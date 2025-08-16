এই পিক্সেল 10 গুজবটি কেবল স্যামসাং এবং ওয়ানপ্লাসের উপরে গুগলকে একটি প্রান্ত দিয়েছে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- সাম্প্রতিক গুজব এবং ফাঁস পরামর্শ দেয় যে পিক্সেল 10 সিরিজে চৌম্বক-ভিত্তিক কিউ 2 ওয়্যারলেস চার্জিং প্রদর্শিত হবে।
- এটি স্যামসাং, মটোরোলা এবং চার্জিং ক্ষমতাগুলিতে ওয়ানপ্লাসের উপরে গুগল পিক্সেলকে ভালভাবে অবস্থান করবে।
- বড় প্রশ্নটি হ’ল চার্জিংটি কত দ্রুত হবে এবং আইফোনের ম্যাগসেফের সাথে এটি কতটা নির্ভরযোগ্য হবে।
পিক্সেল 10 ফাঁসের কোনও ঘাটতি নেই তার প্রত্যাশিত আগস্ট লঞ্চ ইভেন্টের দিকে এগিয়ে যায় – এমনকি গুগলও এতে অংশ নিয়েছে।
প্রাথমিক রেন্ডার এবং বিপণনের চিত্রগুলি এমন একটি ফোনের পরিবারের দিকে নির্দেশ করে যা প্রায় প্রজন্মের মতো প্রায় অভিন্ন দেখায় (যদি একই না হয়), পিক্সেল 10 সিরিজের সাথে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আপগ্রেড আসলে সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকতে পারে।
কিউ 2 শংসাপত্র
আমি কিউআই 2 শংসাপত্রের কথা বলছি, দু’বছরেরও বেশি আগে সিইএসে প্রবর্তিত ওয়্যারলেস চার্জিং স্ট্যান্ডার্ড যা ব্র্যান্ডের মতে, উপাদানগুলির ব্যয়, ব্যবহারকারীর চাহিদা অভাব এবং অন্যান্য কারণগুলির কারণে এখনও ব্যাপক বাজার গ্রহণ অর্জন করতে পারে নি। লেখার সময়, কেবলমাত্র সাম্প্রতিক আইফোন এবং স্যামসাং মডেল এবং এইচএমডি স্কাইলাইনকে কিউআই 2 – প্রস্তুত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটাই।
এছাড়াও: পরবর্তী বড় ওয়্যারলেস চার্জিং লিপ শীঘ্রই আসছে: অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলির জন্য কিউ 2 25W এর অর্থ কী
যদি সর্বশেষ গুজব সত্য, পরের সপ্তাহে পিক্সেল 10 সিরিজটি সেই তালিকায় যোগ দেবে, পাশাপাশি একটি মূল কারণের জন্য স্যামসাংয়ের পছন্দগুলিও ছাড়িয়ে যাবে: চুম্বক।
এএ সাম্প্রতিক ফাঁসের ভিত্তিতে ইভান ব্লাসএটি প্রদর্শিত হয় পিক্সেল 10 কোনও বিশেষ কেস বা আঠালো অ্যাডাপ্টার ছাড়াই চৌম্বক-ভিত্তিক আনুষাঙ্গিকগুলি সমর্থন করবে। তাত্ত্বিকভাবে, আপনি পিক্সেল 10 এর সাথে বিদ্যমান ম্যাগস্যাফ পণ্যগুলি সংযুক্ত করতে সক্ষম হবেন যে তারা পিছলে যাবে না এমন চিন্তা না করেই।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ফাঁসটি বেস মডেল পিক্সেল 10 এর একটি পণ্য রেন্ডার দেখায়, এর গুজবযুক্ত অ্যাকোয়ামারিন ফিনিস এবং পিছনে অতিরিক্ত ক্যামেরা সেন্সর সহ। প্রো মডেলগুলি একই ক্ষমতা (এবং আরও) বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলে প্রত্যাশিত, এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পিক্সেল 10 প্রো, প্রো এক্সএল এবং প্রো ভাঁজ একটি কিউ 2 আপগ্রেডও পাবেন।
কেন এটি একটি বড় ব্যাপার?
দেখুন, যখন কিউ 2 চালু করা হয়েছিল তখন বড় টানটি অগত্যা দ্রুত ওয়্যারলেস চার্জিং হার ছিল না, তবে চৌম্বকীয় আনুষাঙ্গিকগুলির ধারণাটি – অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলির জন্য ম্যাগস্যাফ ভাবেন।
এছাড়াও: গুগল তার নতুন ফ্ল্যাগশিপ ফোনটি খুব তাড়াতাড়ি টিজ করেছে – আমরা যা সংগ্রহ করেছি তা এখানে
ডিভাইসগুলির মধ্যে একটি চৌম্বকীয় অ্যাডাপ্টার এম্বেড করতে ফোন নির্মাতাদের উত্সাহিত করে, ব্যবহারকারীরা নির্বিঘ্নে পোর্টেবল চার্জার, ট্রিপড এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিতে স্ন্যাপ করতে পারেন। চার্জিং প্যাডে ফোন ডক করার সময় এটি আরও অনুকূল এবং সরাসরি চার্জিংয়ের অভিজ্ঞতার প্রচার করে।
ওয়্যারলেস পাওয়ার কনসোর্টিয়াম পরে প্রকাশ করেছে যে ইন-বডি ম্যাগনেটগুলি কিউআই 2 যোগ্যতার জন্য প্রয়োজন ছিল না। ফলস্বরূপ, ফোন নির্মাতারা তাদের নিজেরাই ফোনে অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে পদার্থবিজ্ঞান পরিচালনা করার জন্য চৌম্বকগুলির ক্ষেত্রে নির্ভর করছেন।
যদিও ইন-বডি চৌম্বকীয় অ্যাডাপ্টারের অভাবকে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, গুগলের পরিস্থিতি সংশোধন করার এবং সত্যই আইফোনকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে এমন একটি আনুষাঙ্গিক বাস্তুসংস্থান খোলার উপযুক্ত সুযোগ রয়েছে।
এই বিষয়ে আরও বিশদ পেতে জেডডিএনইটি গুগলে পৌঁছেছে এবং কোনও নতুন তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করবে।
