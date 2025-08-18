এই তিনটি খাবার প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে

মহাকাশে বিভিন্ন ভাইরাসের বিস্তার এবং সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রবণতা, দেহের অনাক্রম্যতা হ্রাস পেয়েছে এবং শরীরের অনাক্রম্যতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে বেশি অনুভূত হয়।
তবে বিভিন্ন ধরণের বড়ি এবং ওষুধ এবং মাল্টিভিটামিনগুলি এই ত্রুটিটির ক্ষতিপূরণ দিতে এবং শরীরকে সুরক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে 5 টি স্বাস্থ্যকর শুকনো ফল রয়েছে যা শরত্কাল এবং শীতের ডায়েটের জন্য প্রয়োজনীয়।
বাদাম
বাদামগুলি স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ প্রোটিন সমৃদ্ধ, ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন, বিশেষত ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো খনিজগুলি। এই বাদামগুলি খাওয়া আপনার দেহের অনাক্রম্যতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে এবং বাদামে ফাইবারের উপস্থিতি বিপাক (বিপাক) উন্নত করতে সহায়তা করে।
তারিখ
তারিখগুলি একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি এবং শক্তির একটি ভাল উত্স। এই মিষ্টি ফলের মধ্যে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং তামার মতো প্রয়োজনীয় খনিজ রয়েছে। তারিখগুলি একটি নাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বা মসৃণ এবং মিষ্টান্নগুলির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
কিসমিস
কিসমিস বা শুকনো আঙ্গুর আয়রন, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলিতে বেশি থাকে। কিসমিসগুলি ওটমিল, দই বা প্রাকৃতিক প্যাস্ট্রিগুলির জন্য বেকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।