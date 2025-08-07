এই প্রাচীর-মাউন্ট করা স্মার্ট ক্যালেন্ডারটি আমার বাড়িতে একটি গেম চেঞ্জার হয়েছে (এবং এটি 50 ডলার বন্ধ)

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- 15 ইঞ্চি স্কাইলাইট ক্যালেন্ডারটি 320 ডলার একটি স্মার্ট ডিসপ্লে, 10 ইঞ্চি সংস্করণ $ 160 এর জন্য উপলব্ধ।
- এটি একটি টাচস্ক্রিন ক্যালেন্ডার যা ব্যস্ত লাইফস্টাইলগুলি মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে যা কোনও পরিবার বা দলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া ব্যবহারের অনুমতি দেয়।
- যদিও এটি আমার পরিবারের জন্য অপরিহার্য প্রমাণিত, আমি ইচ্ছা করি যে কাজগুলি কেবল ঘটনাগুলি নয়, ক্যালেন্ডার ভিউতে দৃশ্যমান ছিল এবং 15 ইঞ্চি সংস্করণটি 320 ডলারে ব্যয়বহুল।
দ্য স্কাইলাইট ক্যালেন্ডার ব্যাক-টু-স্কুল শপিংয়ের জন্য ঠিক সময়ে সময়ে 270 ডলারে বিক্রি হচ্ছে, $ 50 ছাড়।
সংগঠিত হওয়া আমার জন্য কখনও শেষ না হওয়া যুদ্ধ। একটি স্ব-ঘোষিত “সংগঠিত ব্যক্তি” হিসাবে আমি আমার সময়সূচী, চারপাশ এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পছন্দ করি। তবে যতবারই আমি আমার জিনিসগুলি যথাযথভাবে পেতে সফল হই, কিছু আমাকে ফেলে দেয়, এটি কোনও নতুন বাচ্চা, নতুন বাড়ি, বা ক্রস-কান্ট্রি মুভ।
আমি সবসময় কলম এবং কাগজ পছন্দ করি, তাই আমি আমার বুলেট জার্নাল এবং ওয়াল ক্যালেন্ডার পছন্দ করি। তবে আমি সবসময় আমার সাথে তাদের রাখি না এবং যখন আমার প্রয়োজন হয় তখন আমি কখনই কলম খুঁজে পাই না। এই কারণেই স্কাইলাইট ক্যালেন্ডার আমার জীবনে এমন প্রভাব ফেলেছে।
তিনটি ছোট বাচ্চা এবং একটি কুকুর বাড়ির চারপাশে দৌড়ানোর সাথে, আমি প্রায়শই ভুলে যাই যে কোথায় যেতে হবে এবং কোন সময়ে কী করা দরকার। এর ফলস্বরূপ মিস করা ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলিতে, যা মিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফি সহ আসে। আপনি বিভিন্ন ধরণের হট মেস পরিবারের স্ট্যাপলগুলিও পেয়েছেন: মিস এক্সট্রাকুরিকুলার ক্লাসগুলি মিস করা, শেয়ারের দিনে খেলনা ছাড়াই স্কুলে একমাত্র শিশু, ডাবল-বুকিং ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি
আমি সর্বদা আমার প্রাচীর ক্যালেন্ডারের উপর নির্ভর করেছি, একটি বিশ্বস্ত traditional তিহ্যবাহী কাগজ ক্যালেন্ডার যা আমি প্রতি বছর ওয়ালমার্ট থেকে পেয়েছি, আমাকে ট্র্যাক রাখতে। তবে সারা দেশ জুড়ে চলে যাওয়ার পরে এবং একটি নতুন বাড়ি কেনার পরে, নতুন চাকরি, নতুন স্কুল, নতুন ডাক্তার এবং নতুন সবকিছু শুরু করার পরে কাগজ-তৈরি সজ্জাটি ধরে রাখতে পারেনি। আমি আমার কাজগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় ইভেন্টগুলি বা জিনিসগুলি যুক্ত করতে ভুলে যাব এবং পুরানো ‘দৃষ্টির বাইরে, মনের বাইরে’ আরও সঠিক হতে পারে না।
আমার কাগজের ক্যালেন্ডারের বিকল্পের সন্ধান করার সময়, আমি গত পতনের স্কাইলাইট ক্যালেন্ডারটি পরীক্ষা করতে শুরু করেছি এবং বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি কখনই ফিরে যেতে পারি না।
স্কাইলাইট ক্যালেন্ডার একটি 15 ইঞ্চি স্মার্ট ডিসপ্লে যা দেখতে উচ্চ-শেষের ট্যাবলেটের মতো দেখাচ্ছে। এটি একটি অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক ওএস চালায় এবং সর্বদা একটি ক্যালেন্ডার প্রদর্শন করে। ক্যালেন্ডারটি একটি টেবিল বা শেল্ফে স্থাপন করা যেতে পারে, বা দেয়ালে মাউন্ট করা যেতে পারে। আমি আমার পুরানো প্রাচীর ক্যালেন্ডারটি প্রতিস্থাপনের জন্য পরবর্তী ইনস্টলেশন পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছি।
আমার ফোনে স্কাইলাইট অ্যাপটি ব্যবহার করে, আমি ইভেন্টগুলি, কাজগুলি এবং ডিনার পরিকল্পনা যুক্ত করতে পারি এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রাচীর ক্যালেন্ডারে প্রত্যেকের জন্য তালিকা তৈরি করতে পারি। প্রতিটি অ্যাকাউন্টে একটি কাস্টম স্কাইলাইট ইমেল ঠিকানাও পায় যা আপনি অন্যদের কাছে দিতে পারেন যাদের কাছে অ্যাপ নেই। তারপরে তারা সেই ইমেলটিতে ইভেন্টগুলি প্রেরণ করতে পারে, যা প্রায় অবিলম্বে ক্যালেন্ডারে যুক্ত করা হবে।
এর অর্থ হ’ল আমি যেখানেই থাকুক না কেন, ডাক্তারের সাথে ফোনে থাকুক না কেন, স্কুল পিকআপের পথে, বা বাড়িতে থাকুক না কেন, আমি সর্বদা তাত্ক্ষণিকভাবে আমার ফোন থেকে আমার দেয়ালে আমার ক্যালেন্ডারে ইভেন্টগুলি প্রেরণ করতে পারি।
আপনি ভাবতে পারেন, আপনি কেন আপনার ফোনের ক্যালেন্ডার অ্যাপটি ব্যবহার করবেন না? আপনার স্মার্টফোনে স্কাইলাইট ক্যালেন্ডার এবং একটি ক্যালেন্ডার ব্যবহারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হ’ল এটি সর্বদা দৃশ্যমান, আপনি যেখানেই রাখুন। সুতরাং স্ক্রিনটি সর্বদা ক্যালেন্ডারটি প্রদর্শন করে, যখন আপনি ঘুমাতে যাওয়ার সময়সূচী ব্যতীত, যা আমি প্রতি রাতে রাত 9 টায় করি। এটি এটিকে একটি পারিবারিক কেন্দ্রে পরিণত করে যেখানে প্রত্যেকে, এমনকি ছোট বাচ্চারা যাদের ফোন নেই, তারা কী চলছে এবং কখন তা দেখতে পারে।
আপনি শুনে আনন্দিত হতে পারেন যে স্কাইলাইট ক্যালেন্ডারটি গুগল, আউটলুক, অ্যাপল, কোজি এবং ইয়াহু-র মতো অন্যান্য জনপ্রিয় ডিজিটাল ক্যালেন্ডারগুলির সাথে অটো-সিঙ্কসও রয়েছে।
আপনি যখন সক্রিয়ভাবে স্কাইলাইট ক্যালেন্ডারটি ব্যবহার করছেন না, আপনি যে কোনও ক্যালেন্ডার ভিউটি বেছে নেবেন না এমন ঘুমের সময় নির্ধারিত না হলে স্ক্রিনটি অব্যাহত থাকে। স্কাইলাইট আপনাকে ডিজিটাল চিত্র ফ্রেমের মতো অলস অবস্থায় আপনার ক্যালেন্ডারে ফটোগুলি প্রদর্শন করার অনুমতি দেয়, যার জন্য বছরে 39 ডলারে একটি স্কাইলাইট প্লাস প্ল্যান প্রয়োজন। আমি আপাতত সাবস্ক্রিপশন এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবুও, এটি লক্ষণীয় যে এই বিকল্পটি আপনাকে আপনার ক্যালেন্ডারে ইভেন্টগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তর করতে ইমেল বা পিডিএফগুলি আমদানি করতে দেয় যা বেশ সুবিধাজনক বলে মনে হয়।
এখন, ঘরে হাতির দিকে – বা দেয়ালে। আমি স্কাইলাইট ক্যালেন্ডারের দামটি চকচকে করতে পারি না-15 ইঞ্চি মডেলের জন্য 320 ডলার নয়।
দামটি ছিল সবচেয়ে বড় জিনিস যা আমাকে স্কাইলাইট ক্যালেন্ডার কেনা থেকে বিরত রাখে। যেহেতু স্কাইলাইট সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্র্যান্ড নয়, তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম যে আমি এমন একটি ট্যাবলেটটির জন্য এত বেশি ব্যয় করেছি যা এক বা দু’বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে যখন সংস্থাটি এটির জন্য সমর্থন প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে বা এর সাথে কিছু ঘটেছিল। এটি অ্যাপল, স্যামসুং বা অ্যামাজন থেকে কোনও ট্যাবলেট কেনার মতো নয়, যেখানে আপনি জানতে পারবেন যে আপনি এর বাইরে কয়েক বছরের মূল্যবান ব্যবহার পাবেন।
আমার দেড় বছর ধরে আমার স্কাইলাইট ক্যালেন্ডার ছিল এবং সংস্থাটি বাড়তে থাকে। ক্যালেন্ডারটি তখন থেকে বেশ কয়েকটি আপডেট দেখেছে এবং সংস্থাটি একটি নতুন, বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশ করেছে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
শেষ পর্যন্ত, আমি একটি পর্যালোচনা ইউনিট পেতে যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিলাম স্কাইলাইটএবং কয়েক মাস এটি ব্যবহার করার পরে, আমি নিশ্চিত যে আমি নিজের জন্য একটি কিনব, এমনকি এটি 320 ডলার হলেও। স্কাইলাইটও বিক্রি করে 10 ইঞ্চি ক্যালেন্ডার $ 160 এছোট পরিবার, দম্পতি বা ব্যক্তি এবং এর জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প রৌপ্য সংস্করণ 250 ডলারে বিক্রি হয়।
স্কাইলাইট ক্যালেন্ডারের জন্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিক্রয় কেন্দ্রটি হ’ল এটি আপনার ক্যালেন্ডারটি প্রদর্শন করতে এবং আপনাকে সংগঠিত করতে সহায়তা করার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল এবং ইন্টারেক্টিভ উপায় সরবরাহ করে। এটি আপনার ফোনের ক্যালেন্ডার দিয়ে অটো-সিঙ্কস এবং আপনি যেখানেই থাকুন না কেন ইভেন্টগুলি যুক্ত করতে দেয়, তাই বাড়ির প্রত্যেকে সেগুলি দেখতে পারে। এটি আমার বাড়ির দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর মনোযোগ পেয়েছে এবং আমার অতিথির মধ্যে একজন এমনকি এটি কার্যকরভাবে দেখে তা নিজের জন্য একটি কিনেছিলেন।
