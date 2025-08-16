এই দ্রুত খেজুর-স্ক্যানিং স্মার্ট লকটি কোনও জেডি মাইন্ড ট্রিক নয়

আমি স্মার্ট লকগুলি পছন্দ করি এবং ঘৃণা করি। একদিকে, আমি আমার কীগুলি ভুলে গেলেও বা আমি দূরে থাকাকালীন জিনিসগুলি লক হয়ে গেছে তা নিশ্চিত করার পরেও এটি আমার বাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়া একটি অনস্বীকার্য আচরণ। তবে অন্যদিকে, মৃত ব্যাটারি, বগি সফ্টওয়্যার এবং ফিনিকি ওয়্যারলেস সংযোগগুলি সেই সুবিধাটি বাষ্পীভূত করতে পারে, আমাকে আমার বারান্দায় আটকে রেখেছিল, একটি ডেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরে আমার আঙুলটি ছুরিকাঘাত করে বা একটি স্মার্ট লকের উপরে আমার ফোনটি দোলা দেয় যার এনএফসি পাঠক কেবল প্রতিক্রিয়া জানায় না। খেজুর-স্ক্যানিং, ওয়াই-ফাই-সংযুক্ত টিসিএল ডি 2 প্রোঅন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে সস্তা টিভিগুলির জন্য আরও পরিচিত কোনও সংস্থার কাছ থেকে একটি নতুন স্মার্ট লক, প্রায় পুরোপুরি সেই বিরক্তিকর অভিজ্ঞতাটি সরিয়ে দেয়।
ডি 2 প্রো সাম্প্রতিক কয়েকটি স্মার্ট লকগুলির মধ্যে একটি এবং টিসিএল নিজেই দ্বিতীয়টি, যা আপনার হাতকে নিকট-ইনফ্রারেড আলো দিয়ে ব্লাস্ট করে, এতে রক্তনালীগুলির অনন্য প্যাটার্নটি পড়ে কাজ করে। যদি এটি ডি 2 প্রো -তে সঞ্চিত কোনও শিরা প্যাটার্নের সাথে ম্যাচ হয় তবে এটি আনলক করবে এবং আপনাকে প্রবেশ করবে T টিসিএল বলছে স্ক্যানারটি 99.9999% নির্ভুল এবং এটি একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের চেয়ে আরও সুরক্ষিত কারণ রক্তনালীগুলি ত্বকের নীচে থাকে। লকটিতে “প্রাণবন্ত সনাক্তকরণ” বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা এটি কেবল জীবিত হাতের সাথে কাজ করে – তাই আপনার বাড়িতে প্রবেশের জন্য কেউ স্ক্যানারের সামনে আপনার মৃত হাতটি ফ্লপ করতে পারে না। সর্বোপরি, এই বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণের ডেটা ডিভাইসটিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং স্মার্ট লকটিতে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি না তা কাজ করে।
টিসিএল ডি 2 প্রো স্মার্ট লক
ডি 2 প্রো হ’ল একটি ভবিষ্যত পাম-স্ক্যানিং স্মার্ট লক যা ডান দামের তবে সীমাবদ্ধ স্মার্ট হোম প্ল্যাটফর্ম সমর্থন রয়েছে।
পেশাদাররা
- বজ্রপাত-দ্রুত পাম-স্ক্যানিং অপারেশন
- আপনার দরজা আনলক করার ছয়টি উপায়
- অনুরূপ স্মার্ট লকগুলির তুলনায় সাশ্রয়ী মূল্যের
- অপসারণযোগ্য, ইউএসবি-সি সহ রিচার্জেবল ব্যাটারি
- সহজ ইনস্টলেশন
কনস
- বাক্সের বাইরে বগি ফার্মওয়্যার
- সমর্থন সমর্থন
- অ্যাপ্লিকেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন
- বর্তমান সংস্করণ অ্যাপল হোমকে সমর্থন করে না
- কী কার্ড ফোব অন্তর্ভুক্ত নয় (এখনকার জন্য)
- সীমাবদ্ধ কাস্টমাইজেশন এবং অটোমেশন বিকল্পগুলি
ব্যবহারিকভাবে বলতে গেলে, পাম শিরা স্ক্যানিংয়ে এখনও অন্যান্য বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণের প্রকারের মতো কিছু দুর্বলতা রয়েছে যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা মুখের স্বীকৃতি, তাই যদি আপনার হাতটি নোংরা বা গ্লাভ দিয়ে covered াকা থাকে তবে এটি কার্যকর হবে না। আমি এটির সাথেই বাঁচতে পারি, এবং টিসিএল মনে হয়েছে প্রযুক্তিটি পেরেক করার পাশাপাশি যে কেউ এখনই করতে পারে; ডি 2 প্রো আমার পিছনের দরজাটি আনলক করার জন্য পরীক্ষার সময় নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করেছিল (এবং আমি যখন এটি করেছি তখন আমাকে চিজিলি হোলার “ওপেন তিল” করতে দিন)। যদি কেবল এটি নির্দিষ্ট আপস নিয়ে আসে না।
ব্রিজি ইনস্টলেশন, বগি সেটআপ
বক্স-চেহারার ডি 2 প্রো বিশেষভাবে আকর্ষণীয় বা অপ্রচলিত নয়-যদিও বাইরের অংশে কোনও কোণে দেখা হলে সাইবারট্রাক ভাইবগুলির একটি ঝাঁকুনি থাকে। পুরো ইউনিটটি টেকসই বোধ করে এবং এর লকিং ক্রিয়াটি মসৃণ। স্মার্ট লকটি আইপি 55 রেট করা হয়েছে, যার অর্থ এটা হওয়া উচিত ধুলা-প্রতিরোধী এবং জলের জেটগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম।
আপনি যদি কখনও কোনও ডেডবোল্ট লক, স্মার্ট বা অন্যথায় ইনস্টল করে থাকেন তবে ডি 2 প্রো কোনও সত্যিকারের অবাক করে না এবং আমার দরজায় আটকে থাকতে আমাকে প্রায় 15 মিনিট সময় নিয়েছিল। টিসিএলের ওয়েবসাইটে ডি 2 প্রো এর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ দরজার মাত্রাগুলি খুঁজে পাওয়া শক্ত, সুতরাং এর ইনস্টলেশন নির্দেশাবলী থেকে স্মার্ট লকের স্পেসিফিকেশনগুলি এখানে রয়েছে:
- ল্যাচ বোল্ট পরিধি: 24 মিমি (0.944 ইঞ্চি)
- ল্যাচ বোল্ট দৈর্ঘ্য: সামঞ্জস্যযোগ্য, 60 মিমি (2.36 ইঞ্চি) বা 70 মিমি (2.76 ইঞ্চি)
- ক্রস বোর (আপনার দরজা দিয়ে বড় গর্ত): 54 মিমি (2.12 ইঞ্চি)
টিসিএল হোম অ্যাপে সেটআপটি শারীরিকভাবে ডি 2 প্রো ইনস্টল করার চেয়ে কিছুটা বেশি পরিপূর্ণ ছিল। আমার ফোনটি ইস্যু ছাড়াই স্মার্ট লকের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং এর ওয়াই-ফাই সংযোগটি কনফিগার করতে আমার কোনও সমস্যা হয়নি। (যদিও পাম স্ক্যানিংয়ের মতো জিনিসগুলির জন্য ওয়াই-ফাই প্রয়োজনীয় নয়, এটি অ্যাপ এবং স্মার্ট হোম নিয়ন্ত্রণের জন্য-এটি আরও পরে)। তবে তারপরে অ্যাপটি আমাকে স্মার্ট লকের ফার্মওয়্যারটি আপডেট করার জন্য বার বার অনুরোধ জানায়, আমি চেষ্টা করার সময় সম্ভবত এটি প্রয়োগ না করে।
ডি 2 প্রোও হাজির আমি যখন আমার খেজুর নিবন্ধন করার চেষ্টা করেছি তখন ব্যর্থ হতে। আমি বলছি এটি উপস্থিত হয়েছিল, কারণ আমি চেষ্টা ছেড়ে দেওয়ার পরে, আমি দেখতে পেলাম যে স্মার্ট লকটি প্রতিটি প্রচেষ্টা ঠিক সূক্ষ্মভাবে নিবন্ধিত করেছে। অবশেষে, ফার্মওয়্যার আপডেটগুলি পেরিয়ে গেছে এবং আমি পাম-স্ক্যান রেজিস্ট্রেশনের সময় ত্রুটি বার্তাগুলি পাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।
ভবিষ্যতের তরঙ্গ
ডি 2 প্রো ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে আনলক করা যেতে পারে। স্মার্ট লকের সামনে আপনার খেজুরটি aving েউয়ের পাশাপাশি, আপনি এটি একটি নম্বর প্যাড ব্যবহার করে আনলক করতে পারেন, একটি শারীরিক কী (এটি দুটি নিয়ে আসে), টিসিএল হোম অ্যাপের একটি বোতাম, গুগল হোম বা অ্যামাজন আলেক্সার মাধ্যমে এবং একটি কী কার্ড ফোব ব্যবহার করে যা আপাতত বাক্সে অন্তর্ভুক্ত নয়। টিসিএল এর মুখপাত্র উইল ব্রাইট আমাকে একটি ইমেইলে বলেছিলেন যে সংস্থাটি পরে স্মার্ট লক দিয়ে কার্ডটি প্রেরণ করার পরিকল্পনা করেছে এবং সেই প্রাথমিক ডি 2 প্রো মালিকরা যারা কার্ডটি পান নি তারা টিসিএলের হোম সিকিউরিটি গ্রাহক সমর্থনকে ইমেল করে একটি অনুরোধ করতে পারেন (ইমেল সুরক্ষিত)।
ডি 2 প্রো এর পাম শিরা প্রমাণীকরণের অংশটি সত্যই শোয়ের তারকা। আপনার হাতটি সঠিকভাবে অবস্থান করার জন্য একটি সামান্য শেখার বক্ররেখা রয়েছে, যা স্মার্ট লকের শীর্ষে স্ক্যানারের সামনে 4 থেকে 6 ইঞ্চির মধ্যে হওয়া দরকার। আপনি যখন মিষ্টি স্পটে থাকবেন তখন আপনি জানতে পারবেন কারণ আপনি দরজা আনলকিংয়ের তাত্ক্ষণিক সন্তুষ্টি পাবেন। (টিসিএল বলেছে যে এটি প্রমাণীকরণ করতে 0.3 সেকেন্ড সময় নেয়, যা আমার অভিজ্ঞতার সাথে ঠিক মনে হয়)) ডি 2 প্রো কাজ করবে না যদি আপনি গ্লাভস পরে থাকেন বা আপনার হাতগুলি ময়লা আবৃত থাকে তবে আমি যখন আমার হাতটি পানিতে ডুবে থাকি বা একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের স্যান্ডউইচ ব্যাগ দিয়ে covered েকে রাখি তখন আমাকে সনাক্ত করতে কোনও সমস্যা হয়নি।
আপনি যখন ডি 2 প্রো -এর কাছে যান, একটি ডোরবেল বোতামটি কীপ্যাডে আলোকিত করে। প্যাডটি আলতো চাপুন এবং আরও ব্যাকলাইটিং কোড এন্ট্রি এবং একটি লক বোতামের জন্য বৃহত, সহজ-ট্যাপ নম্বর প্রকাশ করে। টিসিএল এই স্মার্ট লকটির সাথে যেতে কোনও ডোরবেল চিম বিক্রি করে না, তবে এর অন্তর্নির্মিত স্পিকারটি ডিফল্টরূপে যথেষ্ট উচ্চস্বরে ছিল যে আমি এটি পরিষ্কারভাবে দুটি কক্ষ দূরে শুনতে পেলাম। আপনার দরজাটি আনলক করতে কোনও কোড প্রবেশ করার পরে আপনি লক বোতামটি আলতো চাপবেন, বা দরজাটি লক করতে এটি দীর্ঘ-চাপ দিন। আমি দীর্ঘ-প্রেস পছন্দ করি না, যা কাজ করতে যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নেয়-প্রায় তিন সেকেন্ড-যা আমি ভাবতে থাকি যে আমি বোতামটি মিস করেছি কিনা। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনি অ্যাপটিতে এটি টুইট করতে পারবেন না, তাই আপনি টিসিএল পরে পরিবর্তন না করে আপনি সেই লং-প্রেসের সাথে আটকে আছেন।
অভ্যন্তর থেকে, আপনি এর স্ট্যান্ডার্ড থাম্ব টার্ন বা তার পাশে বসে থাকা বোতামটি ব্যবহার করে ডি 2 প্রো লক বা আনলক করতে পারেন। এর উপরে, একটি স্লাইডিং কভারটি ডি 2 প্রো এর 10,000 এমএএইচ অপসারণযোগ্য ব্যাটারিটি লুকিয়ে রাখে যা স্মার্ট লকটিতে বা বাইরে থাকাকালীন ইউএসবি-সি এর মাধ্যমে রিচার্জযোগ্য এবং এটি অনেকটা একটি ছোট পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংকের মতো দেখায়। (আমি কি এটির সাথে আমার আইফোনটি চার্জ করার চেষ্টা করেছি? অবশ্যই আমি করেছি। এটি কি কাজ করেছিল? না, তবে এটি মজাদার হত))
টিসিএল দাবি করেছে যে ব্যাটারিটি চার্জে 10 মাস পর্যন্ত যেতে পারে, এবং যদিও আমি স্মার্ট লকটির সাথে এত দিন ব্যয় করতে পারি নি, এক সপ্তাহ পরে আমার ব্যাকডোর থেকে কয়েকবার যেতে এবং বাইরে যাওয়ার পরে, অ্যাপটি এখনও একটি “উচ্চ” চার্জ দেখায়। ব্যাটারি উদ্বেগযুক্তদের জন্য, ব্রাইট বলেছেন যে সংস্থাটি অ্যামাজনে অতিরিক্ত বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছে, যেমনটি এটি করে ডি 1 প্রো এবং ডি 1 সর্বোচ্চসেপ্টেম্বরে শুরু।
ডি 2 প্রো আরও স্মার্ট প্রয়োজন
আপনি যখন সমীকরণের অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ অংশে পৌঁছে যান তখন ডি 2 প্রো কিছুটা নীচে নেমে আসে। টিসিএল হোম অ্যাপটি বেশ কয়েকটি জিনিস ঠিকঠাক করে, যেমন আপনার দরজাটি লক করা বা আনলক করা হয়েছে, বা যখন কেউ ডোরবেলটি বাজছে তখন আপনাকে দ্রুত অবহিত করার মতো। এবং প্রতিক্রিয়া বন্ধ করার আগে আপনি ডি 2 প্রো আনলক করার জন্য সর্বাধিক সংখ্যক ব্যর্থ প্রচেষ্টা সেট করতে পারেন এবং এটি আবার শুরু করার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে। অ্যাপটিতে কখন, কীভাবে এবং কতবার আনলক করা হয়েছে তা যাচাই করার জন্য একটি শক্তিশালী “ইভেন্টের সংক্ষিপ্তসার” পৃষ্ঠাটিও রয়েছে এবং আপনার সন্তান, উদাহরণস্বরূপ, কোনও নির্দিষ্ট সময়ের পরে বাড়ি ফিরে না এসে দরজাটি খোলার জন্য তাদের কোড বা পাম ব্যবহার করে না থাকলে আপনাকে অবহিত করার একটি বিকল্প রয়েছে।
এগুলি থাকা দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি, তবে টিসিএল হোম অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে কোনও লকিং শিডিউল বা জিওফেন্সড অটোমেশন সেট আপ করতে দেয় না যা আপনি বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় আপনার দরজাটি লক করে। ডি 2 প্রো-তে একটি অটো-লক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনি দরজাটি আনলক করার পরে 10 থেকে 120 সেকেন্ড পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় ট্রিগার করতে পারেন, তবে এটি সময় ভিত্তিক এবং স্মার্ট লকটি দরজাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় সনাক্ত করার কোনও স্পষ্ট ক্ষমতা রাখে না, সুতরাং এটি দরজাটি খোলা দিয়ে ট্রিগার করতে পারে। এটি কোনও কিছুর চেয়ে ভাল, তবে অটো-লক সক্রিয় থাকাকালীন আমি সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে পছন্দ করি।
তুমি ক্যান আপনি যদি গুগল হোম বা আলেক্সার সাথে ডি 2 প্রোকে সংযুক্ত করেন তবে সময়সূচী এবং অন্যান্য অটোমেশনগুলি সেট আপ করুন – আমি উভয় দিয়েই চেষ্টা করেছি এবং এটি প্রত্যাশার মতো কাজ করেছে – তবে আপাতত, অন্যান্য স্মার্ট হোম প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য কোনও সমর্থন নেই। ব্রাইট আমাকে বলেছিল যে টিসিএলের পরে এই স্মার্ট লকটির একটি অ্যাপল হোম-নির্দিষ্ট সংস্করণ রয়েছে, তবে প্ল্যাটফর্মের মতো স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলিকে বিভক্ত করা ক্রমবর্ধমানভাবে এমন এক সময়ের ধাপে অনুভূত হয় যখন ম্যাটার স্ট্যান্ডার্ড, যা ডিভাইসগুলি কোনও বড় স্মার্ট হোম প্ল্যাটফর্মের সাথে কাজ করতে দেয়, আরও অনেকগুলি ডিভাইসে প্রদর্শিত হচ্ছে।
পদার্থের আরেকটি সুবিধা হ’ল স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজন যে ম্যাটার-সংযুক্ত ডিভাইসগুলি কোনও সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই স্থানীয় সফ্টওয়্যার নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে, এমন কিছু যা বর্তমানে ডি 2 প্রো-এর পক্ষে সম্ভব নয়। এটি কেবল গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কেবল আপনার ইন্টারনেট নীচে যাওয়ার সময় জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় না, তবে এটি স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলি ব্যবহার করতে স্নাপিয়ার করে তোলে। ব্রাইটের মতে, স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ টিসিএলের রোডম্যাপে রয়েছে তবে স্বল্পমেয়াদে, সংস্থাটির “টিসিএল হোম অ্যাপটি ইন্টারনেট বিভ্রাটের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে ডি 2 প্রো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার কোনও পরিকল্পনা নেই।” এটি বলেছিল, তিনি যোগ করেছেন যে “সমস্ত গ্রাহকের তথ্য সর্বাধিক গোপনীয়তার জন্য স্থানীয়ভাবে 100% সংরক্ষণ করা হয়।”
সাশ্রয়যোগ্যতা দিন জয়
আপনি যদি টিসিএল ডি 2 প্রো এর সফ্টওয়্যার এবং স্মার্ট হোম সামঞ্জস্যতার সাথে আমার কুইবলগুলি উপেক্ষা করেন তবে এটি এখনও একটি দুর্দান্ত স্মার্ট লক। That’s thanks to its lightning-fast palm-based authentication, which was rock-solid reliable the entire time I tested it, and as someone who is tired of swapping out AA batteries in my existing Aqara U100 and August smart locks, I love the way TCL handled the removable, rechargeable battery. ডি 2 প্রোও তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী 189 ডলারেও তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল 9 399 ইউফি ফ্যামিলক এস 3 সর্বোচ্চএকটি স্মার্ট লক যা একটি অন্তর্নির্মিত ভিডিও ডোরবেল এবং পদার্থের সামঞ্জস্যতাও রয়েছে।
ডি 2 প্রো-এর পাম শিরা-স্ক্যানিং বৈশিষ্ট্যটি ইন্টারনেটের জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয় না এই বিষয়টি মান প্রস্তাবকে আরও সহায়তা করে-যদি আপনি কেবল উইজার্ডের মতো আপনার লকের উপরে হাত তরঙ্গ করতে সক্ষম হতে চান এবং এটি যে কোনও বিষয়েই প্রতিক্রিয়া জানান (এটির ব্যাটারি চার্জ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া), এটি করার একটি সস্তা উপায়। তবে আপনার যদি এমন একটি স্মার্ট লক প্রয়োজন হয় যা আপনার স্মার্ট হোমের সাথেও সংহত হয় এবং আপনি ইতিমধ্যে গুগল হোম বা অ্যামাজন আলেক্সা ব্যবহার করছেন, আপনার নির্বাচিত প্ল্যাটফর্মটি আপনি কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা বিবেচনা করুন; বিষয় সমর্থন ব্যতীত, আপনি রাস্তায় একটি নতুন স্মার্ট লক কিনে আটকে যেতে পারেন, আপনি যদি জিনিসগুলি স্যুইচ করার সিদ্ধান্ত নেন।
তবুও, টিসিএল আমাকে নিশ্চিত করেছে যে আমি যে কোনও ভবিষ্যতের স্মার্ট লক কিনেছি তা অবশ্যই একটি পাম শিরা স্ক্যানার থাকতে হবে এবং এটি ডি 2 প্রো এর মতো দ্রুত কাজ করে। সম্ভবত এটি স্মার্ট লকগুলির মতো আকর্ষণীয় নয় যা আপনার স্মার্টফোনটি যখন কাছে আসছে তখন সনাক্ত করতে আল্ট্রা ওয়াইডব্যান্ড ব্যবহার করে এবং আপনি এমনকি এটি পাওয়ার আগে আপনার দরজাটি আনলক করে, তবে এটি অবশ্যই আরও মজাদার। এখন আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করবেন, তবে আমার দরজাটি আনলক করার সময় আমার পিতৃসত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং উচ্চস্বরে “ওপেন তিল” বলে চিৎকার করতে হবে।