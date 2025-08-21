এই প্রতিষ্ঠাতা কীভাবে পাশ থেকে 2,200 ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিতে গিয়েছিলেন

টনি ল্যাম্ব হলেন কোনা আইস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মোবাইল শেভড আইস ফ্র্যাঞ্চাইজি (২০২৫ ফ্র্যাঞ্চাইজি ৫০০-তে #30 র্যাঙ্ক) এর গ্রীষ্মমন্ডলীয় ট্রাক, ছাগলছানা-বান্ধব ফ্ল্যাভারওয়েভ স্টেশন এবং গভীর সম্প্রদায়ের জড়িত থাকার জন্য পরিচিত। ল্যাম্ব বিক্রয় শুরু করে, তারপরে ২০০ 2007 সালে কোনা আইস চালু করে, প্রাথমিকভাবে তার বাচ্চাদের ব্যবসায়ের বিষয়ে শেখানোর জন্য পাশের তাড়াহুড়ো হিসাবে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে আইসক্রিম ট্রাকের মডেলটি পুরানো ছিল, প্রায়শই নিম্নমানের এবং অবিশ্বাস্য অপারেটরগুলির সাথে যুক্ত। যখন তিনি চাঁচা বরফ বিবেচনা করেছিলেন – এর কম পণ্য এবং শ্রম ব্যয় এবং আইসক্রিমের তুলনায় এর আরও ইন্টারেক্টিভ প্রকৃতির সাথে – তিনি জানতেন যে এটি সঠিক ফিট।
কোনা আইস তার পরে 2,200-ইউনিটের জাতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত হয়েছে যা স্কুল এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিতে 200 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ফিরে এসেছে। প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, ব্র্যান্ডের $ 3,000 বার্ষিক রয়্যালটি ফি প্রায় দুই দশকে পরিবর্তিত হয়নি।
মহামারী চলাকালীন, ল্যাম্ব তার পিতা এবং বেভারলি অ্যানের কুকিজ নামে একটি মোবাইল কফি কনসেপ্ট (ফ্র্যাঞ্চাইজি 500 এর#217) ট্র্যাভেলিন টম কফি দিয়ে তার পোর্টফোলিওটি প্রসারিত করেছিলেন, তাঁর মায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি মিষ্টান্ন ট্রাক।
ল্যাম্ব কীভাবে মন্দা-প্রমাণ, অনুভূতি-ভাল ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবসা তৈরি করেছিলেন-এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের জন্য তাঁর কী পরামর্শ রয়েছে তা শিখুন।
আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা কীভাবে আপনাকে একটি মোবাইল শেভড আইস ব্যবসা চালু করতে প্রস্তুত করেছিল?
আমি কলেজের সময়, ঘরে ঘরে, কেন্টাকিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বিক্রি শুরু করি। আমি অবশেষে স্নাতক হয়েছি এবং ছয়টি অফিস চালিয়েছি, 300 জন বিক্রয়কর্মী ছিল এবং কিছু সময়ের জন্য “রক স্টার” অর্থ উপার্জন করেছি। এটি একটি শক্ত ব্যবসা, তবে এটি আপনাকে ছোট ব্যবসা সম্পর্কে সমস্ত কিছু শেখায়: বিপণন, গ্রাহকের মিথস্ক্রিয়া, সোর্সিং এবং বিল্ডিং দলগুলি। এর পরে, আমি কিছুক্ষণের জন্য বিপণনের পরামর্শ দিয়েছিলাম। এটি আমাকে ভাবার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, আমি যদি ভ্যাকুয়াম এবং মোবাইল বিপণন বের করতে পারি তবে আমি একটি আইসক্রিম ট্রাক বের করতে পারি।
কোনা বরফের জন্য ধারণাটি কী ছড়িয়ে দিয়েছে?
এক গ্রীষ্মে, আমি আমার বাড়ির উঠোনে ছিলাম এবং একটি আইসক্রিম ট্রাক রাস্তায় নেমে এসেছিল। আমার বাচ্চারা এটির দিকে ছুটে এসেছিল, এবং এটিই আপনি বাচ্চাদের সতর্ক করেছেন: পাশের কয়েকটি স্টিকার সহ একটি সাদা ভ্যানে একটি শার্টলেস লোক। আমি ভেবেছিলাম, এই শিল্পটি ইতিমধ্যে আমাদের সংস্কৃতির অংশ, তবে এটি সর্বনিম্ন সাধারণ ডিনোমিনেটরে টেনে নিয়ে গেছে। আমরা যদি সুন্দর, উন্মুক্ত এবং ইন্টারেক্টিভ এমন কিছু তৈরি করি যা পিতামাতারা বিশ্বাস করতে পারেন?
প্রচুর লোকের দুর্দান্ত ধারণা রয়েছে। আপনি কীভাবে কোনও ধারণা থেকে আপনার প্রথম ট্রাকে গিয়েছিলেন?
আমি জানতাম কীভাবে কোনও যানবাহনকে দুর্দান্ত দেখায় কারণ আমি আগে মোবাইল বিলবোর্ড ট্রাক তৈরি করেছি। আমি একজন প্রকৌশলী এবং একজন ডিজাইনার নিয়োগ করেছি, লেআউট থেকে গ্রাহকের মিথস্ক্রিয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু বুদ্ধিমান করে 2007 সালে প্রথম ট্রাক তৈরি করেছি I তবে যখন আমি পরবর্তী কাউন্টিতে কাউকে চেষ্টা করতে দিয়েছি এবং তারা সফল হয়েছিল, তখন আমি জানতাম আমার আরও বড় কিছু আছে।
আপনি ঠিক এক বছর পরে ফ্র্যাঞ্চাইজিং শুরু করেছিলেন। এত দ্রুত কেন?
একটি লোক ছুটিতে ট্রাকটি দেখে ন্যাশভিলের একটি চেয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ফ্র্যাঞ্চাইজিং ব্র্যান্ডটি শক্তভাবে ধরে রাখার সেরা উপায়। সুরক্ষা এবং বিশ্বাস কেন্দ্রীয় ছিল এবং আপনি যদি তাদের নিজস্ব সংস্করণ চালাতে পারেন তবে আপনি তা পেতে পারবেন না। আমি এক বছরে রয়্যালটি $ 3,000 এ সেট করেছি – এবং আমি এটি কখনও উত্থাপন করি নি। আমি লোভী পেতে চাইনি। আমি চাইছিলাম ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি অর্থের সিংহের অংশ রাখতে পারে।
কোনা বরফ বাড়তে সহায়তা করে এমন মূল উদ্ভাবনগুলি কী ছিল?
বড়টি হ’ল ফ্লেভারওয়েভ, ট্রাকের পাশের একটি স্ব-পরিবেশন করা স্বাদ স্টেশন। এটি বাচ্চাদের একটি “ক্যান্ডি স্টোরের কীগুলি” অনুভূতি দিয়েছে এবং একটি উচ্চতর মূল্য পয়েন্টকে ন্যায়সঙ্গত করেছে। শীতল জলবায়ুতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য, আমরা কোনা মিনি যুক্ত করেছি যাতে তারা অন্দর ইভেন্টগুলি কাজ করতে পারে। এবং, প্রথম দিন থেকেই, আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি অর্থোপার্জন করেছে, যা প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলে।
মহামারী একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য সমস্ত ইভেন্ট মুছে ফেলেছে। আপনি কিভাবে মানিয়ে নিলেন?
আমরা 95% ইভেন্ট-ভিত্তিক ছিলাম এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি ইভেন্ট চলে গিয়েছিল। আমি দু’দিন ভ্রূণের অবস্থানে কাটিয়েছি, তারপরে আমরা অভিযোজিত ডেলিভারি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে “কার্বসাইড কোনা” চালু করেছি। গ্রাহকরা অনলাইনে স্টপ বুক করেছেন; আমরা রুটগুলি অনুকূলিত করেছি এবং তাদের আগমনের সময় টেক্সট করেছি। এটি এপ্রিল এবং মে মাসে আমাদের বাঁচিয়েছে। সেখান থেকে, আমরা একটি 4 মিলিয়ন ডলার কাস্টম প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, কোনা ওএস, যা এখন রাউটিং থেকে বিপণন পর্যন্ত সমস্ত কিছু পরিচালনা করে। এটি স্কেলিংকে আরও সহজ করে তুলেছে।
কোনা আইস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও পরিচিত। কীভাবে শুরু হয়েছিল?
২০০৮ সালে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়, পিটিএএস আমাকে বলেছিল যে তাদের কোনও বাজেট নেই। আমি স্কুলে আসার, বাচ্চাদের কাছে বিক্রি করার এবং পিটিএকে 25 থেকে 30% ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। চাঁচা বরফের দুর্দান্ত মার্জিন রয়েছে, তবে কেন নয়? এটি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে লক করেছে – আমরা কেবল কোনও পণ্য বিক্রি করি নি; আমরা হেলমেট, খেলার মাঠ, ইউনিফর্ম তহবিল সহায়তা করছিলাম। এটি আমাদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল এবং এখন আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি 200 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ফিরিয়েছে।
আপনি তখন থেকে ট্র্যাভেলিন টমের কফি এবং বেভারলি অ্যানের কুকিজ চালু করেছেন। এই ব্র্যান্ডগুলি চালু করার অনুপ্রেরণা কী ছিল?
কোভিড ডাউনটাইম চলাকালীন, আমি বসে থাকা কিছু ধারণাগুলি ধুয়ে ফেলেছি। আমরা একটি কফি ট্রাক প্রোটোটাইপ করেছি এবং এটি আমার বাবার নামকরণ করেছি – একটি রঙিন, গ্রেগরিয়াস লোক। এটা বন্ধ। তারপরে আমি আমার মায়ের নামে একটি কুকি এবং আইস-ক্রিম ট্রাক তৈরি করেছি, পাশে তার কলেজের প্রতিকৃতি ব্যবহার করে। উভয় ব্র্যান্ড একই মোবাইল ভেন্ডিং নীতিগুলি ব্যবহার করে যা কোনাকে সফল করে তোলে।
পিছনে ফিরে তাকালে, আপনি এই পথে কোনা বরফ স্থাপন করেছেন এমন একক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি কী?
রয়্যালটি পরিবর্তন করছেন না। বিনিয়োগকারীরা আমাকে শতাংশে স্যুইচ করতে বলেছে, তবে আমরা কে তা নয়। এটি বছরে $ 3,000 ডলারে রাখা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে এবং প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায়। আমরা যা তৈরি করেছি তা আপনি তৈরি করতে পারবেন না এবং আমরা যা চার্জ করি তা চার্জ করতে পারবেন না – এবং আমি চাই যে লোকেরা অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করছে।
