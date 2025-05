এই প্রদেশগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস – ট্যাবনাক

সাদেগ জিয়িয়ান যোগ করেছেন: “আজ, ক্যাস্পিয়ান উপকূলে উত্তর শীতল প্রবাহের প্রবেশের পরে, গিলান এবং মাজান্দারনের মেঘ এবং বৃষ্টিপাত গোলস্তানে শুরু হবে। এবং মেধাবী শিলাবৃষ্টিতে।

তিনি আরও যোগ করেছেন: বিকেলে কেরম্যানের দক্ষিণ উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ -পূর্বে সিস্তান এবং বেলুচিস্তানের দক্ষিণে, স্বীকৃত মেঘ এবং বজ্রপাত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই দিনটিতে, আলবারজের দক্ষিণের op ালুতে ভারী বাতাস এবং ধূলিকণা বিদ্রোহগুলি প্রত্যাশিত। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ -পশ্চিমে এবং পশ্চিমে বায়ু গুণমান হ্রাস এবং বায়ু গুণমান হ্রাস এবং হ্রাস পাবে, শুক্রবার (May মে) পূর্ব আজারবাইজান, উত্তর আজারবাইজান, আরদিবিল, গিলান, মাজান্দারান, গোলিস্তান, পূর্ব সেমানান, উত্তর খোরসান এবং রাজাভী রজীর কিছু অংশে।

সংকট সংকট সম্পর্কিত জাতীয় কেন্দ্রের পূর্বাভাস ও পরিচালনার প্রধান বলেছেন যে দেশের দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে উত্তর -পূর্ব এবং পূর্বদিকেও মাঝে মাঝে ধুলা বিদ্রোহের সাথে ছিল, শনিবার (৯ ই মে) জলবায়ু সম্পর্কে: কেবল খোরান রাজাভীর উত্তর ও উত্তর -পূর্বের উত্তর ও উত্তর -পূর্বে। মধ্য ও দক্ষিণ জাগ্রোস হাইল্যান্ডস, পাশাপাশি আলবারজ হাইল্যান্ডসের বিকেলে মেঘ বাড়ছে।

জিয়ানের মতে, সোমবার দেশে একটি শান্ত পরিবেশ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার, ক্যাস্পিয়ান সাগর র‌্যাগিং এবং শুক্র ও শনিবার পার্সিয়ান উপসাগর, হরমুজ এবং ওমান সাগর স্ট্রেইট র‌্যাগিং করছে।

পরের দু’দিনে তেহরানের আবহাওয়ার উপর সংকট সংকটের পূর্বাভাস ও পরিচালনার জন্য জাতীয় কেন্দ্রের প্রধানটিও বলেছে: আগামীকাল (May মে) মেঘলা এবং বাতাসের জন্য আগামীকাল (May মে) কিছুটা মেঘলা মেঘলা এবং ধূলিকায় 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ন্যূনতম তাপমাত্রায় এবং একটি সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সাথে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে it