তৈরি করে, ভিডিওটিকে “আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনের এশিয়ান সংস্করণ” হিসাবে নামকরণ করে।
টিফানি ফং, যা প্রভাবশালী ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিশেষজ্ঞ, গত বছর, যখন মিডিয়া মনোযোগ অর্জন করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তিনি জানিয়েছিলেন যে যুবতী মহিলা তার এক সন্তানের মা হওয়ার জন্য ইলন কস্তুরীর একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন – এখনও পর্যন্ত 14 শিশু পরিচিত। সেই সময়, টেসলার মালিক সবেমাত্র এক্স -তে ফংকে অনুসরণ করেছিলেন এবং ক্রমাগত প্রকাশনাগুলিতে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন প্রভাবশালী। কথিত অস্বীকার করার পরে, তিনি আর অনুসরণ করবেন না।
বিতর্কের মাত্রা সত্ত্বেও, গ্যাভিন ক্যাসালেগনো এবং সিডনি সুইনি উভয়ই নীরব রয়েছেন। অভিনেত্রী ছিলেন রবিবার, 3 আগস্ট, প্রিমিয়ারে আমেরিকাএকই দিনে জানা গিয়েছিল যে তিনি রিপাবলিকান পার্টি বৈদ্যুতিক – যদিও তিনি রাজনীতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ না করার জন্য পরিচিত (বা তিনি অভিনয় করেছেন সিরিজ এবং চলচ্চিত্রের বাইরে কোনও থিম)।
ডোনাল্ড ট্রাম্প সুইনার প্রতিরক্ষা করার আগে খুব বেশি দিন হয়নি। সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “রিপাবলিকান যারা লোকের সংখ্যা দেখে আমি অবাক হব। এবং বলেছিলেন, “সিডনি সুইনি যদি নিবন্ধিত রিপাবলিকান হন তবে আমি মনে করি তার বিজ্ঞাপনটি দুর্দান্ত।”
এছাড়াও ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেডি ভ্যানস, “ডেমোক্র্যাটস” এর বিরুদ্ধে ফিরে যাওয়ার এবং “আমেরিকার সমস্ত সুন্দরী মহিলা” সুরক্ষার সুযোগ নিয়েছিলেন। এবং ঘোষণা, দ্বারা উদ্ধৃত অভিভাবক: “বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটরা বেসিক আমেরিকান জীবনের প্রতি শত্রুতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।”
সেলিব্রিটিদের সাথে রাজনীতিবিদদের সংযোগ নতুন নয় এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন প্রচারে কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প হলিউডে কে আরও বেশি সমর্থন অর্জন করেছে তা দেখার জন্য নিজেকে বিতর্ক করেছিলেন। যদিও ডেমোক্র্যাটের ভারী সমর্থক ছিলেন, বিয়োনস, ওপরাহ বা টেলর সুইফ্টের সাথে, অন্যান্য সেলিব্রিটিরা রিপাবলিকান এমনকি এমনকি রাজনৈতিক বর্ণালী পরিবর্তন করেও উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন। এটি ছিল ক্যাটি পেরি, কিম কারদাশিয়ান বা গোয়েন স্টেফানির ক্ষেত্রে।
সিডনি সুইনি এখনও অবধি নীরব সমর্থক ছিলেন, তবে ২ 27 বছর বয়সে তিনি হলিউডের অন্যতম মিডিয়া অভিনেত্রী, সিরিজের মতো অভিনয় করেছেন ইউফোরিয়া বা সাদা পদ্ম। এবং, বিজ্ঞাপনের দিক থেকে, এটি সর্বত্রই রয়েছে, কোনও ভাঁজ মোবাইল ফোন, গঙ্গা প্যান্ট বা সৌন্দর্য পণ্য প্রচার করা, পাশাপাশি আপনার নিজের, কখনও কখনও বিতর্কিত পণ্য চালু করা হোক।
এটি ছিল তাদের নিজস্ব স্নান বা থেকে নোংরা জল দিয়ে তৈরি সাবানের ক্ষেত্রে অন্তর্বাস জেফ বেজোস স্পনসর করেছেন, যিনি বন্ধু হিসাবে পরিচিত – তিনি ভেনিসে জুনের শেষের দিকে লরেন সানচেজের সাথে অ্যামাজন কোটিপতিদের বিয়ে করেছিলেন। অভিনেত্রীর যৌনতার কারণে প্রকল্পগুলি সমালোচিত হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত তারা তাদের বাতিল হওয়ার কারণ হয়নি।